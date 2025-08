Macron naštval Izrael. Provalil se jeho červnový výrok

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar v neděli na X zkritizoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za to, že palestinské vězně v Izraeli označil za „rukojmí“ a srovnal je s Izraelci drženými Hamásem v Gaze.

Macron během prohlášení ze 14. června v Paříži, kdy hovořil o své vizi ukončení války v Gaze, uvedl, že tato vize zahrnuje „nejprve osvobození rukojmí a poté příměří“.

Když se ho někdo z publika zeptal, zda to zahrnuje i palestinské rukojmí, Macron odpověděl, že „ano, všechny“ a dodal, že myslí všechny rukojmí „na obou stranách“. Video z jeho červnového projevu se na sítích začalo šířit během prvního srpnového víkendu.

Sa'ar na X označil Macronovy výroky za „příklad lži a morálního zkreslení francouzské politiky“.

„V tunelech Hamásu v Gaze jsou izraelští civilisté, kteří byli uneseni ze svých domovů. V izraelských věznicích jsou palestinští teroristé a vrazi,“ uvedl izraelský ministr a odsoudil Macronovu volbu slov.

Example of the lie and moral distortion of French policy.

President Macron speaks about the release of hostages.

He is asked: “Does that include the Palestinian hostages?” and replies: “Yes, all the hostages.”

Applause.

In Hamas tunnels in Gaza, there are Israeli civilians who… pic.twitter.com/GnjBqfnjl4