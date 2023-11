Pastuchová (ANO): Arogance a naprostý nedostatek pochopení ze strany vlády

reklama

Arogance a naprostý nedostatek pochopení ze strany vlády a jejích ministrů. Na vládě od stolu něco “uvaří” a lidem to pak dají “sežrat”. Bez ohledu na názor opozice, odborníků, lidí, kterých se to týká a kteří podle pětikoaličních receptů musí žít. Stahují zemi o řadu let zpět, místo pomoci lidem dodávají nové klienty do dávkového systému.

Dnešní stávka ve zdravotnictví, ve školách na úřadech, v průmyslu... Bude to patrně největší novodobá demonstrace nespokojenosti s vývojem v naší zemi. Premiér a jeho ministři protestujícím lidem lidem vzkazují, že jejich důvody jsou neopodstatněné. No nejsou.

Lidé mají oprávněné obavy o budoucnost. Vládo, prober se!

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pastuchová (ANO): Zmáknout jeden úřad je jednodušší než dva „O 5240 větší důchod za poslední dva roky?!“ Jurečka to neměl říkat Pastuchová (ANO): My řešení nabízíme, ale vy všechno smetete ze stolu Pastuchová (ANO): Pane premiére, váš projev byl jen prázdná slova, ale realita je úplně jiná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE