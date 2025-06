Pekarová Adamová (TOP 09): Tato kauza je všem nepříjemná

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení občané, kteří sledujete toto naše dnešní jednání,

já se ve svém projevu nechci zabývat detaily a nechci se ani pasovat do role expertky na bitcoiny a všechny tyto záležitosti kryptoměn a podobně. Myslím si, že bychom to neměli dělat nikdo z nás, kdo tomu ve skutečnosti nerozumíme a před 14 dny jsme možná ještě nevěděli, co všechno se dá dělat na blockchainu a podobně, co všechno může ukázat blockchain a podobně. Ale nebudu kázat jiným a sahat jim do svědomí. Jsem přesvědčena o tom, že všichni, kteří tu kauzu sledujeme, máme celou řadu otázek.

Patří mezi ně - nezastírám to - že jednoznačně tato kauza nabízí celou řadu dalších otázek a neznámých. Ale co je pro nás podstatné a co je podstatné pro občany této země, zda se k nim, k těmto otázkám a odpovědím na ně zejména, dostaneme a zda se k tomu vláda staví čelem, že je chce přinést a nechá orgány, které jsou k tomu zodpovědné, které mají tyto možnosti a pravomoci, aby tak činila a aby věc prošetřila, prověřila a následně případně byly vyvozeny i zodpovědnosti.

To je věc, kterou požadujeme, a myslím, že bychom měli všichni, a měli bychom také dát čas na to, aby k takovému prošetření a vyšetření všech souvislostí došlo. To teď zmínil pan premiér, že se stane. To také samozřejmě můžeme usuzovat i z toho, co designovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix už zmínila na dnešní tiskové konferenci, se bude dít i za jejího přičinění, protože zadá nezávislý audit externí firmou. To jsou věci, které se mají v takovém okamžiku stát z hlediska věcného.

Z hlediska politického se má vyvozovat zodpovědnost za chyby. I k tomu došlo. Ostatně název dnešní schůze vlastně už prakticky neodpovídá situaci dneška, protože Pavel Blažek, který je tady teď, jak vidíte, přítomen, tak už je ministrem spravedlnosti v demisi a od příštího týdne jím nebude. Co se týče dalších souvislostí, tak nepůjdu do podrobností a faktů, protože jak říkám, ani já neznám odpovědi na celou řadu těch otázek, ale půjdu po jiné rovině.

Ta by také neměla být zapomínána a to je ta rovina zcela jednoznačně politická, rovina odpovědnosti. Nastane-li, chyba - a nikdo ji tady nebagatelizuje, nikdo neříká, že ta chyba je banální - tak je také možnost se k ní postavit tak, jak jsme vídali v minulosti, tedy zametat věci pod koberec, hájit se neustále útoky na ostatní, anebo je možné se postavit k té chybě čelem a vyvodit osobní zodpovědnost. Pavel Blažek ji vyvodil v řádu jednotek dnů.

Andrej Babiš pro srovnání - mohli bychom si takových příkladů dát víc - je 2 700 dní - 2 700, dámy a pánové - obviněn. Srovnejte si to. Všichni si umíme udělat představu o tom, kolik je to let. Chodí po soudech, policie jej vyšetřuje, a to nejenom ta česká. Když tady slýchám slova od opozičních kolegyň a kolegů, jaký je to skandál mezinárodních rozměrů. Copak dotační podvod, který se vyšetřuje právě u soudu, nemá mezinárodní rozměr? Copak jsme tady neměli jasnou zprávu evropských orgánů, včetně OLAF, který vyšetřuje podvody s dotacemi? Samozřejmě že měli.

Copak francouzská prokuratura vyšetřující Andreje Babiše, v tomto případě tři roky čtyři měsíce a čtyři dny z podvodu, praní špinavých peněz, za jeho majetky, které má na Francouzské Riviéře, to není mezinárodní rozměr? Copak zavlečení vlastního syna na Krym okupovaný Rusy už v té době nemá mezinárodní rozměr? Co jsme slyšeli od Andreje Babiše, co jsme od něj slyšeli? Nikdy neodstoupím. Ano, nikdy neodstoupím. Tahle věta už zlidověla a myslím, že ji ještě doplnilo: To si zapamatujte, nikdy neodstoupím. Nevím, jestli byla pronesena úplně česky, ale určitě tento překlad sedí.

Určitě si tady v tom také můžeme říci, že ten rozměr ve chvíli, kdy premiér - to je historicky první premiér v této zemi - je také vyšetřován policií, obviněn policií a pak následně chodí po soudech, je trošku něco jiného, než když někdo udělá chybu, postaví se k tomu čelem, ale sám žádnému vyšetřování, alespoň tedy prozatím, určitě nečelí. Tak kde byly ty výzvy z vlastního klubu, z vlastní strany, k tomu, aby odstoupil? Kde byly? Já jsem je tedy neslyšela, pokud vůbec byly, ale myslím si, že jsem pozorně tehdy četla a naslouchala a žádná nezazněla.

Zameťme si tedy každý vždycky před vlastním prahem, dámy a pánové, než budeme moralizovat druhé. Jeden z vašich kolegů rád používá rčení o dvojím metru, už je to zlidovělé. Tehdy zaznívala slova o Puči Palerma. Puč Palerma stál za tím obviněním. Tak myslím, že všichni vidí obrovskou rozdílnost politické kultury. Nic se nezametá pod koberec, chceme věc vyšetřit, poskytnout odpovědi na otázky. To rozhodně za TOP 09 říkám, že chceme i my, celá vláda, a nikdo se nevymlouvá a neútočí na druhé. Obrovský rozdíl.

My rozhodně nechceme dopustit, aby tato kauza, která se samozřejmě hodí opozici k tomu, aby překrývala úspěchy Fialovy vlády, se stala jediným tématem dneška. Včera byla podepsána klíčová smlouva, která je důležitá na dekády pro tuto zemi a její občany. Dotkne se všech, že budeme mít energie za dostupnou cenu, to, že je podepsán kontrakt na Dukovany. Ekonomika roste. To se projevuje v životech všech bezmála 11 milionů občanů České republiky. Klesá zadlužení České republiky. Další z úspěchů. Inflace je zkrocena. Další z úspěchů. Investice dosahují rekordních výší. Co se týče infrastruktury, jezdíme každý rok na dalších desítkách nových kilometrů dálnic, což nám zjednodušuje život, zlevňuje život a je to určitě věc, kterou oceňují lidé a která se jejich životů skutečně dotýká.

Tato kauza je všem nepříjemná, i nám, ale odpovězme si na otázku, jak moc se dotkla reálně právě životů lidí? Jak moc se snaží opozice o to, aby tento dojem vyvolala, to tady vidíme dnes. Uvidíme to i v příštích týdnech nebo dnech, kdy dojde k vyvolání - evidentně dojde k vyvolání - hlasování o nedůvěře vlády. Ale pak si každý občan sám umí odpovědět na to, kdo se jak staví problémům, kdo, jak rychle a zda vůbec vyvozuje politickou zodpovědnost, kterou všichni neseme, všichni do jediného z nás 200 a samozřejmě i další politici, a jak kdo zachovává v daném okamžiku slušnost, fakta, ctí je a neútočí zbytečně.

Děkuji vám za pozornost.