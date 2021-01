Pekarová Adamová (TOP 09): To co předvádíte, je trestuhodný amatérismum

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci vlády. Přeji vám všem hezký den.

Na úvod chci poděkovat za to, že tento bod je dnes zařazen a že máme možnost k očkovací strategii a všem těm problémům, které ji provázení, diskutovat, a že je vnímáte - a pevně doufám, že je tak vnímáte - že se snažíme opravdu o zlepšení situace. Jestli totiž něco může zastavit ta nepříjemná plošná opatření, ekonomicky nesmírně náročná a devastující celé sektory naší ekonomiky a nemálo živností, podniků, tak je to právě to, že bude velká část společnosti proočkovaná.

Všichni víme, že minimálně jednu miliardu denně nás stojí ten plošný lockdown, ta opatření, která uzavřela celou řadu služeb, a to je opravdu horentní suma. Za minulý rok jsme každý den byli v minusu, každý den jsme měli dluh vyšší o více než jednu miliardu korun. Za každý den minulého roku. A tento rok na tom nebudeme vůbec lépe. Naopak. Proto je potřeba to dobře zvládnout.

A proto jsme také už jako TOP 09 i v rámci koalice Spolu, která máme společně anti-COVID tým, už v minulém roce vyzývali k přípravě celého tohoto systému. Velmi dobře si pamatuji, jak jsme tady od toho pultíku, a tehdy ještě nebyl ministrem pan Blatný, hovořili už 9. září 2020 o tom, že se vláda má probrat a jednu z těch zásadních věcí, kterou má začít řešit, je právě příprava na to, až tady vakcínu budeme mít. Pamatuji si velmi dobře také ta slova, která říkal ještě dokonce snad v prosinci pan premiér Babiš, že dokud tady nemáme kapku vakcíny, tak nechápe, co chceme řešit.

Ale tady jsou přesně vidět ty důsledky, čeho jsme svědky v posledních dnech, toho, že jste tu přípravu prostě zanedbali. Mělo už dávno být připraveno všechno, co souvisí s registracemi. Registrační systém měl být pořádně otestován tak, aby zvládl nejenom ten nápor lidí, ale tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější. Začíná to už takovou banalitou, jak se jmenuje webová stránka, na které se mají lidé hlásit. Začíná to takovými věcmi, jako tím, jestli je potřeba dvou pinů, které vám mají přijít SMS nebo ne. Je to celá řada drobností.

Víme přece, že lidé, kteří jsou ve věkové kategorii 80 +, běžně internet nepoužívají. Jestli mám správné informace, tak ve skupině 75 + je to jenom třetina lidí. Ano, můžou jim s tím pomoci jejich děti, vnuci, a také se tak děje. Ale ne všichni, ne všichni mají takovéto příbuzné, ne všichni vůbec mají své blízké, kteří jim s tím pomoci mohou. Je potřeba i na ně pamatovat.

Na začátku mohli být zapojeni praktičtí lékaři, pojišťovny, tak také samozřejmě třeba obce. A mnohé tak činí. Chci jim poděkovat. Když prostě něco nefunguje, tak jsme si všimli už v minulém roce na jaře, stát prostě neměl dostatek ochranných pomůcek, lidé sedli k šicím strojům a začali šít roušky. Když nefungovala logistika celé řady potřebných věcí včetně dezinfekcí, starostové se postarali. A teď to dělají zase, ale dělají to za stát. Dělají to za ty, kteří to zanedbali, za ty, kteří dávno měli být připraveni a kde to mělo fungovat a mělo to jít jako po másle, protože času na to bylo dost.

Na to se opravdu vymlouvat nelze. Takže tohle všechno jsme si mohli odpustit a já chci velmi snažně požádat všechny ministry i pana premiéra, aby nevytvářeli virtuální realitu a aby ty věci, které nefungují, byli schopni a ochotni také i oni přiznat a nejenom se tvářit do médií svými výroky, že co si vlastně stěžujeme my v opozici, co si stěžují lidé, co si stěžují novináři. Vždyť to všechno běží, vždyť to všechno funguje. Prosím pěkně, tohle je cesta do pekel.

Další z věcí, které chci připomenout a týkají se také i očkování velmi úzce, je, že jsme tady ve Sněmovně přijímali v září 2020 usnesení, kterým jsme pověřovali vládu, zejména Ministerstvo zdravotnictví, aby se věnovalo dezinformacím, které ohledně očkování, ale i ohledně covidu jsou ve veřejném prostoru. Těmito dezinformacemi jsme promořenější než covidem. A tohle je také jedna z příčin toho, proč tu situaci teď budeme mnohem hůř zvládat, než by bylo záhodno. To, že se už dříve dezinformace proti očkování na všechny ostatní nemoci, protože covid vůbec ani neexistoval, nebo nebyl tady v té úrovni, tak že se objevovaly, to přece všichni dávno víme. A to, že to je nebezpečí, s kterým se musí pracovat, to taktéž víme. Výzkumy, které ukazují ochotu lidí se očkovat, jsou děsivé, ale je to zanedbáním komunikace a necháním rozbujení právě všech těchto dezinformačních webů, různých hoaxů a dalších věcí. Informační kampaň, na ni čekáme už mnoho měsíců, opět, ta, co je zatím vedena, to já považuji jenom za teaser, nebo nějakou takovou, řekněme, předzvěst toho, že se tomu začnete seriózně věnovat. Ale proč už to dávno není? Proč už to dávno neběží, proč už dávno nejsou využity i ty kapacity lidí v občanské společnosti, kteří se nabízeli, kteří to chtěli udělat i zdarma, tak jako se nabídli na samém počátku covidové krize třeba s tím, že vytvořili informační linku, tak jako se zapojil tento sektor i v tvorbě chytré karantény, toho nástroje, který pak vláda stejně neumí dobře používat. Ale vzpomeňme, že to zase byl soukromý sektor, respektive občanská společnost, která s tím přišla a která i v tomto případě má chuť pomoci, a já opět nabízím panu ministrovi a vládě obecně, že v tom jsme ochotni pomoci taktéž. Ostatně proto jsme tady to usnesení, které neplníte, přijímali.

Další z důležitých věcí, která souvisí s očkovací strategií a vůbec s hladkým průběhem očkování, je transparentnost. Ty kauzy, kterých jsme tady svědky, očkování úředníků, manželů, příbuzných, manželek, já nevím, co všechno už jsme zaznamenali v médiích, tak budí ohromnou nedůvěru lidí a samozřejmě zcela oprávněně velké naštvání. Pokud byste byli ochotni (poskytovat) ta data, jak po vás už dlouho žádáme, opět vás k tomu vyzýváme už týdny, zveřejňovat informace o počtu očkovaných, samozřejmě anonymizovaně, ale s těmi údaji, které jasně ukážou na to, jestli se skutečně jedná o lidi z prioritních skupin, tak jak je ve strategii uvedeno, tak by se tady těm věcem dalo snáze zamezit a důvěra lidí by se dala lépe obnovit. Já nevidím důvod, proč bychom měli tato data získávat jenom buď jednou týdně na stránkách, které jsou k tomu určeny, nebo vlastně v té záložce na stránkách ke covidu, které má ministerstvo, anebo tu a tam z různých tiskových prohlášení, tiskových zpráv, z mediálních výstupů pana premiéra a pana ministra. Pak ta data jsou různě jako ve vzduchu a někdo se v tom už ani nevyzná. My máme vlastně z dostupných dat ministerstva informaci za středu 13. ledna, že naočkovaných bylo zhruba 71 tisíc osob, ale od té doby už jsme slyšeli mnoho jiných údajů, i dnes tady, a myslím si, že pokud tady tu informaci budete zveřejňovat den co den, tak se vám nic nestane. naopak, je to ku prospěchu věci.

Proto opětovně žádáme a apelujeme na to, aby byla tato informace pravidelně transparentně poskytována. Nechci, abychom se tady dostávali do situace toho, že mnozí budou pod tlakem, aby očkovali jenom pro zlepšení těch čísel, to ani náhodou, ale chci, abychom měli jasno, kolik je už lidí, kteří mají jednu dávku, kdo má dvě dávky naočkované a kolik je tady ještě k dispozici i vakcín. To je další informace, která by měla být pravidelně aktualizována a zveřejňována.

Stejně tak by tady mělo zaznít ubezpečení, že i ostatní skupiny obyvatel, které původně podle strategie měly od 1. února měly mít možnost se registrovat, budou tuto možnost skutečně mít. V posledních dnech, a bylo to to nejlepší přiznání toho, že ten registr skutečně nefunguje, na rozdíl od těch líbivých lží, že všechno běží, jak má, tak pan premiér řekl, že se s tímhle posečká. Ale nebyla už řečena informace, kdy tedy bude spuštěn pro zbývající část populace. Já chci, abychom tuto informaci všichni měli, protože věřím tomu, že je to určitá naděje, která tu společnost také drží nad vodou, protože si uvědomujeme určitě všichni, že zoufalost a nervozita stoupá a velmi smutnými příběhy už se to ve společnosti hemží.

Chci poděkovat všem krajům, ale i obcím, které se zapojily a které i samy proaktivně jsou nápomocny s tím, aby celá tato strategie byla lépe naplňována. Logistika to není snadná, já si uvědomuji, že to je velký úkol, který stojí před všemi složkami státu, včetně vlády. Ale je potřeba, aby proudily dobře informace a aby ti, kteří jsou zapojeni, tak skutečně mohli tu činnost vykonávat. A dík tedy patří nejenom těm krajům - nejčastěji zmiňovaný Jihočeský, ale i obcím, třeba Praha 3 se starostou panem Ptáčkem už v této rovině byla velmi aktivní a bez nutnosti registrace, která je v tom celostátním systému, svým občanům 80+ umožnila se zapojit. Občané Prahy 2 takovouto možnost také díky své radnici získali. Celá řada dalších, zejména těch menších obcí samozřejmě velmi dobře zná své obyvatele a je schopna je oočkovat a zajistit očkování prostřednictvím praktických lékařů, očkovacích center tak, aby se nemuseli v tomto čase vláčet třeba až do často vzdálené nemocnice, umožňují celou řadu služeb s tím spojených. Patří jim za to velký dík a vytrhávají tím trn z paty i vám, vládě.

Chci, aby ten systém byl přívětivější, nechápu, absolutně nechápu, jak je možné, že byl spuštěn s tím, že lidé, kteří neměli šanci už v něm získat termín očkování, tak už rovnou nebyli po té registraci sami kontaktováni, tuto funkcionalitu doplňujete až za pochodu. Měli jste dost času na to, aby od samého začátku ten systém fungoval tímto způsobem. Myslím, že to, že to právě pro lidi 80+ není jednoduché, dennodenně se do toho systému hlásit a doufat, že už tentokrát budou úspěšnější a že ten termín najdou a že budou moci se jít nechat očkovat, na což se mnozí velmi těší, velmi těší, protože se třeba chtějí konečně obejmout zase se svými vnoučaty, protože chtějí zase normálněji žít - tak jim neumožňoval. Myslím si, že tyto věci jsou prostě trestuhodným amatérismem, který předvádíte. To, že ten způsob registrace pro všechny ostatní zase nevíme, opět - zase amatérismus z vaší strany. Já pevně doufám, že se tady dozvíme bližší informaci, jak to bude dál probíhat a že budete konečně schopni říct - ano, děláme i chyby, poučujeme se z nich, a takto, tímto způsobem je napravujeme. A že budete také schopni říct - děkujeme vám, starostové a hejtmani, za to, že v té věci jste nápomocni. Děkujeme vám, lékaři, zdravotní sestry a všichni ostatní. Já tento dík chci tady z tohoto místa vyjádřit.

Děkuji za pozornost.

