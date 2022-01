Peštová (ANO): Dva zaměstnanci odešli z ministerstva, než aby dělali něco, s čím nesouhlasí

reklama

Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Jákoba (Jakoba), prostřednictvím pana předsedajícího... (Předsedající: Jakoba.) Jakoba. Jakoba? Jakoba. Já se omlouvám. Vy jste tady řekl hezky, že to je vládní návrh ANO.

Víte, on to není vládní návrh nebo respektive, když si to rozklíčujete, tak ten návrh je transpozice směrnice Evropské unie. A to, že ANO to předložilo, ano, to máte pravdu, teď to předkládáte vy, ale já jsem - jestli jste mě bedlivě poslouchal - tak já jsem říkala, že jsem s tím vnitřně měla problém. A dokonce to i vygradovalo tak, že byli dva zaměstnanci, kteří radši odešli z ministerstva, než aby transponovali něco, s čím vnitřně nesouhlasí. Rozumíte, teď jsme to tady otevřeli, dostalo se to sem podruhé a já vám říkám, s čím jsem vnitřně bojovala. Ano, byla jsem státní úředník a musela jsem to udělat. Protože je to transpozice směrnice Evropské unie. Ale já s tím mám vnitřně problém. Proč edukativně nevysvětlit lidem: Do té kanalizace to nepatří! A místo toho to zakážeme! Co to je za řešení, tohleto. Tak jako já si myslím, že v základní škole se učíte, že si musíte pokaždé, když jdete na záchod, umýt ruce. Tak se taky naučíme my všichni, že do té kanalizace patří to, co tam patří, a to, co tam nepatří, jako jsou vlhčené ubrousky, uchošťoury... Já jsem ta starší generace. Byla jsem ráda, že přišel 89. rok a byla jsem ráda, že přišly novinky! A už nemusím na ty sirky dávat tu vatu a čistit si to ucho! No a mně to teď zakážou! Mně to zakážou! Takže ten uchošťour - zase se vrátím zpátky k té sirce a zas budu tu vatu dávat na sirku. Je to logické? To přece není logické! Děkuji.

