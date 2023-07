Peštová (ANO): Když jste kandidovali, tak jste byli všichni spolu, že jo?

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Když jsem mluvila, začínala jsem o tom, že to je farizejské, když se opíráte o jednací řád. Pak jsem mluvila všeobecně. A teď jste vlastně řekl, že nikdo z KDU-ČSL tady takhle dlouho nehovořil. A co pan Kalousek? Jako začínal u vás, ne? Potom přešel do TOP 09. A ten hovořil tady hodně. Takže jako máte tam mezi sebou rétory a řečníky.

Což o to, já neříkám, že je špatný rétor. Já jenom říkám, že kolikrát tady on předčítal třeba směrnici, a nikdo tady neřekl ani popel. A že tady byly předčítány pohádky, no, to je pravda. Když se blokovalo a dělaly se obstrukce a kouknete se do stenozáznamů, tak je to pravda.

Já neříkám, že jste to byl konkrétně vy. Ale vy taky jste teď každý zvlášť, ale když jste kandidovali, tak jste byli všichni spolu, že jo? Takže když jsem řekla, tak jsem řekla prostě spolu, tak jsou tady vlastně dvě, že jo? Je tady SPOLU a pak je tady PirSTAN. Pak jste se rozpadli.

A zase jsme u toho jednacího řádu. To je ten jednací řád, který vy tak ctíte a říkáte a opíráte se o něj, že bychom se podle něho měli chovat. Ale sami se podle něho nechováte.

Takže říkám, vy kážete vodu, ale pijete víno.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



