Peštová (ANO): Pane Michálku, to je skvělé, že tady vlastně máme daňový ráj

Prostřednictvím paní předsedající, pane Michálku, ten váš projev byl opravdu přínosný - i kameramani to nevydrželi, takže odešli. V každém případě jsem se dozvěděla, že snižování sazby z 10 na 12 procent je vlastně snížení, to není zvýšení DPH!

Dále jsem se dozvěděla, jak jste skvělí v té dani z nemovitostí, když tady byla velká diskuse o dani z nemovitosti, že ve své podstatě, že daň z nemovitosti neměla být nazývána daní z nemovitosti, neboť tu daň už jsme si tolikrát zaplatili, a mělo by se to jmenovat třeba jinak, třeba daň pro obec nebo daň z přepychu nebo úplně jinak. Dále jsme se dozvěděli, že vlastně daň z nemovitosti budeme platit kvůli Žižkovu, to je úplně úžasné, tak vám děkuju tedy, že ostatní v celé republice jenom proto, že vy máte v Žižkově cizince, tak my si zaplatíme dvojnásobnou daň. To je skvělé!

Pak že tady vlastně máme daňový ráj, to je úžasné. Takže nevím, proč všechny ty firmy daní venku tedy, a ne tady u nás, když je tady takový daňový ráj. Jako já těch poznámek mám tady strašně moc, ale protože náš předseda chce mluvit, tak já si počkám a budu reagovat až po něm.

Děkuji.

