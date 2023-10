Peštová (ANO): To už je podruhé, kdy se Česká inspekce životního prostředí vzdává nějaké kompetence

reklama

Já děkuji za slovo. Nebojte, pane poslanče, my jsme se domluvili, já do vás nepůjdu - jako do vás jako do osoby a za váš pozměňovací návrh. V každém případě spíš bych si tady chtěla postesknout ohledně té České inspekce životního prostředí. To už je druhý případ, kdy se ve své podstatě Česká inspekce vzdává nějaké kompetence ve smyslu, že nemá pracovníky. Já bych spíš chtěla zaapelovat - mě teda mrzí, že jsem nestihla svoji písemnou interpelaci na pana ministra Hladíka - na Ministerstvo životního prostředí, aby to začalo nějakým způsobem řešit.

Já rozumím tomu, že se musí snižovat stavy úředníků, ale uvědomte si jedno, že toto je kontrolní orgán. Je to kontrolní orgán Ministerstva životního prostředí a v současné době, kdy neustále apelujete, aby se dělala novela vodního zákona a zpřísňovala se, kontrolovaly se povrchové vody a další a další věci, a ta novela vodního zákona už je připravená, míří sem do Poslanecké sněmovny, aby se ve své podstatě novelizoval zákon o obalech, aby se třídilo, aby se kontrolovalo množství recyklátů v obalech a další a další věci...

A zase jste to navalili na Českou inspekci životního prostředí a najednou zjišťujeme, že Česká inspekce životního prostředí nemá dostatek kapacity na to, aby vůbec tyto činnosti prováděla. Takže je to opravdu alarmující a byla bych docela ráda, aby Ministerstvo životního prostředí, apeluju na něj, udělalo v tomto nějaký pořádek - buď navýšili stavy, nebo udělali, jak říkáte vy, kontrolu činností a sebrali jim to, protože ti lidi jsou podplacení a nikdo to dělat nechce.

Děkuji.

Já děkuji za slovo, já bych se chtěla jenom opravit. Já jsem nechtěla říct, že jsou podplacení, ale že jsou nedocenění a jejich platy jsou tak nízké, že tuto práci nechce nikdo vykonávat. A když potom někam přijedou autem, ve své podstatě nemají čím odjet, protože jim propíchají gumy, dokonce v jednom případě jsme řešili, že jim i zapálili auto, takže opravdu je to i práce jak nějakých nejlepších policistů. Takže opravdu apeluji na to Ministerstvo životního prostředí, ať s tím začne něco dělat, nebo ať na ně nevalí tu práci, protože ti lidi tam prostě nejsou.

Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

