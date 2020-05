Petráš (BOS): Práskání po česku

reklama

"Práskat se nesmí, ale říct se to musí, velebnosti" řekla stará Keliška v jednom z filmů Z. Trošky. A jak je z naší politické praxe zřejmé, tohoto rčení se drží i někteří naši politici. I když pochybuji, že by to od nich byl nějaký komediální výstup, k pobavení filmových diváků. Považuji to spíše za jejich negativní charakterovou vlastnost, což zrovna nesvědčí o tom, že bych si těchto lidí měl vážit.

O co jde konkrétně. Již v roce 2018 (12. 9. ZDE) jsme se dozvěděli, že Pirátská strana zaslala do Bruselu čtyři smlouvy, o nichž se domnívají, že jsou v rozporu s finančními pravidly EU. "Snažíme se předejít riziku pozastavení čerpání dotačních programů a vracení dotací. Právě z těchto důvodů jsme dodali europoslanci panu Bartu Staesovi klíčové materiály dokládající možné porušování finančního nařízení EU," O tom, že by se Piráti pokusili nejprve řešit tento problém doma, ani zmínka. Prostě - hned "za tepla" napráskat do Bruselu.

Později, v roce 2019, zase někteří poslanci Parlamentu ČR nebyli spokojeni s úrovní svobody slova na Facebboku a Googlu. Proto se dopisem obrátili na americké zákonodárce v Kongresu USA a žádali je, aby se těmto problémem zabývali a prosadili v nich větší regulaci. Vždyť my máme s touto činností dlouhodobě dobré zkušenosti. Například naše ministerstvo vnitra se může chlubit Jakubem Jandou, jako jedním z největších expertů na svobodu slova. Ten přesně ví, jak ochránit naše občany před škodlivostí vlastního úsudku. Takoví experti by, podle našich poslanců, měli být i ve výše uvedených médiích. Proto neváhali a dali dohromady Pražskou výzvu a tu americkým kongresmanům poslali a vyzvali je k větší informační odpovědnosti. Dokonce o svém počinu informovali na tiskové konferenci. Té se účastnilo několik poslanců z různých politických stran. Byli jimi poslanci Helena Langšádlová (TOP09), Jan Lipavský (Piráti), Jaroslav Bžoch (ANO), Pavel Žáček (ODS), Ondřej Veselý (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jan Farský (STAN).

Podobných případů bylo ještě několik. Ten poslední je starý několik dnů. Jedná se o dopis podepsaný Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní TOP-09. Dopis byl adresován generálnímu tajemníkovi NATO Stoltenbergovi, jako reakce na jeho vyjádření k našim vnitropolitickým událostem. Dopis začíná takto:

"Vážený pane generální tajemníku,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za slova podpory v časech, které více než kdy jindy zkouší pevnost charakterů v naší zemi, jež se před třiceti lety zbavila okovů bezpodmínečné poslušnosti k Sovětskému svazu. Považuji za naprosto nepřijatelné, abychom se hlasitě neozvali ve chvíli, kdy je v naší zemi ze strany Ruské federace oficiálně vyhrožováno demokraticky zvoleným politikům pouze za to, že mají jiný politický názor. Bezprecedentní mlčení čelních představitelů českého státu v této otázce je pak cynickým obrázkem servility k autoritářskému režimu v Kremlu. O to více si vážím Vašeho postoje, který jste v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřil veřejně a který mnozí občané přivítali."

V červenci 1968, napsalo několik zaměstnanců automobilových závodů Praga dopis generálnímu tajemníkovy UV KSSS L. I. Brežněvovi. Tento dopis je znám pod názvem: "Dopis 99 pragováků". Později byl vydáván za jeden z impulzů pro srpnový zásah pěti členských států Varšavské smlouvy. Je to snad ironie osudu, že 99 pragováků psalo zvací dopis generálnímu tajemníkovi a předsedkyně TOP-09 taktéž? Pravda, jednou to byl generální tajemník ÚV KSSS a podruhé to je generální tajemník NATO. Jen doufám, že výsledek nebude stejný jako tehdy.

I když nikdy neříkej nikdy. USA projevují snahu přesunout část svého jaderného potenciálu ze SRN do Polska (viz prohlášení americké velvyslankyně ve SRN G. Mosbacherové). To plně koresponduje s prohlášením A. Vondry na sněmu ODS v letošním roce, že by bylo vhodné u nás vybudovat také nějakou tu americkou základnu, třeba v Mošnově. A co takhle k té mošnovské základně přihodit ještě ten radar v Brdech, když to minule nevyšlo?

Na závěr si dovolím ještě jeden citát staré Kelišky: "To je hnus, velebnosti!!!"

(převzato z Profilu)

