Pikal (Piráti): Garance pouze v případech, kdy je ohrožen život a nikoliv v těch dalších

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemuselo to být s přednostním právem. Já bych chtěl nejdřív říct, že já jsem zcela připraven tento návrh ústavní změny podpořit. V rámci klubu máme volné hlasování. Ale aby ta diskuze nebyla tak úplně jednostranná, tak si dovolím číst ze stanoviska někoho, kdo také tento zákon podporuje, a to je vlády, která prostě vznáší nějaké otázky, které by podle mě měly v rámci té diskuze zaznít a měly by být řádně zodpovězeny. Věřím, že pan navrhovatel je na to připraven.

Takže vláda upozorňuje, že v prvé řadě Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku, tvoří základní pilíř právního řádu České republiky. Jako taková by neměla podléhat přechodných a neuváženým úpravám dílčího charakteru, které neprošly širší odbornou diskuzí, změna (?) jakéhokoliv zákona, tím spíše to platí u ústavních částí pořádku, by měla být řádně promyšlena a podrobena celospolečenské diskuzi. A v rámci toho bych si dovolil odcitovat ještě jednu část. V rámci nutné obrany může každý již bránit všechny zájmy chráněné trestním právem, kam spadá nejen zmíněna ochrana života, ale i ochrana majetku a svobody. Proto by měla být diskutována i otázka, zda by zakotvení práva na obranu života se zbraní na ústavní úrovni, nedošlo naopak ke zmenšení garance základních práv osob, neboť ústavní právo na použití zbraně by bylo garantováno pouze v případech, kdy je ohrožen život a nikoliv v těch dalších.

Tohle je, myslím otázka, která by tady měla zaznít. Já jsem se to snažil adresovat svým pozměňovacím návrhem, ten se ukázal jako neprůchozí, takže jsem jej stáhl, abych netříštil zbytečně to hlasování. Ale tohle je otázka, na kterou bych chtěl slyšet od navrhovatelů odpověď, protože v důvodové zprávě samotného návrhu to není, a nezaznamenal jsem to ani nikde v diskuzi, ale samozřejmě to již možná zaznělo. Děkuji.

