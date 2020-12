Piráti Libereckého kraje si do předsednictva zvolili ostřílené bukanýry i novou krev

reklama

Krajské sdružení nově povede dlouholetý Pirát Marek Förster z Desné. Prvním místopředsedou se stal vedoucí krajského mediálního odboru Jan Hruška. Druhým místopředsedou je Pavel Váňa z Liberce. Po kratší pauze se do vedení vrací zkušený matador Petr Vyhnal. Poprvé v historii bude mít svého zástupce v předsednictvu Českolipsko, a to zastupitele Petra Jeníka.

Musíme se věnovat rozvoji strany

Nové vedení strany čeká nelehký úkol. Připravit Piráty na blížící se volby. „Stojí před námi spousta velkých výzev, z nichž nejdůležitější budou nadcházející volby do Poslanecké sněmovny a do zastupitelstev obcí. Ale není to jen o volebních kampaních a kláních. Musíme se věnovat rozvoji strany. Podporovat vznik nových místních sdružení a rozšiřování členské základny. Vylepšit komunikaci a zapojit nováčky do dění. Musíme se také začít věnovat profesionalizaci některých agend, jako je reporting, medializace a PR, tak abychom mohli účinně a seriózně čelit politické konkurenci,“ upřesňuje plány na další 2 roky předseda Förster.

S tím souhlasí i Petr Vyhnal, který vykonával funkci předsedy v letech 2010–2014. „Čekají nás pro Česko nejdůležitější volby, volby do Poslanecké sněmovny a následně i do zastupitelstev obcí. Nové předsednictvo v nich bude muset manévrovat naši krajskou posádku na 101 %. Jako jeden z hlavních úkolů, který nám to pomůže zvládnout, je cílené budování lokálních sdružení. Tím se překlene vzdálenost mezi krajským vedením a členy, kteří se mohou naplno zapojit v rámci dění ve své obci či regionu,“ popisuje Petr Vyhnal.

Nová krev ve vedení

Do předsednictva míří českolipský zastupitel Petr Jeník: „Jako Českolipák jsem především rád, že poprvé v historii bude mít náš region své zastoupení v krajském předsednictvu. Své zastoupení tam má každý kout kraje a já si od toho slibuji zlepšení vzájemné komunikace. Předsednictvo se velmi výrazně obměnilo. Myslím, že díky tomu můžeme získat větší drajv a tah na branku. Současné složení mi také napovídá, že přednost dostala touha po věcném řešení místo vnitrostranické byrokracie, která nám dle mého názoru občas začala přerůstat přes hlavu.“

Poprvé do vedení strany usedne i Pavel Váňa, který je zároveň členem Krajského expertního týmu sociální politiky. „Čeká nás výzva stmelit krajské sdružení, vytvořit silný a cílevědomý tým před volbami do sněmovny a do komunálu. Vytvořme silné zázemí pro pirátské zastupitele na Krajském úřadu i v dalších obcích našeho kraje. Nezapomínejme na oslovování nových tváří, což je priorita ležící v rukou předsednictva. Do krajské buňky přináším svůj klid, rozvahu, týmovost a zápal,“ upřesňuje své plány Pavel Váňa.

„Mix zkušených veteránů a mladé krve bude ten správný recept na další rozvoj krajských aktivit, pozitivní motivaci a spojování členské základny napříč krajem,“ ocenil složení týmu novopečený předseda Marek Förster. Mrzí ho jen, že v novém vedení bude chybět ženský prvek. „Chtěl bych poděkovat končícímu předsednictvu, a hlavně Ondrovi Kolkovi, za spoustu práce a energie, kterou plánování a vedení kraje dali,“ uzavírá Marek Förster.

