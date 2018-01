Piráti: Občanská aktivita má smysl, Praha snad zabrání privatizaci Nemocnice Na Františku

Rada hlavního města Prahy dnes schválila záměr převzít od Prahy 1 provoz Nemocnice Na Františku. „Záměr převzít provoz Nemocnice Na Františku Prahou vítáme a podpoříme ho svými hlasy na zasedání zastupitelstva. Ostatně Piráti toto řešení navrhovali již v prosinci, kdy jsme spolu s dalšími občany proti vyhlášené koncesi na provoz protestovali na zasedání zastupitelstva Prahy 1. Je vidět, že občanská aktivita má smysl,“ vítá schválené usnesení Rady předseda klubu pražských zastupitelů za Piráty Adam Zábranský.

Piráti v prosinci začali bojovat proti záměru Prahy 1 na převzetí provozu nemocnice soukromým subjektem na 35 let. Podle Pirátů nemocnice není spravována efektivně a proto je rok od roku ve větší ztrátě, kterou musí Praha 1 dotovat ze svého rozpočtu. „Řešení aktuální situace by mělo spočívat namísto skryté privatizace nemocnice především ve výměně stávajícího ředitele,“ myslí si garant zdravotnictví Pirátů MUDr. Zdeněk Hřib.

Piráti navrhli, aby provoz nemocnice převzal pražský Magistrát. „Nemocnice Na Františku totiž slouží i občanům Prahy 7 a Magistrát má navíc tolik prostředků, že by ho dotování provozu tolik nebolelo jako Prahu 1. Město by si tak mohlo zachovat hlavní slovo nad rozvojem nemocnice a Praha 1 by se nemusela zavazovat, že každoročně bude doplácet soukromému provozovateli 50 milionů,“ shrnuje pirátský zastupitel Adam Zábranský.

Piráti spolu s některými dalšími stranami a občany proti koncesi bojují i v novém roce. Dnes při příležitosti dne otevřených dveří v nemocnici pro zájemce o koncesi uspořádali další happening, aby upozornili na občanský odpor proti tomuto projektu. Zároveň byl zahájen sběr podpisů pro referendum proti koncesi, na čemž se Piráti podílí spolu s KDU-ČSL, STAN a Zelenými.

Záměr Rady k převzetí nemocnice byl schválen hlasy ANO a Trojkoalice, ČSSD ho nepodpořila. „Je absurdní, že zrovna ČSSD podporuje privatizaci zdravotnictví,“ diví se pirátský zastupitel Adam Zábranský a pokračuje: „Další krok je nyní na Praze 1. Jestli vedení Prahy 1 velkorysou nabídku na převzetí provozu od Magistrátu nepřijme, bude to jen další důkaz, že koncese nebyla zamýšlena pro dobro obyvatel Prahy 1.“

Adam Zábranský



autor: PV