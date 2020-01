Piráti: Selhání Kremlíka není ojedinělý případ, problematické zakázky mají i další ministerstva

Piráti se dlouhodobě zabývají problematikými zakázkami v oblasti IT na jednotlivých ministerstvech, na kterých český stát, a tudíž všichni lidé, tratí stamiliony korun každý rok. Systémy jsou navíc často v praxi nepoužitelné a pomalé, chybové, ztrácejí se z nich data, nefungují správně.

Ostatně byli to právě Piráti, kdo v minulém volebním období, ještě jako strana bez zastoupení ve Sněmovně, oponovali předraženou zakázku na EET, kterou zadal dřívější ministr Babiš pod falešnou záminkou bez výběrového řízení jediné firmě, a to IBM.

V posledních dnech vzbudila velký zájem veřejná zakázka na informační systém pro online prodej dálničních známek za 400 milionů korun bez DPH. Smutnou pravdou je, že to opravdu není jediná „zpackaná” IT zakázka ve veřejné správě. Principy strategie Digitálního Česka nejsou ministerstvy dodržovány, stejně tak jako Akční plán boje vendor lock-in a podpoře open source, který dodali Piráti a akceptovala ho Rada vlády pro informační společnost. Ačkoliv Česká republika má vládního zmocněnce pro IT i národního architekta, ministerstva nakupují řešení stále po staru a doporučení obcházejí nebo rovnou ignorují.

„Ministr Kremlík nedokázal dostatečně odůvodnit zbytečně vyhozených 400 milionů na eshop s dálničními známkami. Zajímalo by mě, jak se tedy premiér Babiš postaví k ostatním ministrům, na jejichž resortech mizí každý rok stovky milionů v předpotopních IT systémech. Namátkou: Ministerstvo financí ČR a jejich ADIS, EET, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a zakázky s názvem MS2014, MS2021, NEN či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jejich epický OKsvět. Trend je pod vedením současné vlády stále stejný. Stát v oblasti IT řešení nakupuje šrot za cenu Ferrari,” uvádí předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Nejproblematičtější projekty jsou podle mě ale na Ministerstvu financí ČR v čele s Automatizovaným daňovým systémem (ADIS), který je prostou soustavou tabulek a pohledů v zastaralé databázi. Na tento moloch premiér Babiš přilepil EET a tím opět výrazně prodražil zakázku. Hlídač státu odhaduje předražení EET o 800 milionů korun. Dalším selháním MF ČR je systém CRAB, což je vlastně jedna excelovská tabulka za čtyři miliardy korun. Následuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zcela závislé na firmě OKsystém, které již zaplatilo sedm miliard korun. Tato firma má drtivou většinu příjmů právě jen z tohoto jednoho úřadu. Velmi problematická je v tomto resortu i tzv. datová suverenita. Stát mnohdy nemá přístup k vlastním datům. Mezi úředníky je také velmi známý systém NEN od MMR, jehož užívání je extrémně náročné a nepohodlné. Úředníci ministerstva si dokonce udělali bokem kšeft na školeních na tento systém,” říká specialista na IT, poslanec za Pirátskou stranu a předseda sněmovního Podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

Odborná veřejnost i Piráti přitom jasně hovoří o možných cestách z této tristní situace. „Máme-li zákony, které definují, jak mají být vedena výběrová řízení a definovány principy a strategie, je třeba se jimi řídit. To by mělo být základem. V resortech ministerstev zoufale chybí kvalitně zaplacení lidé, kteří znají oblast IT a dokážou nejen vyhodnotit zadávací dokumentaci, ale hlavně kriticky vybrat nejvhodnější nabídku z pohledu cena-výkon, odhalit skryté vícepráce a zabránit vznikající závislosti na jednom dodavateli. Ministerstva stále zadávají obrovské komplexní zakázky, místo aby se zaměřila na základní funkcionalitu pro řešení a preferovala agilní přístupy namísto dlouhotrvajících dodávek, u kterých nemůže vyhodnocovat průběžně, zda naplňují potřeby a očekávání,” dodává předseda Bartoš.

