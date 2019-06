Piráti kritizují nepodložené statisícové příjmy kontroverzního poradce hejtmanova náměstka

I přesto, že oddělení právní Ústeckého kraje, má interně zaměstnáno osm lidí, vydává navíc ze svého rozpočtu zhruba 60 tisíc korun měsíčně na toto poradenství. Pokud ale budete chtít vidět konkrétní výsledky jeho práce, tak neuspějete. Růžek prý poskytoval tyto právní rady pouze ústně, proto je nyní krajský úřad nemůže doložit.

Jestliže však někdo pracuje za peníze z veřejných prostředků, výsledky jeho práce by měly být jasně doložitelné. Celá záležitost tedy ukazuje přinejmenším na značnou netransparentnost. V momentě jakékoliv soudní pře, nejsou tyto ústní konzultace relevantním argumentem. Zdá se, že výrazným důvodem a „kvalifikačním předpokladem“ pro takovouto zcela netransparentní a ekonomicky naprosto neefektivní spolupráci, jsou osobní vazby a spolustranictví.

To ale není vše. Poradce náměstka hejtmana se může pochlubit opravdu pestrou minulostí. Už roce 1998 vzbudilo pozornost jeho odvolání z legislativní rady vlády. Její tehdejší předseda Pavel Rychetský se s Růžkem rozloučil z důvodů zneužívání funkce pro vlastní podnikání. Posléze Růžek působil jako správce konkurzní podstaty. Podnikatel Michal Dvořák ho vinil z vytunelování majetku. Jeho slova potvrdila advokátní komora, když uznala v roce 2002 Dvořákovu stížnost.

Později policisté vyšetřovali, zdali si Růžek objednal nájemnou vraždu na bývalého policistu Fedora Taptiče. Údajný nájemný vrah nejprve v čestném prohlášení potvrdil „že mu koncem října 2008 Růžek slíbil milion a půl za Taptičovu likvidaci“, později ale svá slova odvolal. Růžek tvrdí, že naopak Taptič vydíral jeho. Růžkova expřítelkyně Jana Vainerová, která s ním žila ve Španělsku, v roce 2009 u Okresního soudu v Ústí nad Labem vypověděla: „Říkal, že má peníze, které získával z konkurzu, ne zrovna poctivou cestou, a chtěl je investovat ve Španělsku. To byl důvod jeho pobytu.“

V nedávné době Růžek zastupoval jako advokát bývalého senátora ODS Alexandra Nováka, který je spojen zejména s kauzou ROP Severozápad. Zároveň je JUDr. Jan Růžek členem představenstva firmy Rexwood invest, a.s. s přímou vazbou na jednatele společnosti INSKY, která se účastní a vyhrává veřejné zakázky na správu a údržbu silnic Ústeckého kraje. Taktéž je i členem představenstva kauzami košaté UNIVERSAL banky.

Vzhledem k výše uvedenému, by se náměstek hejtmana Martin Klika, měl zaměřit nejen na větší transparentnost při kontrole vykazování práce svých poradců, ale hlavně by si měl položit otázku, zda by mu člověk s takovou minulostí měl dělat poradce? Je pochopitelné, že Klika chce k sobě někoho loajálního, nejlépe spolustraníka z ČSSD. Pokud se ale v ústecké organizaci nedá nalézt někdo s lepší pověstí než pan Růžek, tak mají sociální demokraté v našem regionu vážný problém.

My, Piráti Ústeckého kraje, jsme zásadně proti, aby někdo s takovým morálním kreditem a s vazbami na korupční prostředí, byl placen z veřejných peněz Ústeckého kraje, tedy z peněz každého jednoho občana, nebo aby měl jakýkoliv vliv na chod a fungování našeho kraje.

