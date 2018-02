Piráti odsuzují útok prezidenta na Českou televizi

Reagoval tak na vyjádření moderátora a majitele zmíněné televize Jaromíra Soukupa, který se do ČT opřel kvůli komentáři k výkonu zlaté olympioničky Ester Ledecké. Miloš Zeman nadnesl, že pokud by poslanci dvakrát zamítli výroční zprávu o hospodaření ČT, došlo by k výměně vedení, což by kvitoval. Prezident tak dle názoru Pirátů naznačil, že by si přál přizpůsobit práci veřejnoprávní televize, která má být nestranná, svému politickému názoru.

Tomáš Martínek, poslanec Pirátů a místopředseda Volebního výboru zabývajícího se právě obsazením mediálních rad, tuto metodu už dříve odmítnul: „Podepsal jsem výzvu MantinelyDemokracie.cz, ve které se politici zavazují, že nezneužijí projednávání výročních zpráv pro své mocenské zájmy. Ty by v tomto případě mohly vést k ohrožení demokracie i svobody slova ve veřejnoprávních médiích. Současná koalice ANO, KSČM a SPD ve mně nebudí dojem, že by hlasovala pro nestranné odborníky v mediálních radách.“

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Piráti zneužívání podobných nástrojů, jako je právě dvojí odmítnutí výroční zprávy, z principu odmítají. Už před volbami zdůraznili nutnost větší politické nezávislosti veřejnoprávních médií a odpolitizování rad. Poslanec Pirátů Radek Holomčík, který je členem volebního výboru, by chtěl těmto způsobům učinit přítrž: „Odstavec zákona o České televizi, který umožňuje odvolání rady při dvou po sobě jdoucích neschválení výročních zpráv, budu chtít odstranit. Nebo alespoň přesněji definovat adekvátní podmínky pro neschválení. Současný stav zákona vytváří prostor pro nepatřičné útoky ze strany politiků."

Výroční zprávy o hospodaření České televize by se měly projednávat na některém z nadcházejících Volebních výborů. Piráti připravují návrh novely zákona o médiích veřejné služby a hodlají k němu uspořádat konferenci odborníků a politiků. Zákon by měl zajistit nezávislost těchto médií na politicích.

autor: PV