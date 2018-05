Piráti připravují ve spolupráci s experty legislativu k sociálnímu bydlení

Setkání zastřešuje pirátská poslankyně Olga Richterová, která je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a šéf Pirátů Ivan Bartoš, který je předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Smyslem dnešního mezirezortního setkání je nalézt základní parametry pro návrh zákona o sociálním bydlení.

„Probíhá již druhé setkání, tentokrát zaměřené na praxi a konkrétní legislativní návrhy. Dnes projednávané téma má velký společenský dopad, a to jak ve velkých městech, tak v malých obcí. A i když označení sociální bydlení může svádět k tomu, že se jedná o okrajový jev, týká se zejména mnoha mladých rodin. A to i těch, v nichž oba rodiče pracují,” komentoval téma Ivan Bartoš, který moderoval dopolední blok a problematikou se zabývá v Podvýboru pro bytovou politiku. Dopoledne zazněly příspěvky pirátského starosty obce Vír Ladislava Stalmacha a Petra Halady, starosty Kamýku nad Vltavou. Obě obce jsou v současnosti zapojené do programů v oblasti sociálního bydlení.

Odpolední blok věnovaný zákonu o sociálním bydlení moderuje poslankyně Olga Richterová. Ta upozornila na nutnost se bydlením zabývat a přijmout komplexní legislativu: „Rozevírají se sociální nůžky, zejména mezi centrem a periferií. Proto je třeba situaci dlouhodobě řešit, a to nelze bez shody a podpory zúčastněných stran. Jedině tak budeme mít naději, že návrh projde Vládou ČR a Sněmovnou ČR.”

Závěrečnou část setkání povede Vít Šimral, garant Pirátů pro programový bod právo a sociální věci. Diskuze se bude týkat bytové výstavby a územního rozvoje, ke kterým patří i dojíždění za prací nebo ekologická výstavba. K tématu se vyjádří i celá řada zástupců architektů a projektantů.

