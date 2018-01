Piráti se dle výsledků vnitrostranické ankety chystají volit Drahoše

„Naše rozhodnutí bude ovlivňovat politiku na dalších 5 let,“ uvedl k důležitosti volby předseda Pirátů Ivan Bartoš. Většina Pirátů bude podle vnitrostranické ankety volit Jiřího Drahoše.

Ve vnitrostranické anketě hlasovali Piráti již o prvním kole voleb, tehdy zvítězil s 43 % hlasů Marek Hilšer. V anketě pro druhé kolo pak suverénně vyhrál Jiří Drahoš s 88 % hlasů, Miloš Zeman získal 6 % „Ve straně existuje pluralita názorů, těší mě, že i přes tento fakt chce téměř 90 % Pirátů za prezidenta Jiřího Drahoše. Pokud by tedy volby dopadly jako anketa Pirátů, prezidentem by se stal pan Drahoš. I já mu dám svůj hlas, což jsem oznámil hned po prvním kole. Ne proto, že by byl mým favoritem od začátku, ale proto, že tahle země zoufale potřebuje reprezentativního prezidenta, který vahou své funkce pozitivně ovlivňuje politickou kulturu v zemi. Prezident má být zárukou důstojné politické úrovně, má jednat na mezinárodním poli v souladu se zahraniční politikou ČR, kterou stále ještě v parlamentní demokracii definuje vláda. Má ctít ústavu a její zvyklosti. Vzhledem k dosavadnímu konání prezidenta Zemana, je pro mě volba Jiřího Drahoše nadějí na důležitou změnu,” komentoval předseda strany Ivan Bartoš.

Druhé kolo prezidentských voleb začne v pátek 26. ledna ve 14:00h. Volební místnosti budou otevřené do 22:00h. Sobotní hlasování začne v 8:00h a skončí ve 14:00h. Výsledky, vzhledem k nenáročnosti sčítacího procesu, by měly být známy již během dvou hodin od uzavření volebních místností.

autor: PV