Piráti varují před společným podnikem Dopravního podniku s Pentou k metru D

Rada hlavního města Prahy se chystá podzemní tunel metra D doplnit tunelem do městské kasy.

Na úterním jednání chce přijmout usnesení, kterým dá ve věci vzniku společného podniku s Pentou pro výstavbu v okolí nových stanic volnou ruku představenstvu Dopravního podniku.

Rozvoj v okolí stanic nového metra D je přitom zásadní strategickou otázkou, o které by měla rozhodovat politická reprezentace a ne manažeři městské firmy. „Pokud současné vedení Prahy opravdu chce založit společný podnik s Pentou, tak ať za to nesou odpovědnost konkrétní politici, kteří pro tento projekt zvednou ruku. My Piráti společný podnik stále odmítáme, považujeme ho za velmi nevýhodný pro Prahu,“ říká pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib.

Rozhodnutí Rady navíc přichází ve velmi zvláštní dobu. Za tři měsíce jsou volby a v Senátu leží zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který bude pravděpodobně hladce schválen a potom už společný podnik nebude vůbec potřeba. Vedení Prahy by rozhodnutí v takto zásadní otázce mělo nechat na politické reprezentaci, která vzejde z říjnových voleb.

Spolupráci veřejného a soukromého sektoru Piráti z principu neodsuzují, ale tento projekt nebyl vymyšlen vůbec dobře. Vadí nám hlavně znepřístupnění informací pro občany i politickou opozici, zcela zbytečný požadavek na jednoho stejného partnera u všech stanic a neexistence garancí podílu na ziscích pro město. Podle současného návrhu smlouvy Rada zcela rezignuje na svoji hlavní funkci, tj. plánování rozvoje města, a outsourcuje ji soukromé společnosti. Pro tu nebude z podstaty podnikání primárním cílem spokojenost občanů Prahy, ale tvorba zisku pro své akcionáře.

