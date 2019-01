Poc (ČSSD): Za několik dní vznikne největší zóna volného obchodu

Již v únoru by platnosti měla nabýt obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem. Vytvoří se tak historicky největší zóna volného obchodu. Dojde k zjednodušení vývozu, ale i poklesu celních tarifů u importovaných japonských aut o 10 procent.

„Dohoda by měla značně zjednodušit vývoz našich produktů do Japonska. Rádi by měli být zejména evropští zemědělci a potravinářský průmysl. Ti se běžně neumisťují na prvních příčkách subjektů nejvíce profitujících z obchodních dohod," komentuje dohodu europoslanec Pavel Poc, „potravinářským výrobkům například klesne celní zátěž až v rozmezí 15–30 procent."

Tento nový obchodní rámec, ve kterém se evropský kontinent a japonské ostrovy zavazují k dlouhodobé spolupráci, má za cíl snížit cla do jejich minimální výše. „Lze ho určitě označit za pokrokový. Nově totiž zahrnuje i závazek k dodržování Pařížské dohody o změně klimatu," dodává Pavel Poc.

Poslední krok v ratifikaci učinil Evropský parlament na svém posledním zasedání roku 2018 ve Štrasburku. Europoslanci zvládli o obchodní dohodě hlasovat, přestože jejich práci nečekaně narušily teroristické útoky.

Společnou zónu volného obchodu europoslanci schválili 12. prosince velmi pohodlnou většinou. Svým rozhodnutím tak vytvořili obchodní celek o velikosti až třetiny světového HDP.

RNDr. Pavel Poc ČSSD



europoslanec

autor: PV