Polanský (Piráti): Pohlídáme záruky majitelům pozemků při výstavbě infrastruktury

Události posledních dvou měsíců však ukazují, že legislativní proces je třeba bedlivě hlídat před neúměrným tlakem lobbistů. Pirátům se nakonec podařilo z návrhu zákona odstranit dodatek, podle nějž by se měl zákon vztahovat i na stavby energetické infrastruktury, a tím významně omezovat práva vlastníků pozemků.

Novela zmíněného zákona má nahradit původně zamýšlený nový zákon o liniových stavbách. Pirátský poslanec Ondřej Polanský, člen hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu, upozornil na možná narušení vlastnických práv: „Zákon namísto vyvlastnění zakládá institut předběžné držby, která umožňuje zahájit stavbu před vypořádáním majetkových vztahů. Proto s ním musíme nakládat velmi citlivě.”

Piráti už od počátku trvali na tom, aby zákon plnil pouze dočasnou roli a zároveň poskytl ochranu dotčeným majitelům. Ministerstvo na základě toho vepsalo do návrhu např. postup složení zálohy při předběžné držbě. A garantovalo právo se soudit, zatímco stavba poběží. Tyto návrhy však o pár dní později z novely zmizely a místo garancí se naopak objevilo ustanovení rozšiřující seznam zákonem definovaných klíčových staveb o blíže nespecifikovanou energetickou infrastrukturu. Tím na poslední chvíli do zákona zahrnulo celé množství dalších staveb, dle požadavků zájmových skupin.

„V úterý 30. ledna v budově Ministerstva dopravy proběhla poslední debata u kulatého stolu, na níž bez analýz a bez předchozí komunikace, 24 hodin před podáním zákona do Sněmovny, přispěl téměř každý z 50 účastníků svou troškou do mlýna,” popisuje poslední setkání Polanský a dodává: „Podpis pod skupinu poslanců, která návrh do Sněmovny podává, jsem ale nakonec přidal s podmínkou, že se ustanovení o energetické infrastruktuře vyškrtne. K tomu nakonec v odpoledních hodinách došlo. Jako spolupředkladatel mnohem jednodušeji ovlivním podobu návrhu.”

Ondřej Polanský je odhodlaný bránit vlastnická práva i v dalších jednáních o novele zákona. „Názor, že z opozice nelze nic prosadit, zaznívající směrem k Pirátům v kontextu vyjednávání o nové vládě, je doufám vyvrácen. A to nejenom touto iniciativou,” dodává. Návrh, ke kterému se na konci ledna vyjádřila vláda pozitivně, označil za klíčový i premiér v demisi Andrej Babiš. Do prvního čtení půjde na příštím zasedání Sněmovny.

