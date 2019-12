Pošarová (SPD): Co bude, až kvůli žíru kůrovce vytěžíme lesy, stát neřeší

Za letošní rok mají soukromí majitelé lesů obdržet mimořádnou dotaci na odstranění kůrovcové kalamity, ale vše má jeden podstatný háček. Jsou jím byrokratické překážky, o kterých se moc nemluví.

Dotace, nedotace, kácet stejně museli

Soukromí vlastníci lesů by měli obdržet za letošní rok 1,5 miliardy korun a příští rok od vlády snad další miliardu korun, což má pokrýt nižší ceny za prodej dřeva. Tato dotace se týká jen soukromých vlastníků. Bohužel k penězům je cesta trnitá. Nejprve se totiž musíte zaregistrovat u České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH). Je samozřejmé, že seznam prací, které soukromý vlastník provedl, mu musí ještě potvrdit odborný lesní hospodář. Pravidla jsou však administrativně značně náročná a soukromí vlastníci mnohokrát nejsou schopni byrokratickou zátěž zvládnout, což vidím jako největší problém, o kterém ostatně soukromí vlastníci lesů hovoří. Z pohledu ministerstva zemědělství se tak může zdát, že lesníci o dotaci nemají zájem. Každopádně než se zabývat administrativní prací, museli v období podzimu napadené stromy vytěžit, jinak by jim hrozila pokuta. Žádat o dotaci za rok 2019 mohli do konce října a nárok na ni mají soukromí vlastníci s maximální výměrou 50 hektarů.

Nabízejí zkrátka moc málo

V prosinci proběhl první ročník mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2019. Akci pořádala skupina poslanců Identitita a demokracie z Evropského parlamentu. Členem této skupiny je i naše politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ministr zemědělství Miroslav Toman na setkání řekl, že ceny jehličnatého dříví po kalamitní těžbě se za poslední roky snížily. Vlastníci proto nemají dostatek financí na zajištění řádné péče o svůj les. Ministerstvo zemědělství také disponuje materiály, které dokládají, že se soukromí vlastníci dostávají s prodejní cenou dříví pod úroveň vzniklých nákladů. Za období let 2018 až 2020 jsou ministerstvem zemědělství ekonomické škody odhadovány až na 32,6 miliard korun. Podpora tzv. dotace by měla být vypočítána jako rozdíl mezi skutečnými náklady a tržbou z prodeje dříví. Vyhlídky na další léta nejsou o nic lepší a podle ministerstva zemědělství se předpokládá, že se situace na trhu s dřívím nezlepší a nízká úroveň cen dříví zůstane nepříznivá i nadále. Každý občan by si měl uvědomit, že v roce 2018 se vytěžilo 26 miliónů kubíků dřeva! Co bude, až stát vytěží většinu a přijdou kruté zimy, si nedovedu v budoucnu představit, jelikož každý ví, že než vyrostou stromy nové, trvá to řádově několik desítek let.

