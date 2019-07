Pospíšil (TOP 09): Co udělala vláda proto, aby eliminovala bezpečnostní rizika spojená s firmou Huawei

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v reakci na nová podezření kolem čínské firmy Huawei vyzývá českou vládu, aby jasně řekla, co udělala proto, aby eliminovala rizika spojená s firmou Huawei.

Reaguje tak na informace, které v pondělí zveřejnil server iRozhlas.cz. Podle těch společnost Huawei v Česku sbírá citlivá data na své zákazníky, zejména na úředníky a podnikatele, a vzápětí je předává čínské ambasádě.

„Informace, podle kterých čínská firma Huawei sbírá v České republice citlivá data na své zákazníky a předává je čínské ambasádě, nelze brát na lehkou váhu. Jedná se o další závažné podezření po loňském varování NÚKIB, které tak vehementně zesměšňoval Miloš Zeman. Andrej Babiš by měl nyní vyndat hlavu z písku a postavit se k věci čelem. Česká vláda musí jasně říct, co za půl roku udělala pro to, aby eliminovala možná bezpečnostní rizika a ochránila soukromí občanů a zájmy České republiky,“ říká předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) poprvé varoval před firmami Huawei a ZTE loni v prosinci, když některé jejich technologie vyhodnotil jako bezpečnostní hrozbu. Jiří Pospíšil tehdy upozornil, že se jedná o celoevropský problém a z pozice europoslance v lednu interpeloval Evropskou komisi.

Podle NÚKIB společnosti představují hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hlavním problémem je zejména právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, která po soukromých firmách vyžaduje součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž se lze oprávněně domnívat, že firmy skrze své zaměstnance, zařízení a další technologie mohou sbírat v cizích zemích citlivá data, která pak posílají zpět do Číny.

Psali jsme: Pospíšil: Piráti jsou levicová strana. Spojení s ODS podporuji Pospíšil (TOP 09): Miloš Zeman opět ukázal, že není nadstranický prezident Pospíšil (TOP 09): Je důležité, aby v čele Komise stanul silný a respektovaný kandidát Pospíšil (TOP 09): Mariánský sloup. Útok ze strany pražské městské policie na bratra sochaře Váni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV