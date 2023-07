Pospíšil (TOP 09): Jsme zase o krok blíž k rekonstrukci vinohradského divadla

reklama

Jsme zase o krok blíž k rekonstrukci vinohradského divadla.

Divadlo na Vinohradech bylo založeno před více než sto lety. Od té doby neprošlo žádnou zásadní opravou. Bohužel je to znát. Budova už nutně potřebuje stavební úpravy a celkovou rekonstrukci. Včetně modernizace techniky by měl celý projekt vyjít kolem 2,7 miliardy korun. Ano, jsou to velké peníze, které budou zásadní investicí do pražské kultury.

Mám proto velkou radost, že se nám na radě podařilo posunout plánovanou přestavbu do další fáze. Praha musí udržovat své kulturní instituce na co nejvyšší úrovni a já věřím, že tento projekt bude důkazem toho, že to umíme!

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šetříme u sebe, to je důležité. Fiala vysvětloval, že sliby plní Kolektivní vina po česku. Tažení proti vystoupení světové umělkyně Pospíšil (TOP 09): K pražské kultuře neodmyslitelně patří také tanec Pospíšil (TOP 09): Granty organizacím, které se starají o dětské uprchlíky, se podařilo navýšit o 70 milionů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.