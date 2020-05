Premiér Babiš: Celá aféra je zbytečná, já bych to tak neřešil

reklama

Takže děkuji za dotaz. No, já samozřejmě si záchranářů velice vážím. A znám je. A i mezi našimi poslanci jsou myslím že dva záchranáři. Takže je potřeba jim samozřejmě poděkovat za to, co dělali pro nás a dělají a budou dělat dál, protože oni jsou vždycky první na místě.

A i proto naše vláda 7. května rozhodla, že 14 poskytovatelů Zdravotnické záchranné služby dostane odměny, 1 124 495 568 korun. Takže na těch 7 tisíc záchranářů a já zdravím paní Žitníkovou, která mi píše a já píšu Vojtěchovi, aby skutečně pohlídal, aby ty peníze dostali záchranáři, aby to nedostali úředníci. A já myslím, že ta odměna je slušná, ona de facto je až 120 tisíc korun.

A ti záchranáři nepatří státu. Nepatří, oni nejsou, my (nesrozumitelné) zřizovatele. A pokud je tady velká debata o tom, že údajně kraje o něco přišly, no tak záchranáři patří krajům. A my jsme jim dali tu odměnu. My, vláda, tak. Jo? Stejně jak jsme to dali sociálním službám, 5,3 miliardy. Taky nejsme zřizovatelem. Možná tři nebo čtyři zařízení má paní Maláčová. Ale většinou to mají kraje, obce, města. Na to se taky zapomnělo v té debatě.

Takže záchranáři určitě mají naši úctu, protože i když ten vir jsme zatím zvládli, no tak samozřejmě oni vlastně zasahují u nehod, u dalších různých katastrof. A proto jsme se rozhodli jim vlastně, je odměnit, jo. I když to nejsou naši zaměstnanci. Já určitě, pan ministr Vojtěch má za úkol to pohlídat, aby to skutečně dostali záchranáři.

Co se týká té debaty, já myslím, že celá ta aféra je zbytečná. Já bych to tak neřešil. Podávat trestní oznámení si myslím že není důvodné, že je potřeba řešit věci komunikací. Pokud se tak kraje rozhodly, to je jejich rozhodnutí. Já bych to tak určitě nedělal. Není to dobrý postup, k ničemu nevede. A samozřejmě by bylo potřeba vlastně si to vyjasnit. Já chápu, že tehdy všichni byli vynervovaní, když to přišlo. Nikdo na to nebyl připravený, na ten vir, ale dělali jsme maximum. A proto si myslím, že je to škoda, že se to řeší takovou formou, je to zbytečné. A znovu opakuji, já bych to tak neřešil. Ale jak je známo, samospráva je nezávislá, takže já k tomu nemůžu nic jiného říct, co jsem řekl. (Potlesk z lavic poslanců ANO.)

