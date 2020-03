Premiér Babiš: Jsem tvrdej na lidi, se kterými dělám

reklama

Čau lidi.

Jo, jsem tvrdej na lidi, se kterými dělám. Stejně jako na sebe, jsem tvrdej i na ministry. To jste včera viděli v televizi. I když ten dotaz novinářky na ministra byl, musím říct, fakt nesmyslný. A proč jsem tvrdej? Protože mi o něco jde. A teď jde o zdraví našich občanů. Je to i otázka národní bezpečnosti. Uplynul týden od prvního případu nákazy koronavirem a jak už určitě víte, děláme naprosté maximum, aby se nám nestalo to, co se děje hlavně v Itálii, a doufejme, že se nestane ve Francii, Německu i Španělsku. Tam podle názoru našich expertů už asi nejsou schopní zabránit nekontrolovanému přenosu viru a zjistit u každého pacienta původní místo nákazy a nosiče viru. Ale my se o to stále snažíme a zatím se to daří.

Chtěl bych moc poděkovat za naši vládu hlavně krajským hygienikům, všem lékařům, zejména z infekčních klinik a oddělení, zdravotníkům, sestřičkám, prostě zdravotnickému personálu a všem, kdo nám pomáhají. Moc děkuju za vaši obětavou práci. Moc si toho vážím. Priorita naší vlády je hlavně ochránit zdraví našich lidí. Víme, že koronavirus samozřejmě způsobí velké ekonomické ztráty. Teď jde ale o zdraví a to je pro nás všechny nejdůležitější. A ekonomické ztráty budeme sčítat dlouho.

Dopisuju tohle hlášení v neděli, kdy máme 31 pozitivních pacientů, trasujeme a víme o zdrojích nákazy. Snažily se o to i některé ostatní země, ale vzhledem k obrovskému nárůstu to nemohly zvládnout, vzdaly to. Ale u nás je ještě dobrá šance, že to zvládneme, když budeme všichni disciplinovaní a solidární.

Nakažení jsou ve velmi dobrém stavu, většina z nich se léčí doma. Ale hlavní problém Evropy je Itálie. Třetí největší destinace zahraničních dovolených Čechů po Chorvatsku a Slovensku.

Vývoj v Itálii je dramatický, za včerejšek 36 mrtvých a 1247 nakažených, celkem už 366 mrtvých a 7375 nakažených.

Nárůsty v Evropě za poslední dva dny jsou obrovské, virus se rychle šíří. Za chvilku dám sem na Facebook tabulku. Uvidíte, že to zatím pro nás nevypadá tak špatně, ale je jisté, že v Evropě to bude stále stoupat.

Co jsme udělali, už určitě víte:

Jako první v Evropě jsme zakázali jsme lety z nakažených oblastí v Itálii a po nás to za několik dní udělalo Švédsko a Rakousko. Taky jsme zrušili lety z Jižní Koreje, která je spolu s Čínou, Iránem a Itálií hlavním celosvětovým centrem nákazy. Přestali jsme vydávat víza íránským občanům a kontroly na letištích provádí tímto směrem opatření.

Zavedli jsme karanténu pro naše občany, kteří se od půlnoci z 6.3. na 7.3. vrací z Itálie i pro lidi s trvalým i přechodným pobytem, co u nás pracují, tedy i pro cizince.

KARANTÉNA je nutná. Kdo jste včera a dneska přijeli z Itálie, povinně 14 dní doma. I všichni ostatní, kteří teprve budete přijíždět. Týká se to nejen českých občanů, ale všech, kteří se vrátili od půlnoci 7. března z Itálie, včetně osob s přechodným nebo trvalým pobytem v Česku nad 90 dní. Výjimku z karantény mají jen řidiči dopravní zdravotní služby, kamionů a piloti dopravních letadel, nechceme samozřejmě paralyzovat české exportní firmy.

Zítra v 7 ráno spouštíme kontroly a informační kampaň na hranicích na 10 vytipovaných přechodech. Každé vozidlo obdrží leták, stejně tak každý cestující vlakem a letadlem. Bude prováděno namátkové měření teploty policisty a celníky za asistence hasičů.

Podle informací naší velvyslankyně v Rakousku, pokud Rakušané zjistí nakaženého, pošlou ho dle stavu do nemocnice nebo karantény. Do karantény půjdou i spolucestující. Příslušné spolkové země nyní řeší zdravotnické kapacity, kam by tyto lidi posílali. Přesně to budou vědět v příštím týdnu. Kdyby chtěla osoba ujet, budou prostřednictvím systému EWRS varovány ohledně nemocného ČR i další možné země průjezdu jako Slovinsko, Itálie. Doporučím, abychom zvolili podobný postup.

Lidi mi píšou, ať zavřeme hranice. Ale je potřeba vnímat specifika Evropy, volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru, nemůžeme prostě zakázat VSTUP do země. Proto jsem vybídl italského premiéra, aby vyzval Italy, aby nejezdili mimo Itálii do doby, než se u nich situace zvládne. Vstup do naší země můžeme kontrolovat, samozřejmě, což od pondělních 7:00 uděláme.

Takže: pokud nemáte výjimku, žádám každého, kdo se vrátí z Itálie, nahlaste se nejpozději zítra, v pondělí, svému doktorovi, samozřejmě přes mobil, mail, Skype, WhatsApp, jakkoli, ale NA DÁLKU. Osobně nechoďte. Kdo jste v zaměstnaneckém poměru, máte nárok na nemocenskou. Všechny zaměstnavatele vyzývám, ať svým lidem uznají překážku v práci a dají jim plnou mzdu. Některé profese mají výhodu, že můžou mít home office. Ztráty firem bude řešit Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Kdo karanténu poruší, čeká ho pokuta. Až 3 miliony korun. Karanténa není můj výmysl, je to rozhodnutí ministra zdravotnictví na základě doporučení epidemiologa Romana Prymuly. Všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělá ministr zdravotnictví na základě zákona č. 258/2000 Sb. Zákona o ochraně veřejného zdraví. Všechna opatření koordinuju a řídím jakožto předseda Bezpečnostní rady státu.

Pokud jste přijeli z Itálie, je jedno, že se právě teď cítíte dobře. Koronavirus se chová tak, že častokrát ani nevíte, že ho máte, a přitom ho můžete přenést na kohokoli jiného.

Vy, kdo jste do Itálie měli v plánu vyjet, tak to NEDĚLEJTE. Neohrožujte sebe, své milované i všechny ostatní lidi. Nedopustíme, aby se u nás koronavirus vymknul kontrole. Sever země je v od dnešního rána v karanténě týkající se celé oblasti Lombardie a 14 provincií. Nařízení se dotýká víc než 16 milionů lidí a za porušení karantény hrozí na rozdíl od Česka dokonce 3 měsíce ve vězení. U nás je v karanténě zatím 1100 lidí. Zdravotníkům v Itálii zrušili dovolené.

Dekret zavádí povolení vstupu do a ze zón pouze v nejnutnějších případech. V uvedených zónách se mají fyzické osoby vyvarovat všem přesunům při vstupu a výstupu do zón, stejně jako na území těchto teritorií, ledaže by se jednalo o doložené přesuny z pracovních důvodů či nezbytných zdravotních důvodů. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště, což je důležité pro naše občany, kteří jsou teď v Lombardii a provinciích Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky.

Maďaři, Poláci a Slováci mají míň nakažených koronavirem jen proto, že nejezdí tolik lyžovat do Itálie, ale spíš do Rakouska. Češi ale Itálii milují, a jak víte, prakticky všichni naši pacienti se nakazili právě tam, nebo od těch, co si to z Itálie dovezli. Čekáme další případy, protože se teď o víkendu vrací další turnus. Každý, kdo překročí naše hranice dostává do mobilu automaticky varovnou smsku. Od zítřejšího rána budou celníci, policisté a hasiči rozdávat na 10 hraničních přechodech letáky v češtině, němčině, angličtině a italštině a namátkově měřit lidem teplotu. Letáky budou i v mezinárodních vlacích, kde je budou rozdávat cestujícím průvodčí, a samozřejmě i na letištích.

Itálie je skutečné centrum epidemie. Za 3 dny stoupl počet nakažených o 2794 a mrtvých o 126 a celkem už tak mají 5883 nakažených a 233 obětí. Francie, Německo, Španělsko už mají stovky nakažených. Rozběhl se u nich komunitní přenos, to znamená, že to lidi chytají od sebe navzájem, aniž by vycestovali. U nás je to pořád hlavně importovaná záležitost a naši epidemiologové odvádí od prvního nálezu vynikající práci. Dělají s pacienty důkladné rozhovory a trasují je, to znamená, že zaznamenají veškerý jejich pohyb a tipují další potenciální nakažené.

Je to opravdová detektivní práce a na každého nakaženého jsou nasazení 2 až 3 epidemiologové. Třeba s americkou turistkou, o které jsem vám psal v minulém hlášení, proběhl 6hodinový rozhovor o všech okolnostech její cesty: jak s kamarádkou přiletěla z Milána do Vídně, odtud vlakem do Budapešti a do Prahy, kde se ubytovala přes Airbnb. Do karantény tak šel personál, který měl právě v těch vlacích službu, i taxikáři, se kterými se vezla. Okamžitě jsme informovali Maďarsko, aby udělali stejná opatření jako my a včas nařídili karanténu všem, kteří se s nimi potkali. A jakmile turistky dokončily pohovor s českou stranou, domluvili jsme jim telefonické interview se zastupiteli ministerstva vnitra a zahraničí Maďarska. Takhle má V4 fungovat. Bez synergie nemáme šanci šíření viru zastavit.

Ministerstvo financí taky zkontaktovalo vedení Airbnb a nastavilo s nimi, aby na požádání u každého námi dodaného jména pacienta přesně doložili, kde a kdy se ubytoval. Doteď byli totiž lidi, kteří se ubytují přes Airbnb, prakticky neviditelní.

Tohle trasování pacientů je možné jen díky tomu, že se nám daří držet koronavirus pod kontrolou. Je teď na každém jednom z nás, jestli se to bude dařit i dál. Prvořadá je OHLEDUPLNOST. Je jedno, kdy jste cestou z Itálie naši hranici překročili. Prostě ZŮSTAŇTE DOMA. Viděl jsem v televizi pána ze Zlína, který říkal, že se vrátil do Česka dřív, protože mu zavolali známí, ať se vrátí před půlnocí, než začne karanténa. Chápu, že lidi chtějí být dřív doma, ale všechny, kdo se vrátili i v průběhu pátku před vyhlášením karantény dřív, prosím, ať se také nahlásí svému lékaři. Ta 14denní karanténa není žádné drama. Nikdo z nás snad nechce, abychom kvůli nákaze museli zavírat školy a rušit velké akce.

Pokud máte respirační obtíže a zvýšenou teplotu, nechoďte do ordinace, zavolejte hygienickou stanici na čísle 112 nebo lékaře na čísle 155 a počkejte, až k vám přijede sestra na odběr.

Ve 13 městech, kde jsou nemocnice s infekčním oddělením, už fungují speciální sanitky, ve kterých jsou vyškolené týmy a dělají odběry u lidí doma. Případy, které jsou pozitivní, ale mají lehký průběh, izolujeme v domácích podmínkách, pacienti, kteří budou vyžadovat intenzivní péči, budou převezení do nemocnice. Takto se to osvědčilo i v jiných zemích. Taky jsme zmnohonásobili kapacitu našich laboratoří. Testy už nedělá jen Národní referenční laboratoř, ale i 8 laboratoří v různých krajích.

Zatím nerušíme velké akce. U těch, co mají účast nad 5000 lidí, ale musí organizátoři povinně hlásit krajským hygienickým stanicím podrobnosti včetně národnostního složení, věku a způsobu dopravy účastníků. Krajské hygienické stanice na základě toho vyhodnocují epidemiologické riziko. Bohužel jsme byli nucení po těžkém rozhodování vyloučit účast diváků na Světovém poháru v biatlonu. Jak jsem viděl v televizi, někteří sportovci to díkybohu berou s humorem, jeden říkal, že bude slyšet každý výstřel.

I když ostatní velké akce nerušíme, platí, že naše země zavedla v rámci EU jedna z nejpřísnějších opatření. Některá opatření jsme zavedli jako první v Evropě. Dokonce našemu ministrovi zdravotnictví vyčítali na radě v EU, že jsme moc restriktivní.

Zastavili jsme nejdřív přímé linky z Číny, potom i z Jižní Koreje a severní Itálie. Na začátku týdne nás za to všichni kritizovali, nakonec se ale řada zemí zachovala stejně, až po nás následovalo Švédsko a Rakousko.

Omezili jsme tím příchod 9 tisíc lidí týdně z nejvíc postižené oblasti v Evropě. Autem jich přijíždí jen 10 procent a další pozemní spoje jsme rušili taky.

Obrovský problém začal být Írán, kde za jediný den přibylo 1076 případů. Budeme muset zastavit vydávání víz. Rozhodně do této země necestujte.

avedli jsme mimořádná opatření pro mezinárodní spoje. Víc jak 60 souprav mezinárodních spojů Českých drah s 200 vagony prochází dezinfekcí a ionizací. Dezinfekci máme i na vlakových nádražích. Na všech dálnicích a nádražích jsou nonstop informace na elektronických tabulích, v čekárnách a nádražních halách plakáty, stojany a dezinfekční sety, ty jsou už dávno i na letištích. Ve všech mezinárodních spojích funguje perfektní informační servis v několika jazycích, vydali jsme manuály pro autobusovou přepravu. Informace jsou i na dálničních odpočívadlech.

A dobrá zpráva z posledních hodin. I když je absolutní nedostatek dezinfekčních stojanů, Ministerstvu dopravy a Správě železnic se podařilo zajistit jich slušné množství. Od rána se instalují na všech vlakových nádražích. Celé nákladní auto stojanů jsme ráno složili přímo na hlavním dopravním uzlu v Praze hl.n., následovala Libeň, Vršovice, Holešovice, Smíchov. V poledne stály speciální stojany už v Ostravě hl.n., Ostravě Svinov, Plzni hl.n. a dalších. A myslíme i na klíčové drážní pracovníky, proto jsme instalovali dezinfekční sety na centrálním dispečerském pracovišti v Libni, odkud se řídí vlakové spoje.

Chráníme naše lidi, jak se dá. A pořád se to někomu nelíbí, nejdřív kritika, že to s opatřeními přeháníme, teď se na sítích začalo objevovat, že to nezvládáme. Co je zajímavé, tak opatření vlády řeší v 99 procentech ti, kterých se situace netýká.

Byl bych hrozně rád, kdyby nám víc pomáhala i média. To znamená víc lidi informovala, míň strašila a nehledala stále konflikt a pochybení. Všichni jsme lidi a lidi dělají občas chyby, ale stále se od nás můžou Evropské země učit, jak jsme napřed. Opozice, a hlavně ODS by si mohla vzít na 2 až 3 měsíce karanténu a ke koronaviru mlčet.

Včera se v médiích a na sítích rozjela diskuse o nešťastném výroku pana ministra Adama Vojtěcha o nakažené paní doktorce z té pražské soukromé laboratoře. Bohužel dostal od svých podřízených špatnou informaci, kterou pak uvedl na dotaz novináře na pátečním tiskovém briefingu. Hned, jak se dozvěděl, že to tak není, paní doktorce zavolal a omluvil se jí. A omluvil se také veřejně na tiskovce a na sociálních sítích. Vím, že ho velice mrzí, že paní doktorku vystavil takové negativní pozornosti. Na druhou stranu jsme moc rádi, že se mýlil a že je zdravá. Je důležité říct, že i já se spoléhám na informace, které dostávám od svých kolegů a ty musí být neprůstřelné. Chybovat je ale lidské a já si myslím, že ministr Adam Vojtěch tuhle mimořádnou situaci zvládá velice dobře, jsme v neustálém kontaktu.

Stejně tak jsem v neustálém kontaktu s jeho náměstkem, skutečným odborníkem, epidemiologem Romanem Prymulou, ten tomu skutečně rozumí, situaci v Itálii a Evropě předpověděl a já to vzal velice vážně, proto tak tvrdě reagujeme. Za chvilku vám dám sem na Facebook shrnutí, co všechno jsme udělali.

Od začátku týdne řešíme všichni koronavirus od rána do večera. Včera jsme ho 5 hodin probírali na krizovém štábu, kde byli nejen ministři, ale i zástupci hygieny, Policie, Armády, Celní správy a hasičů. Svolal jsem ho po konzultaci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který byl nachlazený, a s ministrem Tomášem Petříčkem jsme komunikovali po telefonu, stejně tak se šéfem ŘSD Radkem Mátlem.

V týdnu jsme měli Bezpečnostní radu státu a jednání s profesními komorami. Na schůzce s 98 řediteli nemocnic jsme zmapovali jejich zásoby a zavedli centrální nákup veškerých zdravotnických prostředků a jejich distribuci na Ministerstvu zdravotnictví.

Abychom zajistili, že našim zdravotníkům nedojdou ochranné pomůcky, zakázali jsme vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo republiku, taky jsme zakázali vývoz dezinfekčních prostředků.

Ministerstvo financí zastropovalo ceny respirátorů na 175 a 350 korunách bez DPH podle toho, jestli byly vyrobené v EU nebo mimo. To je opatření hlavně proti šmejdům, kteří zkouší kšeftovat se strachem o zdraví.

Navíc tyhle ochranné masky můžou být centrálně nakupované jen Ministerstvem zdravotnictví a dodávané prioritně jen zdravotnickým a sociálním zařízením, orgánům ochrany veřejného zdraví, složkám integrovaného záchranného systému a dalším orgánům státní správy. Díky tomu budou po ruce tam, kde jsou teď potřeba. A aby bylo všem jasné, že to myslíme vážně, spustil Specializovaný finanční úřad akci Empír, během které kontroluje dodržování cen. Obchodníkům se strachem hrozí pokuta až 10 milionů korun.

A zatímco v Bruselu jednal Adam Vojtěch se všemi ostatními ministry zdravotnictví, v Praze jsme uspořádali setkání se všemi hejtmany a pražským primátorem. Domluvili jsme se, že si budeme předávat informace pomocí video konferencí, takže budou mnohem rychleji vědět o novinkách z Ministerstva zdravotnictví i ohledně zásobování a dostupnosti zdravotnických prostředků. Všichni hejtmani taky podpořili pravidla karantény. Kontaktem pro hejtmany je náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Už minule jsem vám psal o možnosti stornovat zájezd, pokud jde o regiony postižené koronavirem. Důležité vodítko pro to, jestli mají zákazníci nárok na odstoupení od smlouvy bez stornopoplatků, je oficiální doporučení nebo varování Ministerstva zahraničních věcí. Koukněte na článek, co dám za chvilku na Facebook.

Samozřejmě víme, že cestovní kanceláře jsou v těžké situaci a budeme s nimi jednat hned v pondělí s mojí účastí. Dnes se uskuteční jednání s cestovními kancelářemi, které svolal ministr Petříček, budou na něm i ministři Havlíček, Dostálová a náměstek ministryně financí Tyl a projednáme návrat našich občanů z Itálie. A řešíme i pomoc dalším podnikatelům. Během víkendu připravil ministr Havlíček se svým týmem na MPO speciální program Českomoravské záruční a rozvojové banky, díky kterému získají dotčené malé a střední firmy obratem bezúročnou půjčku s ročním odkladem splátek. V rekordně krátkém čase, konkrétně už v pondělí, to jde na vládu.

Koronavirus jsme řešili samozřejmě i v rámci V4. Bylo to na žádost polského premiéra Mateusze Morawieczkého, já jsem to samozřejmě uvítal.

Opět se ukázalo, jak dokáže být V4 akční. V pondělí jsme schůzku začali organizovat a ve středu už jsme jednali v Praze. Chtěli jsme se hlavně poradit o nejlepších řešeních a domluvit na výměně informací ohledně opatření, která jednotlivé státy zavedou, a taky na dostupnosti zdravotních prostředků.

Inspirovali jsme se na Slovensku jejich televizním spotem, který jednak přináší důležité informace, ale taky lidi uklidňuje. Zadal jsem našemu ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi, ať stejnou věc urychleně zrealizuje i u nás. Hotové by mělo být v pondělí 9.3.

Ten samý den začne Česká pošta distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností.

Na V4 jsme kromě koronaviru probírali taky migraci. Na řecko-tureckých hranicích je situace opravdu vážná. Jsou tam tisíce migrantů z Afghánistánu, Íránu, Iráku a Pákistánu. Nejsou to žádní uprchlíci ze syrského Idlíbu. Nesmíme nic podcenit, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015. Řecko je akční, že dokázalo první vlnu nelegální migrace zastavit. Samozřejmě ho v tom nenecháme samotné, dosud na řešení migrace od roku 2015 dostalo 2,35 miliardy euro, ale jsme připraveni pomáhat i dál.

Odmítám kritiku, že bychom nechtěli Řecku pomáhat. Na žádost řecké strany už odjelo na pomoc 8 našich policistů, o stejný počet Řecko požádalo Polsko, Maďarsko a Slovensko. Můžeme samozřejmě poslat víc našich lidí, ale Řecko rozhoduje, kolik potřebují. Brzy odjede i do Řecka i naše čtyřčlenná posádka s termovizí. Doteď Řekům pomáhalo 18 našich policistů v rámci Frontexu. Pan ministr vnitra Hamáček posílá kromě 8 policistů i milion euro a taky zorganizoval humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. Oceňuju jeho akčnost. U Řeků zase oceňuju, že začali konečně aktivně bránit svou, ale i evropskou a schengenskou hranici.

V4 už mluví dlouho o tom, že máme nelegální migraci zastavit a bojovat proti pašerákům ilegálních migrantů. Před několika lety nás za to pořád někdo kritizoval a někteří nás obviňovali z extrémních názorů a hele, najednou to říkají skoro všichni a stává se z toho mainstream. Ve vztahu k Turecku je EU v nelehké situaci. Musíme Turecko donutit, aby plnilo dohodu, kterou jsme s ním v roce 2016 uzavřeli. Ale musíme s ním taky mluvit. Není to jednoduché, ale jinak to nepůjde.

Taky jsme s kolegy z V4 probírali rozpočet EU na rok 2021–2027, ale o tom jsem vám napsal už superdlouhý report nedávno.

S evropským rozpočtem souvisí i další věc, o které vám chci napsat. České památky. V Národním investičním plánu počítáme 47,65 miliardami na obnovu památek a já tvrdě bojuju, aby se na ně našlo co nejvíc peněz i v evropském rozpočtu.

Když řeknu Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Karlova univerzita, Karlův most, Karlovy Vary, Nové Město pražské, Karlštejn, každého Čecha napadne, že to jsou hlavní symboly naší země. Nic z toho bychom neměli bez Karla IV. Moc rád jsem přispěl na jeho jezdeckou sochu v Karlových Varech. Přispět na ni může každý na webu, který dám za chvilku na Facebook.

Tenhle týden jsem zajel na Karlštejn, kde začíná rekonstrukce za 150 milionů korun. Zhruba 70 jde od státu a 80 v rámci IROPu z evropských zdrojů. Hrad Karlštejn je klenot české země. Kaple svaté Kateřiny byl můj úžasný zážitek a Karel IV. byl podle mě největší Čech, kterého už nikdy nikdo nepřekoná. Když jsem tam byl, tak jsem si říkal, že se mu jistě dobře vládlo s jeho kompetencemi. Mohl by se na pár let vrátit a s těmito kompetencemi zrealizovat náš Národní investiční plán. Určitě by třeba rekodifikaci stavebního práva vyřešil okamžitě.

Rekonstrukce Karlštejna už byla fakt potřeba, je to jedna z nejnavštěvovanějších památek v naší zemi, ročně se sem podívá přes 200 tisíc lidí. Proto se začalo opravovat hlavně zázemí pro návštěvníky a provoz a za dva roky by mělo být hotovo. Vznikne moderní návštěvnické centrum, na parkánu budou obnovené užitkové zahrady a taky vybudují nové sociální zařízení. V suterénu Císařského paláce vznikne multifunkční sál se zázemím. Během prací bude hrad stále otevřený pro veřejnost.

Obnova kulturního dědictví je jedna z priorit naší vlády. Máme za sebou rekonstrukci Národního muzea, Státní opery, Národní divadlo už chystá rekonstrukci Nové scény, rozběhla se rekonstrukce Císařských lázní v Karlových varech za 828 milionů, chystá se rekonstrukce Invalidovny, v Terezíně rekonstruujeme Wieserův dům a připravuje se projekt rekonstrukce Národní galerie, která sídlí ve Veletržním paláci.

Zrovna, když jsem byl na Karlštejně, snažili se někteří poslanci z opozice udělat skandál z toho, že nejsem na písemných interpelacích. O tom, jak jsou nesmyslně nastavené, jsem vám psal už nedávno.

Na ústních interpelacích jsem ale byl a odpovídal. 24 Pirátů mi napsalo stejnou interpelaci. Třeba na dotaz „Mohl byste mi prosím sdělit, jaký máte program?“ jsem odpověděl popravdě, že „pracuji od rána do večera“ a že by si ze mě mohl pan poslanec-autor dotazu vzít příklad. Fakt nehodlám zabíjet na písemných interpelacích 2 hodiny, během kterých můžu zvládnout 8 schůzek.

Jak už jsem psal nedávno, připravuju návrh na změnu projednávání písemných interpelací, a to tak, aby se projednávaly jen podstatné věci veřejného zájmu, nikoliv bezzubé interpelace typu „kdy přijdete do práce“ nebo „jaký je Váš program“. Teď si analyzujeme, jak to funguje v jiných státech. Líbí se mi model projednání písemné interpelace po podpisu určitého počtu poslanců, například dvaceti, a po vyhodnocení otázky, jestli se jedná o interpelaci veřejného významu. Samozřejmě tím nijak neomezím ústní interpelace. Chci jenom zefektivnit ty písemné. Můžeme je například přesunout za ústní a věnovat jim půlhodinu navíc.

Blesk Tlapky! Splnil jsem slib a hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat a provozování množíren. Už to nebude přestupek, ale trestný čin, za který můžou dostat gauneři až 6 let vězení. A za chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život bude v krajním případě moct soud poslat viníka až na 10 let do vězení. Zvířata mám moc rád a nechápu, když jim někdo ubližuje.

Moc gratuluju Oliveru Dlouhému, historicky nejmladšímu vítězi soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 2019. Teprve nedávno mu bylo 32 let, a přitom se mu už podařilo vybudovat globálně úspěšnou značku Kiwi.com se skoro 1000 zaměstnanci a tržbami kolem 30 miliard korun. S Oliverem Dlouhým jsme se potkali nedávno v Kramářově vile na slavnostním setkání s českými startupy. Jsem přesvědčen, že si to ocenění zaslouží.

S ministryní spravedlnosti Marií Benešovou jsme jednali se zástupci exekutorské komory. Téma byl samozřejmě náš vládní návrh exekučního řádu, který přináší zásadu „jeden exekutor, jeden dlužník“. Ve věci takzvané teritoriality by část poslanců dala přednost místní příslušnosti soudních exekutorů podle krajů. Jiní by zase radši „nepravou teritorialitu“ nebo „bagatelní teritorialitu“. V tomto směru je Sněmovna zatím rozštěpená. Já sám se kloním k vládnímu návrhu rozšířeném o pozměňovací návrhy, na kterých se podílí náš přední odborník na práva spotřebitelů Patrik Nacher a další poslanci hnutí, a které reálné povedou ke zlepšení situace jako například zastavování marných exekucí, a to i těch běžících, či zavedení takzvaného chráněného účtu. Cíl je zlepšit situaci pro odpovědné a seriózní dlužníky a věřitele, a přitom víc administrativně nezatížit soudy a nezvyšovat náklady pro daňové poplatníky.

S Karlem Havlíčkem jsme se šli podívat na Ředitelství silnic a dálnic. Slíbil jsem, že oba budeme osobně dohlížet, jestli práce na D1 pokračují podle plánu. Bavili jsme se i o ekologických teroristech, kteří právě teď blokují 30 dopravních projektů, dalších 20 je už přestalo bavit nebo to prohráli u soudu, třeba právě D1. Teď si představte tu marnost. Děti země prohrály na D1 celkem 11 z 11 soudů, ale každá z těch staveb na D1 se kvůli nim zdržela průměrně o 444 dní, takže jsme mohli mít D1 hotovou už letos. A je jim jedno, že pro ně každá soudní pře skončí debaklem. Blokují přerovský obchvat, připravovanou dálnici z Brna na Vídeň nebo třeba usek Hulín–Fryšták. Projednávali jsme s šéfem ŘSD i obchvaty. Jeden za druhým. Havlíčkův Brod – tam aktivisté brzdili stavbu 5 let, ale už stavíme. Znojmo, tady se jim daří brzdit obchvat 10 let. Ale dobrá zpráva je, že se staví Frýdek-Místek, Krnov, v roce 2022 bude Třinec. A řešili jsme taky obchvaty v Českých Budějovicích, Chrudimi, Karviné, Opavě. A věřte či ne, po 16 letech od získání EIA doděláváme obchvat kolem Otrokovic! Je to spíš k pláči, ale jsem upřímně rád, že tenhle dopravní uzel naše vláda opravdu dostaví.

D1 ale dokončíme příští rok, jak jsme slíbili. Rekordně investujeme po celé zemi. Rozestavěných je 225 kilometrů nových dálnic a silnic 1.třídy, tento rok zahájíme dalších 140 kilometrů a příští rok dalších skoro 130 kilometrů. Navíc Karel Havlíček prosadil rekordní rozpočet pro Státní fond dopravní infrastruktury 106,3 miliardy. Je to sice největší částka v historii, ale ne zas tak o moc větší ve srovnání s lety 2007–2009, zlaté éry ODS, kdy se kilometr dálnice stavěl za 342 milionů. My dnes stavíme za 152 milionů, tedy o 55 procent levněji, ale s větším rozpočtem. Vzpomínáte na toskánskou partu kolem Topolánka? Měli velkou motivaci stavět dálnice. Stavební firma Viamont, ikona rezortu dopravy Řebíčka, šlapala tehdy jak hodinky. Pak překvapivě zkrachovala…

Rychlé zprávy

Ve Sněmovně jsme zamítli návrh Senátu zrušit nulovou toleranci k alkoholu u cyklistů.

Taky jsme odhlasovali nárok na odchodné pro městské strážníky. Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci aspoň 15 let. Základní odchodné má být 1 měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad patnáctiletou hranici by ale mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Podobně je odchodné upraveno u zdravotnických záchranářů.

Karel Havlíček představil na vládě řešení elektronických dálničních známek. Zvládli to s vládním zmocněncem pro IT za měsíc. Projekt bude míň složitý, s menším outsourcingem, a hlavně s využitím státních organizací a propojuje už využité technologie. Půl miliardy korun ušetřeno. Jak je to možné? Počítejte se mnou. Základ infomačního systému na elektronické známky, který byl původně na 401 milionů, zvládneme v jiné struktuře za 128 milionů. Celý systém propojíme se supervizí na mýto a s využitím našich technologií, tak ušetříme na jiném projektu dalších 170 milionů. Další úspora se očekává na distribuci elektronických známek přes benzinová čerpadla, Českou poštu a tak dál. Celkem půl miliardy, protože u toho přemýšlíme. Jde to. Proto jsem před měsícem tak vyváděl.

A ještě rychlá zpráva pro všechny starostky a starosty. Od tohoto pondělka můžete žádat v nově upraveném programu Výstavba pro obce. V programu jsou vylepšené podmínky, které jsme schválili minulý týden na vládě. Takže na podporované bydlení dosáhne daleko víc lidí. Nově půjdou upravovat už existující nebytové prostory v bytových domech, nástavby, přístavby, modernizace bytových domů nebo rekonstrukce nevyužívaných rodinných domů a brownfieldů pro bytové účely. A hlavně se zajistilo, aby z příjemců nevypadly nejohroženější skupiny, jako jsou máločetné domácnosti seniorů a maminky samoživitelky. Podívejte se taky na web Ministerstva pro místní rozvoj, kde píšou o dotacích na zateplování.

Taky za mnou byl spisovatel a vydavatel Martin Reiner, jistě znáte jeho román Básník o Ivanu Blatném, dostal Magnesii Literu. Přišel mi s kolegou architektem Jakubem Kynčlem představit nápad na obrovské Dokumentační centrum holocaustu v Brně, prý na to pozvou světové architekty. Zní to jako výborný nápad, mně se to líbí. Akorát na to samozřejmě musí mít podporu hlavně v tom Brně, aby bylo jasné, že to nechtějí jen oni, ale taky magistrát. Domluvili jsme se, že až budou nějaké výsledky té architektonické soutěže, tak se na to znovu podíváme.

Od revoluce jsme moc architektonických skvostů nepostavili. Až na Tančící dům.

Tak. A ve 20:00 se uskuteční tisková konference Adama Vojtěcha, který podá občanům nejnovější informace.

Na závěr, právě jsem dostal zprávu, že v Rakousku zahynulo pět našich občanů. Dovolte mi vyjádřit soustrast všem pozůstalým. Smrt nejbližšího je strašně bolestivá. Je mi to moc líto.

Mějte se fajn.

