Premiér Babiš: Letos půjde 150 milionů na pomoc státům, postiženým migrací

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v úterý 27. března 2018 zavedení nových slev jízdného v autobusech a vlacích pro žáky, studenty a seniory starší 65 let, a to od 10. června 2018. Kabinet rovněž odsouhlasil další humanitární pomoc státům postiženým migrací.

Žáci a studenti do 26 let a důchodci starší 65 let budou po 10. červnu 2018 cestovat vlaky a autobusy se slevou 75 procent z ceny jízdného. Ministerstvo dopravy tímto způsobem navrhlo upravit původní závazek vlády zavést pro tyto skupiny obyvatel bezplatné užívání osobní železniční dopravy, který je obsažen v programovém prohlášení kabinetu Andreje Babiše.

Vláda souhlasila s argumenty ministerstva, že jednostranné zavedení bezplatné přepravy jen pro vlaky by narušilo síťovost a provázanost veřejné dopravy jako celku. Zavést významnou slevu na každou jednotlivou cestu je pak podle analýzy ministerstva výhodnější řešení než poskytnout dopravu bezplatně s podmínkou zaplacení ročního fixního poplatku. Nový model do určité míry zabrání možnému zneužívání bezplatné přepravy a je dostupnější a výhodnější i pro cestující, kteří využívají hromadnou dopravu jen příležitostně.

Snížení příjmů z jízdného bude vláda dopravcům kompenzovat stejně, jako stát už dnes kompenzuje současné slevy. Nároky na státní rozpočet ovšem vzrostou ze stávajících zhruba 240 milionů korun na necelých 6 miliard korun ročně. Vláda proto současně rozhodla využít pro tyto účely v letošním roce 3,4 miliardy korun z úspor, které se podařilo ministryni financí Aleně Schillerové nalézt v letošním státním rozpočtu. Ministryně zároveň dostala za úkol zajistit potřebné finance (5,829 mld. Kč) i v rozpočtu na další roky.

Kabinet rovněž schválil priority Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2018. Koncepce svými prioritami reaguje na současnou migrační a humanitární situaci v zemích v blízkém okolí EU – na Blízkém východě, na Balkáně, v Sahelu a severní Africe. Pomoc České republiky vláda směřuje především do zdrojových a tranzitních zemí migrace tak, aby se zlepšením životní situace v první zemi vysídlení snížila motivace běženců pokračovat do států EU. Vláda v této souvislosti odsouhlasila také návrh na financování realizace vybraných projektů.

„Celkem se jedná v letošním roce o 150 milionů korun. Dvacet pět milionů například dáme Makedonské republice na pořízení technického vybavení v oblasti azylové a hraniční infrastruktury, čtyřicet milionů korun půjde na opravu a rozšíření infrastruktury v uprchlickém táboře Azraq v Jordánsku,“ vypočítal premiér Babiš. Další peníze Česká republika pošle prostřednictvím humanitárních organizací do Libanonu, Iráku, zemí širšího Sahelu a severní Afriky a balkánským státům.

Vláda také podpořila poslanecký návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Jeho cílem je zavést institut celostátního referenda do českého právního řádu. Ministři se shodli, že v dalším legislativním procesu je třeba návrh ještě upravit, například prodloužit lhůtu k posouzení splnění podmínek pro vyhlášení referenda, pokud dojde k navýšení nutného počtu podpisů.

„Materiál předložený ČSSD víceméně obsahuje náš návrh. Je v něm navýšení minimálního počtu podpisů z 800 000, které jsme původně navrhovali, na 850 000 podpisů. Mělo by se rozhodovat samozřejmě většinou všech oprávněných voličů a návrh také vylučuje možnost rozhodování týkajícího se mezinárodních smluv,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš kladné stanovisko vlády k návrhu.

Vláda se rovněž rozhodla dodržet schválený harmonogram reformy financování regionálního školství, když vypustila z programu návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na její odložení o jeden rok z finančních důvodů. Ministři se shodli, že nalezení potřebných 11 miliard korun ročně je rozpočtovou prioritou. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva školství ZDE.

