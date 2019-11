Premiér Babiš: Měli bychom být hrdí na to, čeho jsme dosáhli

Třicáté výročí sametové revoluce si předseda vlády Andrej Babiš připomněl v neděli 17. listopadu 1989 společně s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a dalšími významnými hosty. Položil květinu na Národní třídě, přednesl projev na slavnostním shromáždění v Národním muzeu a po slavnostním obědě v Kramářově vile navštívil i oslavy listopadového výročí v Bratislavě.

Premiér Babiš na úvod slavnostního dne v doprovodu dalších členů vlády uctil památku studentů, které 17. listopadu 1989 během komunistickým režimem povolené demonstrace zmlátili příslušníci pohotovostních jednotek, položením květiny u památníku na pražské Národní třídě.

Poté se s chotí Monikou zúčastnil slavnostního programu ke 30. výročí sametové revoluce v historické budově Národního muzea, kde přivítal své kolegy ze zemí Visegrádské čtyřky – polského premiéra Mateusze Morawieckého, předsedu vlády Maďarska Viktora Orbána a slovenského premiéra Petera Pellegriniho – a předsedu Německého spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho.

Společně s dalšími hosty, mezi nimiž kromě ministrů nechyběl ani předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček či ministerský předseda spolkového státu Sasko Michael Kretschmer, zhlédl předseda vlády videomapping shrnující dějinné události našeho státu.

V projevu pak poděkoval všem, kdo se zasloužili o listopadovou revoluci v roce 1989 a další milníky české historie – vstup České republiky do NATO v roce 1999 či vstup do Evropské unie v roce 2004. Poděkoval i všem voličům i aktivním lidem, kterým není lhostejný osud naší země, kteří přispívají k jejím úspěchům. Připomněl i současnou úspěšnou éru České republiky, která patří k lídrům nejen Evropské unie co do výkonnosti ekonomiky, míry nezaměstnanosti či úrovně bezpečnosti.

„Měli bychom být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Hrdí na to, kde jsme dnes. Díky vám všem, kteří jste tohle všechno umožnili tím, že jste pracovali. Že jste vychovali děti. Že se společně nám všem povedlo to, co zažíváme právě teď. Nejlepší a nejsvobodnější období České republiky, jaké pamatujeme. Období, které je unikátní v rámci staleté historie naší země. A víte, co je nejdůležitější? Udržet získanou svobodu a demokracii pro příští generace,“ řekl premiér.

Lidé by podle premiéra měli dávat najevo své vlastenectví – hrdost na svou zemi, na její kulturu, historii, krajinu, přírodu a tradice, na její úspěchy, hrdiny, talenty, ale i na práci obyčejných lidí. Měli by společně napřít své síly k tomu, aby se v České republice žilo ještě lépe.

„Přejme si dnes my všichni navzájem, v den našeho významného výročí, ať se nám to daří. A pracujme na úspěchu naší země všichni společně. Bez zbytečné zloby, agrese a nenávisti. Nemusíme spolu vždy souhlasit, nemusíme mít stejné názory. Jsme ale skvělá země plná skvělých lidí, kteří mají na to světu dokázat, že ve všech aspektech života se můžeme měřit s těmi nejvyspělejšími zeměmi na světě. Měli bychom to vědět všichni, tak ať to ví celý svět. Držím nám všem i naší krásné zemi palce!“ uzavřel předseda vlády svůj projev, jehož celé znění naleznete ZDE.

Předseda vlády si poté s dalšími hosty prohlédl nově otevřenou expozici Národního muzea Sametová revoluce a spolu s ostatními premiéry slavnostně otevřel nový průchod mezi starou a novou budovou Národního muzea, kde je nainstalována multimediální expozice Momenty 20. století.

Premiér poté uspořádal pro své hosty slavnostní oběd v Kramářově vile, navštívil den otevřených dveří, který Úřad vlády v den státního svátku upořádal v Lichtenštejnském paláci (podrobnosti o dnu otevřených dveří v Lichtenštejnském a Hrzánském paláci naleznete ZDE) a po 16. hodině odcestoval do Bratislavy.

V hlavním městě Slovenska se na pozvání slovenského premiéra Petera Pellegriniho zúčastní oslav 30. výročí listopadové revoluce. Oba premiéři nejprve položí věnce u památníku Brána svobody na Devíně. Poté předseda vlády společně s chotí Monikou navštíví slavnostní koncert u příležitosti výročí 30 let od listopadu 1989 ve Slovenském národním divadle.

