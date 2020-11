Premiér Babiš: Ministry nenavrhuji podle jejich politických názorů, ale podle odbornosti

reklama

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Děkuji, že jste si našli čas na můj pořad Čau lidi. Chci poděkovat všem, kteří podporují naši vládu, kteří dodržují ta opatření, která jsme kvůli druhé vlně pandemie museli přijmout.

Já jsem se na vás 28. října obrátil, abyste dodržovali ta opatření, a chci všem poděkovat. Samozřejmě, někteří si z toho dělali srandu, že obejmout manžela nebo manželku podle nařízení vlády je nesmysl, protože určitě se objímáte i bez toho, abychom vám to nařídili.

Ta čísla sice vypadají nadějně, ale nejsou ještě objektivní. Ve středu byl svátek, a já jsem se díval na mobilitu, to znamená, jak se lidi pohybují v rámci naší země, jak chodí do práce nebo do obchodů, a stále jsme na tom hůře než v dubnu. Takže jsem chtěl poprosit, abychom se ještě znovu semkli a teď to skutečně dodržovali.

Naši žádost na prodloužení nouzového stavu schválila Sněmovna jenom do 20. listopadu, a samozřejmě říkáte nějaké prognózy nebo předpovědi je velice těžké. Ale je jasné, že naše priorita budou hlavně školy, a samozřejmě bychom všichni chtěli, abychom znovu otevřeli obchody a abychom ty Vánoce, které se blíží, měli alespoň v nějakém normálu, pokud to tak můžu říct. Takže držme si palce, držme to teď, teď je to klíčové.

My samozřejmě pokračujeme v projektech z hlediska navyšování kapacit našich nemocnic. Připravujeme velice důležitý projekt realizace antigenních testů, hlavně chceme ochránit starší lidi, seniory, nemocné lidi, zaměstnance klíčové infrastruktury, hlavně v nemocnicích.

Co se týká těch projektů, které jsou v rámci Integrovaného centrálního řídícího týmu, tak vám chci říct, že dneska máme už 1 800 operátorů. Počet vyřízených hovorů pozitivních kontaktů byl 12 860. To znamená, že v případě že budeme mít kolem 13 tisíc nakažených denně, budeme schopni trasovat do 24 hodin. Velké díky samozřejmě patří hygienikům a těm, kteří se zapojili – banky, operátoři, energetické firmy. My jsme vlastně teď největší callcentrum v České republice. Počty hovorů rizikovým kontaktům umíme už dnes většinou řešit do 24 hodin, již přes 90 procentům lidí voláme do 24 hodin. Někteří z nás my píšete, já to samozřejmě okamžitě řeším. Protože musím říct, že Vlado Dzurilla a plukovník Šnajdárek odvádějí skvělou práci a reagují velice rychle. Takže pokud je někde nějaký problém, napište mi a já to okamžitě předávám kolegům, kteří to řeší.

Sebereportování roste každým dnem. Máme dnes již 59 tisíc vyplněných formulářů. Takže všem vám, kteří chcete i svým přispěním zkrátit hovor s hygienikem moc děkujeme. Hovor s předvyplněným formulářem trvá 5 minut, předtím to trvalo 30 minut, někdy i hodinu. eRouška. Jsme již přes 1,36 milionu lidí, kteří mají eRoušku. Chtěl bych znovu na všechny apelovat, aby si ji instalovali, aby ji používali.

eRouška upozorní na rizikový kontakt a chrání vás i vaše blízké. Znovu apeluji na naše mobilní operátory, aby ty moderní přístroje zlevnili, hlavně pro naše důchodce. Určitě tam mají ještě velkou rezervu.

Testování. V úterý jsme měli rekord 47 416 PCR testů, a samozřejmě to navyšujeme.

Vládní materiál k chytré karanténě jsme už diskutovali v pátek a budeme pokračovat v pondělí. Vybudovali jsme mnoho aplikací ke zvládání pandemie. Propojili jsme je, a musíme pokračovat. Protože pravděpodobně ten covid-19 s námi tady bude delší dobu, i v příštím roce. Je to vlastně největší, nejrychleji budovaný digitální projekt ve zdravotnictví. Samozřejmě, že v roce 2021 bohužel budeme nadále bojovat s pandemií, protože, i když samozřejmě všichni chceme tu vakcínu, tak zatím konkrétně na stole nic není. Takže chceme pokračovat s trasováním, call centry, a tenhle materiál, který půjde v pondělí na vládu, chceme samozřejmě schválit.

My jsme se pandemií zabývali i na Evropské radě. Diskutovali jsme hlavně vakcínu. Jsou tam různé firmy, zajímali jsme se o to, jak rychle budou certifikovány ty vakcíny. V tom budeme pokračovat. Je dobré, že Evropské rada, to znamená premiéři a prezidenti o tom jednají. Evropské komise nakoupí novou generaci rychlých antigenních testů za 100 milionů EUR. Budeme si vyměňovat informace.

Zasažená je celá Evropa. Já vám tady mohu dlouho číst, de facto všechny evropské státy musely přijmout opatření. Tady mám poslední Rakousko, od osmi večer zavádí noční zákaz vycházení, zavřené restaurace. To je zpráva ze včera. Karanténa umrtví i Anglii, zavede měsíční plošnou uzávěru. Já tady nechci číst, ale všechny země de facto v Evropě mají druhou vlnu.

Já chápu, že jsme kritizováni za to, že jsme se dostatečné nepřipravili. No, tak to bude určitě debata, která se s námi potáhne až do příštích voleb. Ale teď je důležité, abychom tuhle druhou vlnu zvládli, abychom ochránili naše spoluobčany.

Já bych se chtěl ještě vrátit k novému ministrovi. Pan Blatný se stal ministrem ve čtvrtek. Někteří z vás mi psali, proč jsem ho navrhnul, když tedy podepsal dvakrát tu petici Milion chvilek. Protože všichni víte, že tito lidi spojuje nenávist vůči mně, a hlavně je spojuje cíl mě odstranit z české politiky.

Já si ale myslím, že je to jasný důkaz toho, že já navrhuji ministry ne podle jejich politických názorů, ale podle odbornosti. Mně byl pan Blatný doporučen jako odborník, a já jsem se s ním o jeho politických názorech nikdy nebavil a ani se bavit nebudu. Tak jako s ostatními ministry, kteří jsou ve vládě. Takže to jednoznačně dokazuje to, že nemám žádné složky, že nikoho nekádruji, a že mám důvěru hnutí ANO nominovat ty ministry, a taky za to beru odpovědnost.

Další věc, která tenhle fakt dokazuje je to, že nejsme tradiční strana, že u nás o ministrech nerozhodují krajské organizace ani různé stranické sekretariáty, a že vlastně máme jako hnutí, i když jsme kritizováni, že jsme vyprázdnění, ale my vůbec nejsme vyprázdnění, protože my de facto máme zásobárnu 8,5 milionu lidí. Kdokoliv, kdo je odborník, má vlastně šanci se zúčastnit našeho projektu hnutí ANO, který je tady od roku 2013.

Takže to je důkaz toho, že hnutí není tradiční strana, že u nás si to nemusí nikdo vysedět, aby se stal ministrem.

Potom bych vás chtěl informovat o ekonomických záležitostech. My jsme schválili důchody, schválili jsme 5 000 korun, které jsme navrhli jako naše vláda hlavně z rozpočtových důvodů. Protože v tomhle roce na to rozpočet má prostor.

Já vám znovu ukážu tady tenhle graf. Ta pravice, která tak diskutovala tento týden, v roce 2010 dala důchodcům 0. Rok 2014, to je dědictví po nich. Takže když to vezmeme, tak nárůst průměrný v roce 2020 je 900 korun plus zprůměrovaných 5 000 korun je 417. Takže je to 1 317 korun průměrně důchod, a příští rok navýšení podle vzorce je 839 korun.

Takže já bych chtěl jenom říct, že pokud nás někdo kritizoval, že se zadlužujeme, tak bych chtěl znovu připomenout, že vstupem do vlády, já jsem byl ten, který snižoval dluh naší země. Znovu to ukážu, protože v médiích to nevidíte, tam to nikdo nechce říct. Ve Sněmovně je stále debata, kdo koho zadlužoval.

My jsme ten dluh tady, ze 44,4 % na HDP snižovali až do roku 2019, a teď ten dluh bude trochu vyšší, ale bude stále níže, než když jsme vstoupili do vlády. To je důležité. Stále patříme mezi nejlepší země Evropy. Tady je znovu Eurostat, odhad 22. října 2020, který nás stále umísťuje, a to nepočítám Estonsko a Lucembursko, a Bulharsko je také úplně jiná ekonomika, ale s porovnatelnými zeměmi jsme na tom velice dobře, jako jedni z nejlepších. Takže proto my si teď můžeme dovolit to, že zkrátka chceme investovat do lidí. Chceme dát lidem jistotu. Proto jsem i minulý týden načetl jako poslanec zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% sazby ze mzdy hrubé. To znamená, že každý zaměstnanec, a je jich 4,5 milionu, dostane více peněz. Protože méně odvedou na dani z příjmu. V podstatě odvedou o čtvrtinu méně než dnes. To si klidně můžete spočítat, kolik je to peněz, a zároveň zaměstnavatelům ulehčíme situaci s tím, že nemusí navyšovat mzdy. Já za tímto návrhem stojím. My jsme to v koalici a s panem předsedou Hamáčkem oznámili 28. 8 společně, teď pan předseda nevím proč změnil názor a chce vlastně navyšovat daně, 19 procent pro živnostníky, a chce taky zaměstnancům dát méně peněz. Moc tomu nerozumím, my si to samozřejmě musíme vyříkat, protože jsme menšinová vláda a je to samozřejmě důležité.

Já to navrhuji na dva roky, protože si myslíme, že až od roku 2023 může dojít k oživení a návratu k ekonomické situaci, kterou jsme měli tady před příchodem covidu-19. Já jsem o tom přesvědčen, že naše země, která stále má skvělé parametry, nejnižší nezaměstnanost, jeden z nejnižších dluhů, že z toho vzejdeme posíleni a že se vrátíme do té situace, ale od roku 2023, no a v mezičase samozřejmě budou volby, a vy rozhodnete o tom, kdo bude ve vládě, nebo nebude.

Ministerstvo financí předložilo další projekty, například zvýhodněný stravenkový paušál jako lepší alternativu ke stravenkám. Dále snižujeme spotřební daň z nafty o 1 korunu na litr, a další věci. Nechci s tím zdržovat, určitě to znáte z médií.

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k té situaci, která se stala ve Francii, kde mladý muslimský fanatik zavraždil v kostele v Nice velice brutálním způsobem tři lidi. Já si myslím, že je to skutečně útok na naši civilizaci, na celý náš demokratický systém, na svobodu slova. Protože každý má právo se vyjadřovat, a samozřejmě i si dělat legraci ze sebe i z druhých, s výjimkou rasistických a antisemitských urážek.

Já jsem vyjádřil podporu Emmanuelu Macronovi, celá Evropská unie podpořila Francii. My musíme tyhle hodnoty zachovat. To znamená, že když se kdokoliv může posmívat komukoliv. Samozřejmě i já jsem často terčem různých ironických poznámek, že neumím Česky a neumím dobře mluvit a tak dále. Já jsem v pohodě. Já to beru za normální, každý si může říct co chce, každý může každého kritizovat. Takže je to naše role, politiků, kteří to musí zkrátka akceptovat, a kdokoliv na světě by to měl akceptovat. A tyhle základy naší svobody a možnosti svobodného projevu musíme v Evropě zachovat, a my jsme se samozřejmě jako Česká republika jasně k tomu přihlásili.

Já vám děkuji, a držme si palce. Doufejme, že ten příští týden to bude klesat dále. Prosím, dodržujte ta naše pravidla, je to fakt důležité. Abychom se společně dostali do situace, kdy začneme diskutovat o rozvolňování, o návratu do škol, a já vám za to moc děkuji.

