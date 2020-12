Premiér Babiš: Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude...

reklama

Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude. Ale záleží na nás všech, jak to dopadne. Tak se dívejte.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Já vám přeji krásné prožití druhé adventní neděle. Už minule jsem říkal, že naši předkové o adventu mluvili jako o době zklidnění. Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění.

Když se podívám na titulky médií: „Češi vzali obchody i trhy útokem, pravidla je netrápí, nákupní šílenství bude pokračovat.“ Když se podívám tady na záběr ze Staromáku, bylo tam údajně 1 000 lidí. Podle pravidel může být 50 v nějakém prostoru.

Nejen to. Tady na Twitteru říká jeden pán, že tam byly i stánky s trdelníkem a s langošem, a fronty zhruba 20 až 30 metrů dlouhé. Přitom to opatření říká, že na trzích nemůže být prodej občerstvení a alkoholu ke konzumaci na místě. Zajisté můžete říkat, že si to vzali domů. Tomu ale přeci nikdo nevěří. V Brně to bylo obdobné. Tam sice stánky s občerstvením nebyly, ale zase v okolních restauracích nabízeli občerstvení.

Já chápu, že se všichni těšili na to rozvolnění a že si to teď všichni chtějí užít, ale mám pro vás špatnou zprávu. Systém PES dnes vykázal číslo 64 a reprodukční číslo je 1,02. To není dobrá zpráva. Máme stále vysoká čísla nakažených.

Já jsem dnes mluvil s panem ministrem Blatným opakovaně, který samozřejmě zítra na vládě přijde s návrhem, jak to vidí dál. Je jasné, že v rámci toho systému PES jsou různá kritéria. Ano, počet hospitalizovaných se sice snížil, i denní počet bohužel zemřelých, ale toto je velké varování.

My jsme vás prosili, vyzývali opakovaně. Ale ne všichni to dodržují, a skutečně někteří jsou velice nezodpovědní a kazí to všem. Pamatujete na jaře, když byla ta opatření, jak někteří nebo možná většina z nás, když někdo nedodržoval ta opatření, tak na něj poukazovala a poučovala ho, říkali mu: dodržuj opatření, je to nebezpečné. Teď bychom se k tomu měli vrátit, ta situace není vůbec dobrá.

Bylo by potřeba, aby skutečně jsme i na ty nezodpovědné lidi reagovali. Máme stále tady nevyřešený ten případ té nelegální párty v centru Prahy, kde jsem se dozvěděl z Blesku, že podniká nějaký Isaac Luis Ham Rosebrock, který říká: „Česká republika je sice možná v karanténě, ale někteří z nás pořád vědí, jak zapařit,“ a je tam kontakt, kde se mají zájemci o párty ozvat. Takže tenhle pán tady podniká 13 let, jeho společnost vykazuje záporný vlastní kapitál. A možná by bylo dobré se vlastně zeptat, jak je to možné že tady někdo organizuje párty, kde se všichni opijou pod obraz.

Možná by se o to konečně mohl zajímat i pan primátor, protože pan primátor teď dělá nějaké divadlo s čertem a protestuje, asi proto že má moc peněz na účtu. A vymlouvá se na jeho odbor bezpečnosti. Také by bylo zajímavé vědět, kdo povolil prodej langošů a trdelníků na Staromáku. Taky by bylo dobré, aby pan primátor se staral o to, jak to vypadá v MHD. Tady, lidi jeden na druhém. Já nechápu, proč provoz MHD v Praze je od 22. hodiny omezen. A ty výmluvy, že to nevěděli dopředu… Věděli to, věděli všichni že restaurace a obchody se budou zavírat ve 22:00, a lidi jsou v tramvajích jak sardinky.

Takže pan primátor tady má 3 věci. Nevím, proč protestuje. Znovu opakuji, zůstatky na účtech, 87 miliard má Praha na účtech. Bylo by dobré, aby konečně se začal starat o situaci v Praze. Protože pan ministr Blatný s ním opakovaně mluvil, opakovaně ho vybízel k tomu, aby tyhle věci řešil. Nemáme tady jenom státní policii. Já jsem mluvil s policejním prezidentem Švejdarem dnes. Ano, byli na Staromáku, a říkal že tam bylo asi 1 000 lidí.

Já nechápu prosím vás, že proč to to vlastně děláme? Proto, abychom měli zkažené Vánoce? Abychom to znovu museli uzavřít? Proč to děláme? Vždyť jsme to nechtěli takhle.

Já jsem přesvědčen, že tady jsou poctiví majitelé restaurací a provozovatelé, a měli by samozřejmě na to dohlížet. Já doufám, že to i dělají. Ale nenechme si to zkazit dalšími, kteří to nedodržují.

Já bych chtěl tady ještě v rámci koronavirové pandemie apelovat na to preventivní testování antigenními testy. V termínu od 4. do 18. prosince probíhá testování u pedagogických pracovníků. Bohužel zatím za 2 dny bylo otestováno jenom 1 040 učitelů, mám jich 200 tisíc. Skutečně si myslím, že je to důležité. Protože to antigenní testování my chceme nabídnout všem naši občanům zdarma a dobrovolně.

Tyto antigenní testy pomáhají včasné detekci u vysoce infekčních případů, a předcházejí šíření té pandemie. Nechat se otestovat znamená podle Centrálního řídícího týmu udržet otevřené obchody, restaurace, umožnit společenských život a obnovit zdravotní péči v plném rozsahu.

Prosím vás, ještě stále je v nemocnicích asi 4 200 hospitalizovaných. Oni tam skutečně pracují, celý rok obrovská zátěž. Policisté, hasiči, armáda a pracovníci sociálních služeb. Tento víkend vlastně bylo možné po delším čase navštívit vaše příbuzné v domovech seniorů. Oni všichni pracují, dělají maximum, aby ochránili životy našich spoluobčanů, a bohužel tady pár nezodpovědných lidí nám to kazí.

Prosím vás, nedovolme to. Nedovolme to. Skutečně pomozte všichni, pomozme sami sobě. Aby se nám nestalo, že skutečně za pár dní se vrátíme celkově do čtyřky a budou tady omezení a zase všichni budou nadávat, všichni nám budou psát. Tak tomu přispějte teďka. Buďme zodpovědní. Já jsem apeloval, prosil. Nevím, co máme už více dělat, než děláme. Je to samozřejmě složitá situace. Takže tolik k té pandemii.

Pan ministr Blatný určitě zítra na vládě nám navrhne další postup. Ta situace není dobrá, uvědomme si to všichni.

Z ekonomických věcí bych chtěl hlavně zdůraznit to, že tady byl generální tajemník OECD, která zahrnuje 37 členských zemí a která vznikla před 60 lety. Já jsem velice rád, i když u nás v mediálním prostoru máme strašně moc různých ekonomů kteří všemu rozumí, akorát nemají žádnou praxi, že nás OECD, tato renomovaná organizace podpořila. Pan Gurría podpořil aktuální snahy vlády urychlit obnovení ekonomiky navrhovaným snížení daní, tedy zrušení superhrubé mzdy a zavedením sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent.

Říká: Nedělejte stejnou chybu jako v krizi 2008, kdy jste začali konsolidovat veřejné finance příliš brzy. Česká republika má silnou pozici, můžeme si to dovolit. Jsme na tom lépe než řada jiných zemí OECD. Takže mluvme o konsolidací až později. My říkáme: ano, konsolidace nastane až v roce 2023.

Proto příští týden ve čtvrtek v Senátu budu s paní ministryní Schillerovou obhajovat ten můj návrh. To znamená navýšení mzdy všem zaměstnancům. Všem zaměstnancům, 4,5 milionu. Nenavyšování daní pro živnostníky a obrovská výhoda pro všechny zaměstnavatele, protože vlastně stát za ně ty mzdy navýší. Ale to nejsou naše peníze, to jsou peníze daňových poplatníků. Všech zaměstnanců, kteří poctivě platí daně každý měsíc, protože se jich na to nikdo ani neptá. A my jim to teď vracíme.

Samozřejmě pan Gurría podpořil i náš rozpočet. Máme rekordní investice. Rozpočet prošel druhým čtení a teď míří do třetího čtení, to bude 16. prosince. A na investice půjde rekordních 186,9 miliardy korun. Paní Schillerová také v Senátu podpořila návrh, který umožňuje OSVČ souběh kompenzačního bonusu s příspěvkem Antivirus. Takže to jsou věci, které jsou z hlediska ekonomického důležité.

A my v tom Senátu samozřejmě budeme navrhovat kompenzace pro obce, města a kraje. Uvidíte, až skončí rok tak vám ukážu tyhle tabulky. A například ta Praha je na tom skvěle. Já nevím, proč mají tolik peněz, když je neutrácí, a co vlastně dělají pro občany Prahy. No asi moc ne. Ale měli by starat alespoň o to, aby si tady nedělali někteří podnikatelé co chtějí, jako například ten investor z té nelegální párty v tom baru.

Pan Havlíček představil po 25 letech elektronickou dálniční známku. Tím, že to udělalo ministerstvo vlastními silami ušetřili 500 milionů, z toho přímo 300 na e-shopu a 200 na tom, že to spojili se supervizí mýta. No, ta tiskovka se bohužel nepovedla, jak už to bývá, zákon schválnosti. Ale myslím si, že všichni vědí, o co jde, a že je za tím plno práce. Za první 3 dny se prodalo 9 000 těchto elektronických dálničních známek.

Co se týče uhlí, tak Uhelná komise rozhodla, že u nás skončí uhlí v úplně stejném roce jako v Německu, a to je 2038. Je potřeba si uvědomit, že u nás 1,6 milionu domácností vytápíme uhlím. Přechod z uhlí na jiném médium, jako na plyn nebo biomasu si vyžádá nějaký čas. Ten zbytek elektřiny u nás se vyrábí z 50 procent z uhlí, takže je také potřeba nahradit tu výrobu elektřiny z uhlí něčím jiným.

Takže si myslím, že to dopadlo velice dobře. Že i když to Německo oficiálně je progresivnější než my, ale byl domluven stejný datum.

Dobrá zpráva je, že Ministerstvu průmyslu se podařilo za podpory Ministerstva financí nastavit parametry takzvané regulované složky elektřiny, takže cena elektřiny na příští rok pro většinu domácností klesne.

V pondělí jsme otevírali další 10kilometrový úsek na D6 do Karlových Varů. Kdysi, v roce 2010 ministr dopravy řekl, že není potřeba dálnice do Karlových Varů. My si myslím, že je potřeba. Příští rok se otevře další úsek a začne se stavět na 3 úsecích. Takže přepokládáme, že ta dálnice by mohla být, a uděláme všechno pro to, aby byla hotova do roku 2025.

Pan Havlíček to má velice těžké. V minulém týdnu mu byla přidělena ochranka, protože samozřejmě jsou tady ty soláry, ten obrovský tunel, je tady uhlí, různé zájmy v energetice, telekomunikacích. On dal jasně najevo, že se nedá nikým ovlivnit. Ty výhružky byly skutečně vážné, tak proto mu byla přidělena ochranka.

Takže na dnes je to všechno. Čeká nás těžký týden. Prosím, myslete na to, že ten vir je tady. Jediné řešení je vakcína. Připravuje se konkrétní vakcinační plán, tak jak ostatní evropské země. Připravujeme a pokračujeme v tom plánu antigenního testování. Já nechápu, proč jenom 38 procent lidí se chce nechat otestovat. Vždyť to je vlastně záležitost, kde za 15 minut se dozvíte výsledek.

Prosím vás, žádám vás, je to skutečně důležité. My jsme samozřejmě rozhodli na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, a teď ta čísla nejsou dobrá. A proč nejsou dobrá? No podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví proto, že ne všichni z nás to dodržují. Takže pokud to nechceme zkazit, myslete na to a sami aktivně pomáhejte tím, že budete upozorňovat ostatní, kteří to nedodržují, někteří, aby to dodržovali. Protože potom to skutečně nebude dobré, určitě to nikdo nechceme.

Já vám za to strašně moc děkuji.

