Premiér Babiš: Odhalením úžasné vitráže začínáme oslavy 100. výročí založení Československa

„Chtěl bych poděkovat autorům tohoto uměleckého díla v podobě skleněné vitráže se státní symbolikou za jejich skvělou práci. Jsem velice rád, že přišli s tímto nápadem a de facto odhalením této úžasné vitráže začínáme dnes oslavy 100. výročí založení Československa“, řekl předseda vlády Andrej Babiš a dodal: „Předpokládám, že za 100 let si někdo připomene to, že jsme dnes odhalili toto pěkné dílo, které je velice důstojné a bylo vytvořeno v duchu našich státních oslav.“

Slavnostního odhalení skleněné vitráže se kromě premiéra Babiše zúčastnil také historik Jaroslav Sojka a spoluautoři díla Petr Coufal a Radek Páník z Umělecké hutě sklenářské Jiřička-Coufal. Jedná se o tradiční huť, která například zasklívala okna katedrály sv. Víta podle návrhů Maxe Švabinského.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Skla vitráže jsou osazeny do olověných profilů různých šířek, které byly oboustranně celoplošně pocínovány. To je nezbytné pro jejich vzájemné spojení, ale též kvůli ochranné povrchové úpravě. Zvenčí byla olověná síť vitráží opatřena z památkových důvodů černou patinou. Okna jsou rozčleněna kovovými příčníky do čtyř a pětí polí. Ve třech oknech tak vzniklo umělecké dílo k trvalé ozdobě Strakovy akademie u příležitosti 100. výročí od vzniku Československé republiky. Představené dílo je vynikajícím příkladem stále žijící tradice uměleckého řemesla v naší zemi.

Strakova akademie je nemovitou kulturní památkou a v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Psali jsme: Premiér Babiš: Naše finanční zdraví je jedno z nejlepších v Evropě Premiér Babiš jednal s premiérkou Mayovou o brexitu a obranné spolupráci Premiér Babiš: Musíme investovat do vědy, výzkumu, inovací a finální výroby Premiér Babiš odmítl stažení českých vojáků z Afghánistánu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV