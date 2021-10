Premiér Babiš: Prohráli jsme. Ale máme největší počet mandátů

reklama

Andrej Babiš, předseda vlády: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Bude to o volbách. Byly to třetí parlamentní volby, pro mě vždycky tyto volby jsou o vládě a o tom, kdo bude premiér.

2013, kdy jsme poprvé kandidovali, tak to bylo relativně snadné. Získali jsme nečekaných téměř 19 procent. Potom jsme se nějak poradili, skončili ve vládě, já jsem byl ministr financí, celkem úspěšný. Potom jsme uviděli to, že náš koaliční partner zkrátka chce dělat ty kšeftíky, a my jsme nechtěli. Tak byla ta aféra o dluhopisech. Vymyšlená, samozřejmě. Poté mě vyhodili z vlády, a my jsme ty vlády 2017 vyhráli. Nebyli jsme ale schopní sestavit vládu, protože ten polistopadový politický kartel, a já potom tady budu mluvit o tom fantastickém příspěvku Davida Martínka, který je úplně úžasný, k tomu se ještě vrátím. Takže polistopadový politický kartel s námi zkrátka nechtěl jít do vlády. No, a protože jsme vyhráli v řadě 7 voleb, tak už jsme je tak štvali, že zapojili všechno. I zahraničí, různé ty výmysly. A postavili pětikoalici. Pět stran proti Babišovi. S jediným cílem – odstranit Babiše z politiky.

Když se podíváme, jak to dopadlo, tak ano, prohráli jsme. Prohráli jsme v počtu hlasů. Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. My jsme si mysleli, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů. Takže ten rozdíl v hlasech je minimální. 35 tisíc necelých. Ale co se stalo, když se podíváme na ta uskupení Přísaha, ČSSD, KSČM a Trikolóra, tak tam došlo ke ztrátě hlasů v počtu 844 tisíc. Když se podíváme, kolik získal Pirstan, tak to je 840 tisíc. Když to vezmeme takhle, tak je asi bohužel znovu ta naše společnost rozdělena. Co se týče mandátů, tak těch máme nejvíce. 72. Spolu má 71. ODS má 33.

Já bych se chtěl vrátit k tomu příspěvku Davida Martínka. Nechám to zveřejnit celé. Úplně jsem z toho nadšený, co ten pán napsal, jak to má všechno seřazené, jak to má svoji logiku. Možná by mohl něco napsat o polistopadovém vývoji, o kterém se moc nepsalo, když jsme měli výročí 30 let od revoluce.

On píše: Volby 2021 – prohra Andreje Babiše otevírá cestu k návratu polistopadového kartelu. Spolu říkalo, že je to změna. Takže vracíme se k tomu období, jak oni vládli do roku 2013. České volby skončili reálnou prohrou Andreje Babiše. Na cílové pásce ho v říjnu 2021 přefinišoval politický kartel tradičních porevolučních – já říkám demokratických – stran s bohatou korupční historií. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Volby rozhodly, že politický kartel, proti kterému se vzepřeli v roce 2017 rozsáhlé voličské skupiny znechucené z kauz, tunelování státu, plundrování veřejných zdrojů a nekonečných skandálů je znovu blízko uchopení moci. Řekněme si pravdu – nešlo o čestné vítězství, které by vyplynulo ze souboje vizí a myšlenek, jakým způsobem stát vést k prosperitě. Politicky zápasili špinavými prostředky, kartel vsadil na denunciaci, napadání, odmítání spolupráce, ostrakizaci a trvalý nátlak, vyhrožování a zastrašování.

Během celého volebního období následovala jedna špinavá kampaň za druhou. Kartel součinně podporovali i Piráti. Nutno uznat, že tato taktika i strategie slavila úspěch. Bohužel. Čtyři roky trvající kampaň, která od prvního okamžiku minulých voleb do posledních vteřin volebního klání stavěla premiéra a jeho lidi do nejhoršího možného světla, aktivizovala společnost po celou dobu účinkování vlády a výrazně přispěla k dalšímu štěpení společnosti. Kampaně systematicky podkopávaly aktivitu vlády, odrazovaly od spolupráce, podvazovaly činnost vlády, odváděly od výkonu a problémů státu a prostřednictvím médií zaměstnávaly celý národ. Místo práce pro lidi jsme jako stát a společnost řešili jednu pseudokauzu za druhou.

Andrej Babiš byl patrně jediným člověkem, který mohl nabourat nerušený režim vládnutí polistopadové moci od roku 1989 do roku 2017. Moci, jejíž angažmá vedlo k trvalému plundrování české ekonomiky počínaje privatizací, výprodejem majetku státu, podniků, infrastruktury a hodnot, které tady vznikaly a budovaly se po desítky let. Které ale neustalo ani poté, co privatizace skončila.

Kartel polistopadových politických stran se za celou dobu vlád od listopadové revoluce naučil jedinou věc. Rozbíjet a vyprodávat stát. Bilance polistopadových vlád je odstrašující. Jako stát jsme přišli o biliony korun.

Politika polistopadového kartelu vedla k ekonomickému modelu, postaveném na plošném a vytrvalém vytěžování české ekonomiky, populace, postavení Česka jako montovny, podřízené, subalterní a nevýznamné ekonomiky v podmínkách globalizovaného světa. K mizerným, třetinovým platům oproti Západu, postupnému propadu životní úrovně celých tříd a především, za souběžného vytváření iluze, že takto, tímto způsobem, je vlastně možné vést zemi donekonečna, až k hlubokému úpadku.

Babiš a ANO představoval a představuje první skutečnou politickou konkurenci. A polistopadová moc si během let od roku 1989 – 2017 získala a vybudovala rozsáhlou podporu v institucích, médiích, provozu státu a díky této provázané moci mohla na úkor státu a lidí prosperovat a nerušeně a do nekonečna stát okrádat.

A co dál píše David Martínek v tomhle rozsáhlém textu? Určitě si ho přečtěte celý, prosím vás. Je to strašně důležité.

Ano, v roce 2017 jsme vyhráli volby a dokonce jsme sestavili vládu, i když kartel nechtěl. Odmítl nás. Ano, díky sociálním demokratům a komunistům můžeme říct, že v Česku funguje princip politické konkurence. A výsledek politické konkurence se dostavil prakticky okamžitě. Změnami, které vedly k posílení role pracujících. K lepším platům. Ano, já jsem si vědom jako bývalý podnikatel, že když nemáte lidi, musíte se o ně postarat, musíte je zaplatit, dát jim podmínky.

Lepším důchodům, píše pan Martínek.

Spravedlivějším odměnám pro lidi, kteří zajišťují chod státu. Ano, to jsme dali vojákům, učitelům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Všechny jsme podpořili.

To je základní věc, nutná pro správný chod společnosti. Spravedlivá odměna za práci je základem a zdrojem prosperity. Vláda tento nutný směr nastartovala a přes obrovský povyk opozice i prosadila.

Ano, 2010 dala ODS důchodcům nulu. 2014 45 korun.

Takže všichni vědí, co jsme udělali.

Podpora rodičovského příspěvku, podporu dětem, samoživitelkám, rodinám a důchodcům.

Já v té knize Sdílejte, než to zakážou shrnuji věci, které moje vláda prosadila.

„Lež! Lži, výmysly, špína, propaganda…Je to estébák, koblihář, komouš…“, píše pan Martínek. To se ozve okamžitě, kdykoliv věcně upozorním, že díky konkurenci politických subjektů došlo ke změně k nazírání na způsob, jakým jsou realizovány veřejné zakázky. Srovnejte si ceny, za jaké se dnes staví dálnice – za polovic – nebo železniční koridory. Srovnejte si způsob, jakým strany kryly rozkrádání během svého vládnutí. Srovnejte jednání z dobře zdokumentované kauzy dotací ROP Severozápad se způsobem, kdy Babiš okamžitě ukončil činnost problémové pobočky ANO v Brně, kde nám nalezli bývalí odeesáci, v situaci, kdy se objevilo podezření z korupce. Srovnejte si situaci v ostravské huti Liberty, kdy se vláda uprostřed krize kolem Vrbětic rozhodla vyřešit a vyřešila problém kolem povolenek za miliardy, odkloněných Guptou do Rumunska. Šlo o naprosto přesvědčivý zásah ve prospěch domácího průmyslu, kdy vláda podpořila odboráře, upozorňující na čachry s povolenkami v hodnotě miliard.

Babiš snížil daně o 436 miliard. Zahájil investice do infrastruktury. Vláda připravovala masivní investice, 20 tisíc projektů v hodnotě 8 bilionů korun. Investice do zdravotní péče. Do sportu. Do životního prostředí, kdy se vyměnilo 100 tisíc kotlů… A tak dále.

I tak jsme prohráli.

Nikdo nikdy tolik pro tuto zemi neudělal. Nikdo. Ale ten program, ten jediný program opozice, té pětikoalice, zbavit se nenáviděného Babiše nakonec přebil všechno.

Já to nechám na historiky, proč se tak stalo, jak to vůbec možné. Asi jsme něco udělali špatně.

A že vůbec lidé už zapomněli? Změna? Jaká změna? Vždyť tady byli do roku 2013, oni mě zplodili. Kdyby nekradli, kdyby nedělali ty kšeftíky. A kolik toho je. Oni tady žijí spolu s těmi médii. Kolik jich bylo. Desítky novinářů a komentátorů, jak jim radili, jak porazit Babiše, a co mají dělat.

A do toho ti Piráti. Jsem rád, že jsme je porazili totálně. Protože ti jsou horší než ti, kteří tady kradli do roku 2013, ještě horší.

Změna. Takže změna nazpátek.

Voliči se tak rozhodli, mně je to líto. Ale tak to je, protože lidé zkrátka mají asi krátkou paměť.

Skutečně nás čekají velké výzvy. Já chci jenom říct, že naše vláda bude pracovat dále. Já hned zítra ráno mám jednání se Škoda Auto k situaci v automobilovém průmyslu. Svolám tripartitu. Přijde předseda představenstva Volkswagenu. Budeme fungovat.

Dnes jsem byl ráno u prezidenta, pan prezident byl hospitalizován. Tak uvidíme, kdy bude ustanovena Sněmovna, kdy vláda podá demisi, a jak to bude dále.

Já chci jenom říct, že jsem o tom přemýšlel, i jsem se nějak vyjadřoval. Dostal jsem takovýto e-mail. Dostal jsem strašně moc e-mailů. Strašně moc vám děkuji za tu podporu, je to neuvěřitelné, moc si toho vážím. Kdybyste mi to nepsali, tak už dávno bych nebyl v politice. Vždyť dobře víte, že já jsem nemusel jít do politiky.

Ty různé nesmysly, že jsem tam šel kvůli své bývalé firmě, tomu snad nikdo nevěří.

Tady mi píše jeden pán, já mám svolení říkat jeho jméno, ale možná takových jmen je vícero, tak řeknu, je to pan Fryčák. On mi píše: Pane premiére, s ohledem na neuvěřitelně tvrdou a nevkusnou předvolební kampaň, s ohledem na naprosto neférový způsob politického boje pod heslem „všichni proti Babišovi“, nám dovolte, abychom vám a hnutí ANO k dosaženém výsledku v parlamentních volbách gratulovali. Je spíše neuvěřitelné, – to říkám taky – že je výsledek až takto příznivý.“

Ano, my jsme v červnu 2021 měli 22 procent. Ale v dubnu 2020 jsme měli 34. No jasně, že nás porazil hlavně covid. Stále hráli ty mrtvé, to je mi strašně moc líto. Ale věřte mi, že jsme dělali maximum. Takže covid a antibabišovské aféry, ty vymyšlené věci 12, 14 let staré, stále opakovat, dokola. Všechna ta média ve frontě.

Takže ano, je to zázrak, že nás tolik občanů podpořilo. Ten rozdíl, teď nemám to číslo, je myslím 45 tisíc vůči roku 2017.

Je to neuvěřitelné. Dokázali jsme, že nejsme produkt na jedno použití, jako v minulosti.

„Zároveň vás prosíme,“ píše pan Fryčák, „abyste to nevzdával. A byť je velmi pravděpodobné, že budete v opozici, tak abyste v politice zůstal. Myslím si, že my vaši voliči, budeme nyní potřebovat, abychom měli dostatečně silnou osobnost oponentury proti předsedovi Fialovi a ostatním členům koalic. Kdo jiný než vy má šanci být dostatečně tvrdým a dostatečně znalým oponentem nastupující garnitury.“ To mi napsal pan Fryčák.

Já jsem o tom přemýšlel. Ano, já jsem se vyjádřil, že vlastně nebudu sedět ve Sněmovně, že nebudu v opozici. Včera večer jsme měli předsednictvo, tak jsme se o tom bavili.

My jsme největší politická síla tady, máme 72 mandátů. Kdo je druhý za námi samostatně? Ano, my jsme říkali, že ty koalice jsou podvod na voličích. Samozřejmě, že to byl podvod na voličích. Pokud by TOPka nebyla s ODS, tak možná by se tam ani nedostala.

Takže my máme 72 mandátů. Druhý, kdo má nejvíc, je ODS – 34. Méně než půlku. A STAN 33.

Já jsem tomuto projektu věnoval 10 let života. Dělal jsem to nezištně, ve prospěch této země, která mě přijala, kde mám rodinu. A stokrát mi můžete říkat, že mám vypadnout na Slovensko.

Já jsem český premiér, jsem Čech, hrdý Čech. A zkrátka to nevzdám. Takže mám pro vás špatnou zprávu – zůstanu ve Sněmovně. Zůstanu. A pokud skončíme v opozici, tak tam budu. A budeme sledovat ty všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy. A tu „babišovu drahotu“. Na to jsem zvědav, jak to všechno vy zvládnete. Protože vy jste tam už přeci byli do roku 2013. A co z toho vypadlo? Téměř nic.

Takže takto to vypadá. Určitě se k tomu budeme vracet. Včera ta pětikoalice podepsala dohodu, že mají 108 mandátů, že chtějí jednat s prezidentem. My samozřejmě oslovíme Spolu k jednání, respektive ODS. Uvidíme, jestli budou chtít jednat, nebo nebudou chtít jednat.

Prosím vás, tenhle text od Davida Martínka je absolutně geniální. My žijeme v době, kdy takový text by nikdo nezveřejnil, protože nebudeme si vykládat, komu patří média, jaké mají zájmy ti pánové. Fakt si to přečtěte, je to důležité.

Ohledně covidu. Bohužel nám to roste ty počty, takže my ve středu budeme mít zase radu. Dobrá zpráva je, že se zvyšuje tempo očkování. Bylo podáno 54 tisíc dávek oproti minulému týdnu, takže to roste. Chytrá karanténa funguje, vše je připraveno.

Ale prosím vás, fakt se očkujte. Protože se blíží podzim. Očkujte se proti chřipce, očkujte se proti covidu.

Chci popřát hlavně zdraví panu prezidentovi. Aby byl v pořádku. A vám všem taky samozřejmě hodně zdraví.

Já neskrývám zklamání nad tím, že jsme nevyhráli. I když na mandáty jsme vyhráli. Ale strašně moc si vážím té podpory, fakt je to neuvěřitelné, že jsme dostali tolik hlasů, při tom, co se tady dělo. Všechny ty věci proti mně. Ve finále jste viděli, že se zapojili i cizinci. Jsem zvědav, kdy zveřejní ta dáma ta ostatní jména v rámci té pseudokauzy.

Držte nám palce. Děkuji všem. A i když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas běží určitě v náš prospěch. Protože pravda je na naší straně. A vy to dobře víte.

Moc vám děkuji. Těším se příští neděli.

Andrej Babiš ANO 2011



