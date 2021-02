Premiér Babiš: Prosím, abyste vnímali, že se ten vir zkrátka změnil

reklama

Čau lidi. Který kraj je nejúspěšnější v očkování?

Dnes je to příběh mladého sportovce, který skončil na JIPce. Vir útočí na všechny věkové kategorie, dávejte na sebe pozor. A je to o očkování – jak očkuji jednotlivé kraje. Není to kritika, jsme v tom společně s hejtmany a musíme to společně zvládnout.

Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám v mém pravidelném nedělním pořadu. Začnu zase jedním smutným příběhem z deníku primářky. Na počátku druhé vlny koronavirového ataku se rozšířilo tvrzení, že onemocnění covid-19 postihuje především seniory. Od prosince se postupně ukazuje, že zasahuje i zcela zdravé lidi mezi 30 a 40 lety, a to s vážnými následky. Před třemi týdny k nám přivezli 32letého muže, podle tělesného habitu zjevně pravidelně sportoval. Jak sám řekl, chodil do posilovny. Byl v dobré náladě, měl však dechové potíže, zejména při pohybu. Pacient nástup příznaků bagatelizoval a dva dny předpokládal, že dušnost vyleží doma. Nakonec mu po nástupu horečky 38,5 stupně manželka zavolala zdravotnickou záchrannou službu. Pacient má 3 děti – nejmladší 6letá holčička se zřejmě nakazila od kamarádky, která slavila narozeniny. Průběh měla bezpříznakový a nákaza byla zjištěna až na základě informací rodiny oslavenkyně. Poté, co k nám byl její otec předán, se jeho stav hodině po hodině zhoršoval, a to i po nasazení tlakového kyslíku s masce. Předali jsme ho na KARu, kde musel být převeden na nucenou ventilaci. Třetí den se k základnímu onemocnění přidal infarkt myokardu, což bylo vzhledem k jeho kondici a věku překvapující. Na CT vyšetření byl diagnostikován nález na plicích, a do posilovny asi v dohledné době nezavítá. Neformální styky mezi dětmi jsou sice pochopitelné, ale ukazuje se, že v některých případech mohou mít tragické následky v rodinách. Pacienti v této věkové kategorii, před nákazou zcela zdraví, se u nás v poslední době objevují častěji.

Prosím vás, to já slyším ze všech nemocnic. Ta situace skutečně není dobrá. My v této chvíli máme v nemocnicích sice jenom 6 tisíc pacientů, ano, měli jsme v listopadu více než 8 200, ale na JIPkách je 1 294 pacientů. Tam jsme skutečně na hraně kapacit. Podíl osob v těžkém stavu z celkového počtu hospitalizovaných je 21,6 procenta. Takže prosím vás, už to není jenom o starších, je to o nás všech. Když se podíváme na bilanci Chebu, ta je skutečně tragická. Mně je to strašně líto, a my se samozřejmě snažíme Chebu pomoci, jsem v kontaktu s koordinátorkou i s hejtmanem, jsem připraven do Německa kdykoliv zavolat, když mi dají pokyn. V Chebu v listopadu zemřelo bohužel 36 lidí, v prosinci 14, ale v lednu už 161, a v únoru 147. Věk úmrtí byl 43, 41, 57, 62 i 39 let.

Skutečně vás prosím o to, abyste vnímali, že ten vir se zkrátka změnil. Je agresivnější. Máme různé mutace. Je tady ta britská mutace, a to je skutečně velký problém. Jediné řešení, jak se zbavíme viru, je očkování.

K tomu očkování bych skutečně chtěl říct následující. My jsme dostali celkem 703 460 vakcín od Pfizeru, Moderny a Astra Zeneca. Celkově bylo naočkováno 542 779 lidí, u 80+ to bylo 139 526 osob – což představuje 31,6 procenta této kategorie. Menší dobrá zpráva je to, že co se týče registrací, máme 243 054 registrovaných a počet čekajících na rezervace se snížil o 19 429.

Já jsem minulý týden stále slyšel o tom, kdo co zvládá a nezvládá. Prosím vás, role státu je zabezpečit vakcínu. 730 460 vakcín jsme dostali, v únoru čekáme ještě 187 tisíc vakcín od Pfizeru, Moderny a Astra Zeneca, a potom v březnu dostaneme 1 025 000 vakcín, v dubnu 2,6 milionu vakcín. To znamená, že ano, vakcíny přicházejí pozdě, ale situace se zlepšuje. Hlavní role státu je zařídit tu vakcínu. Dodat ji. A to my děláme.

Je ale potřeba, aby ta očkovací místa… A to není o vládě, to je samozřejmě i o spolupráci s hejtmany. My máme asi 168 nemocnic v ČR, z toho nemocnic, které patří pod Ministerstvo zdravotnictví je asi 19 a pod Ministerstvo obrany 3. Důležité je, abychom spolupracovali. Já myslím, že ta spolupráce s hejtmany je dobrá. Také ale musíme společně tlačit na ta očkovací místa, aby očkovala.

Já vám teď přečtu procenta jednotlivých krajů, jak úspěšně očkují. To jsou data od ředitelky Baťhové z Ministerstva zdravotnictví. Nejlepší je Jihočeský kraj – 94 procent. Praha – 88 procent. Olomoucký kraj – 84 procent. Zlínský kraj – 81 procent. Moravskoslezský kraj – 77 procent. Plzeňský kraj – 76 procent. Královehradecký kraj – 73 procent. Jihomoravský kraj, když tedy zohledníme ty zásoby, je někde okolo 75 procent. Pardubický kraj – 69 procent. Karlovarský kraj – 67 procent. Ústecký kraj – 67 procent. Vysočina – 65 procent. Liberecký kraj – 62 procent. Středočeský kraj – 61 procent.

Takže my samozřejmě chceme, abychom společně očkovali co nejdříve. Ale to musí zařídit ta očkovací místa. My nejsme schopní, a někdo nás obviňuje, že zkrátka za to můžeme. My jsme v tom společně. Ano, u Astra Zeneca, které jsme dostali celkově 76 800 je v této chvíli jenom 8 574. Je potřeba, aby skutečně tato vakcína, která měla zpoždění v rámci distribuce, aby byla očkována neprodleně. To je velice důležité.

Já bych k té Astra Zenece také chtěl říct stanovisko. Protože slyšíme, že údajně někdo má pochybnosti o té vakcíně. Prosím vás, není to pravda. Ta vakcína byla schválena Evropskou lékovou agenturou. Ve fázi třech klinických hodnocení se potvrdila 100procentní účinnost proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Očkovací látka prokázala 62procentní účinnost ve všech věkových kategoriích, pokud se podávaly dvě dávky. Pokud se podávají s odstupem tří měsíců, tak účinnost je 82,4 procenta. Účinnost – schopnost zabránit vzniku onemocnění. Toto je tvrzení a deklarace od prof. MUDr. Romana Chlíbka, předsedy České vakcinologické společnosti. Takže znovu opakuji, že byly v médiích různé pochybnosti o této vakcíně, ale jsem přesvědčeni a je to tak, že vakcína je zkrátka dobrá.

Očkování, to je to hlavní. Ano, vakcíny mají zpoždění. My jsme závislí na EU. Postupně ale přicházejí. My se připravujeme na tu kapacitu, když budeme mít 2,6 milionu vakcín v dubnu, no tak samozřejmě musíme očkovat minimálně 100 až 140 tisíc občanů denně. To bude náročná logistická operace, Ministerstvo zdravotnictví to ale připravuje.

Další věcí, která jsou důležitá pro boj s virem jsou léky. Nám se povedlo zajistit tu látku bamlanivimab od Eli Lilly přímo z USA – 500 dodávek. Bohužel se zdržely, přijdou příští týden. Jsme také druhá země v Evropě po Německu, které se povedlo nakontrahovat lék Regeneron. To je ta antibody látka – koktejl – kterou dostal prezident Trump. Objednali jsme 12 tisíc dávek, v březnu přijdou 4 tisíce, stejně tak v dubnu a v květnu. Samozřejmě to jsou všechno látky, které pomohou k lepšímu průběhu u pacientů, kteří jsou rizikoví a kteří onemocní covidem.

Očkování je absolutní priorita, děláme pro to maximum. Mě samozřejmě mrzí, že jsme neustále napadáni z různých věcí, že se o ně nestaráme. Není to pravda. Já se snažím celý den, ale měla by to být hlavně role Ministerstva zdravotnictví – vyvracet ty různé příběhy. Vy mi píšete e-maily, že proč to neřešíme.

Například reportáž Josefa Klímy, 19. 2 na Seznam Zprávy. Údajně je to příběh testů, o něž vláda nestojí. Není to pravda. Já vám tady přečtu stanovisko Dr. Barbory Mackové, která je pověřena řízením Státní zdravotního ústavu: „Doktorem Ždárským představené metody diagnostiky covid-19 nelze posoudit, musí nejprve projít standardním procesem certifikace zdravotnického prostředku. Teprve po získání CE IVD certifikace mohou být metody nabídnuty k využití v rámci poskytnutí zdravotní péče. Zatím nebyly bohužel předloženy dokumenty, které by bylo možné odborně posoudit. Pokud takové materiály budou k dispozici, lze se následně sejít.“ Chyba Ministerstva zdravotnictví je, že se nevyjádřili dostatečně panu Klímovy k té reportáži. Kdyby ale pan Klíma dělal tu reportáž objektivně, tak by zjistil, že už v listopadu pan Prymula na Twitteru říká: „Rád bych vyvrátil nepravdivou informaci od pana Flégra masově sdílenou na Facebooku. Doktor Ždárský byl pozván na MZ na panel odborníků, kde byl i docent Hajdúch a zástupci SZÚ, kde měl obhájit svůj test. A to se mu nepovedlo.“ Takže už se to vyvracelo v listopadu a nechápu, proč to někdo zase vrací do hry. Já bych chtěl, aby doktor Žďárský přišel na Ministerstvo zdravotnictví, na Státní zdravotní ústav, ať tam přijdou média a ať to proběhne oficiálně. Potom se dostáváme do pozice, že s někým nejednáme. Jednáme. My máme zájem, určitě. Každý lék nebo každé testování je pro nás důležité.

Další věc. Dozvěděli jsme se z médií, že: „Ivermektin léčí covid-19, ale v Česku nesmí. Proč?“. Stanovisko ředitelky SÚKL: „V některých klinických hodnoceních se použitím ivermektinu neprokázaly žádné přínosy nebo došlo dokonce ke zhoršení nemoci. Další klinická hodnocení zase popisují zkrácení doby do odeznění nemoci připisovaných infekci covid-19, větší snížení zánětlivých markerů, zkrácení doby do virové clearance a tak dále. Většina doposud hlášených studií vykazovala neúplné informace a významná metodická omezení, jež stěžují vyvození definitivních závěrů. Na Slovensku tento lék povolilo Ministerstvo zdravotnictví bez odborných podkladů. Šlo o 1 000 balení. Podle našich informací to příliš nefunguje. Tento lék u nás není zakázaný, lékaři jej, pokud chce, může předepsat jako neregistrovaný lék a nechat objednat distribuci.“ Zprávy, které máme od lékařů, a já jsem s nimi mluvil, zatím neukazují zájem. Já našim lékařům věřím. Pan ministr zdravotnictví mi tady píše: „Ano, ten ivermektin není vhodný ani efektivní pro léčbu covid-19“. Takže to je další záležitost, kterou já bohužel nestačím vyvracet. Mělo by to dělat Ministerstvo zdravotnictví. Já nejsem jejich mluvčí. Já jim opakovaně říkám, že mají reagovat rychle. Jsou různé dezinformace v médiích, na sítích. Vy mi to píšete, já se snažím vám odpovídat.

Minulý týden jsme se domluvili s opozicí a s hejtmany, byl přijat pandemický zákon. Jsem rád, že jsme konečně našli společnou řeč. Takže tohle funguje. My máme každý týden jednání s hejtmany. Každý týden v úterý v 7 ráno je Rada pro zdravotní rizika, 8.30 máme call s hejtmany – tam budeme hlavně řešit to očkování, aby tlačili na ta očkovací místa. Toto úterý v 11 hodin máme jednání s opozicí a s hejtmany ohledně epidemiologických opatření.

Dvě zprávy mimo covid od pana Havlíčka. Poprvé v historii naší země jsme dokončili kontakt PPP, to znamená, že soukromá firma postaví dálnici. Je to dálnice mezi Příbramí a Pískem. Délka smlouvy je 28 let. Úsek by měl být v říjnu 2024, je to 16 km dálnice. Je to bohužel až teď, po takových letech se nám to podařilo. Schvaloval to i parlament, je to dobře – je potřeba v tom pokračovat, protože uvidíme, jak staví soukromá firma. Můžeme to porovnat s tím, jak to dělá stát. D1 – znovu začínáme stavět. Zahájila se další část. Ministerstvo dopravy za minulý rok investovalo 120 miliard, plán byl 83 miliard.

Co se týče paní Schillerové, tak se jí podařilo ve Sněmovně prosadit i za podpory našeho koaličního partnera a tolerance KSČM novelu státního rozpočtu. Bylo to strašně důležité. Tím pádem my můžeme pokračovat, podporovat naše důchodce, zaměstnance. Víte, že jsme snížili daň. Já myslím, že je to v této chvílích důležité, podpořit zaměstnance. Prosadili jsme nový kompenzační bonus ve výši 1 000 korun denně. Ministerstvo financí připravuje on-line finanční úřad, jde to do finále. Ostrý start bude 28. února.

Takže tolik telegraficky za mě. Znovu vás prosím, abyste pochopili, že ten vir mutuje, je agresivní. Máme plné nemocnice. Samozřejmě se snažíme navyšovat ty kapacity, nemocnice na to mají plány. Ale už to není o tom, že umírají starší lidé. Bohužel se to týká všech kategorií. Buďte tak hodní, uvědomme si to. Buďme zodpovědní. Buďme tolerantní. Zkusme se znovu zamyslet nad tím, že pokud nedodržuje ta opatření, a já chápu, že už je to dlouhé a lidí jsou zničení, psychicky je to obrovský problém, že děti nechodí do školy – tomu všemu rozumíme – ale my máme zodpovědnost skutečně za to, aby se nám nestalo, že tady bude umírat denně 500 lidí a nebudeme mít kam dát pacienty. Prosím vás o to, zkusme to. Řešení je očkování, děláme všechno pro to, děláme to s maximálním nasazením. Nic jsme nevzdali, bojujeme od rána do večera.

Já vám za to děkuji.

