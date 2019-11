Premiér Babiš: Ty vaše populistické kecy už fakt nemůžu poslouchat

Vážená paní poslankyně, vy jste žena a proto se budu mírnit. Ale ty vaše populistické kecy už fakt nemůžu poslouchat. Vy jste tady včera vystupovala a vystupovala jste s tím, že jste prodávali mojí práci. A já vám znovu připomenu, kdy v listopadu roku 2013 na rozpočtovém výboru - ještě jsem nebyl ministr financí - v rámci projednávání rozpočtu, jste mě vytáhla ven a řekla, že je potřeba dávat peníze do škol, protože váš Kalousek vám nedal ani korunu. Tak to bylo. A já když jsem nastoupil jako ministr financí 29. ledna 2014, tak jsem to začal řešit. A já jsem udělal program, ze kterého obci profitovaly miliardy. Vytvořil jsem, ano - díky tomu, že jsem ušetřil státní dluh - 15 tisíc míst pro žáky. Tak proč tady stále neříkáte pravdu?

I ta vaše Chýně, kde jste byla starostkou dva roky, co jste tam udělala? Nic. Já, když jsem přišel jako ministr financí, tak jsem tam otvíral i školu, i tělocvičnu - rozšíření, jídelnu, všechno. Tak buďte laskavá a buďte korektní a neříkejte ty nepravdy. Protože od roku 2014, kdy jsem se stal ministrem financí, do roku 2019 - ano, a vy to zase zlehčujete, že Babiš je totální blb, který objevil, že nejsou školky. No, já to vím už dávno. Ale já jsem pro to něco udělal, na rozdíl od vás. Vy jste neudělali vůbec nic. A vždy, když jsme otvírali školku, nebo školu, tak jste tam přišla, abyste tam mohla promluvit. Ale to, co se stalo, je moje práce, ne vaše. Jo, aby bylo jasno.

A do základních škol jsme dali z českých a evropských peněz od roku 2014 do roku 2019 15 563 milionů. Ano? Do středních škol jsme dali pět miliard, do mateřských školek - ještě to vyřizovala paní Dostálová - jsme dali 5,3 miliardy. Vy jste nedávali vůbec nic, nic jste nedávali, jo. Takže neříkejte tady, že jsem objevil Ameriku. Neobjevil. A my máme konkrétní výsledky. Do dětských skupin šlo 125 milionů, ano. Takže celkově jsme podpořili z Ministerstva pro místní rozvoj, z Evropské unie, z MŠMT a z Ministerstva financí 25 930 milionů - jesle, mateřské školky, základní školy, střední školy. Za období 2014 až 2019 - 26 miliard. Tak to neříkejte, protože neříkáte pravdu.

A ještě k těm školkám. Dneska se samozřejmě stále objevují tvrzení, že mateřské školky zřizované obcemi, nepokrývají poptávku po umístnění tříletých dětí s trvalým pobytem na území obce do mateřské školky. A samozřejmě právo na přednostní přijetí v době zápisu do mateřské školky ukládá § 34 odst. 3, školského zákona.

(Asistentka přináší vytištěné podklady.) No vidíte, tady jsem si nechal vytáhnout, paní poslankyně, vaši Chýni. Vy jste tam byla starostkou, neudělala jste nic. A za mě, ministra financí, jste dostali v roce 2014 1 845 000, 2015 85 000 000, 2016 52 000 000 - to jsem byl ještě stále ministr financí předtím, než mě vyrazil Sobotka - ten mě vyhodil až v květnu 2017.

Takže jste do vaší obce díky mně, napište si to, dostala 138 milionů. Tak už neříkejte, že neděláme nic, ano, aby to bylo jasné. A tělocvična v Chýni, zase vaše obec, vy jste tam byla, neudělala jste nic. Já jsem vám tam zařídil 44 milionů. Takže celkem škola, nová škola ve vaší obci 138, tělocvična 44, krásných 183 milionů. To je jenom vaše obec, aby bylo jasno, ano. Takže prosím vás vrátím se k těm mateřským školkám. Tady je samozřejmě problém...

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

