Premiér Babiš: Všichni se soustředili, jak nám sestřelit co nejvíc procent na poslední chvíli

Čau lidi, tak jsem úplně přišel o hlas, musel jsem si koupit Vincentku. Kde se to stalo, se dozvíte, když tohle dočtete.

Tak. Nejdřív hrozně moc děkuju vám všem, kdo jste přišli k volbám.

Ani jsem se vás nestačil zeptat, jak se vám vlastně líbily naše volební videa a plakáty? Vypadá to, že jo, jak jsem tak koukal na lajky. Dneska jsem si dal chvíli volna, jak jste mi mnozí doporučili, vlastně mi to doporučujete vždycky, když koukáte na moje fotky. Akorát tu sedím a ťukám sem úpravy, doplňuju, co mě ještě napadne, ještě obvolávám lidi, co mi připravují podklady. Je sice víkend, ale oni jsou zvyklí. Tak jako každý, kdo se mnou spolupracuje. Pak to pošlu na korekturu, kde doplní háčky a čárky a jde to ven. Často u toho sedím s kolegy a koukáme na první komentáře a lajky a nahlas si je čteme. Vždycky je nejdřív pár a pak se to rozjede tak, že to už ani nezvládneme číst.

Končí květen. Končí kampaň. Začalo být hezky. Jinak to byl hrozně vyčerpávající měsíc. Všichni se soustředili, jak nám sestřelit co nejvíc procent na poslední chvíli. A jeli kontinuální kampaň. Nepodložené spekulace a informace vytržené z kontextu. Vždyť jste to viděli. Antibabiš jel na plný pecky. A já se mezi tím obden scházel s naší paní ministryní financí Alenou Schillerovou a hledali jsme zdroje pro rozpočet na příští rok. Až uvidíte, co všechno se nám do něj podařilo nacpat a přitom dál snížit státní dluh v procentech vůči HDP, možná se budete divit. JE TO CELKEM BRUTÁL. Naši kritici tvrdí, že to nezvládnem, ale děláme maximum pro to, aby to vyšlo. Tak si radši sedněte, předtím teda ještě uvařte kafe a jdem na to.

Tohle všechno náš rozpočet lidem přinese.

Rodičák 300 tisíc pro všechny, kdo ho do 1. ledna příštího roku nedočerpají. O tom jsem vám psal už v týdnu. A myslím, že docela zeširoka. Museli jsme na to najít dalších 8,6 miliardy.

Dalších 900 korun pro důchodce. To bude stát rozpočet dalších 37 miliard. Díky tomu splníme to, co jsme slíbili, že průměrný důchod v roce 2021 bude 15 tisíc. Já osobně z toho mám upřímnou radost a všem našim seniorům to přeju. A jsem rád, že využívají slevu na jízdné.

Než budu pokračovat, musím vám něco vysvětlit. Je to důležité.

Fakt není snadný zajistit takovéhle zvyšování životní úrovně lidí. Jak jsme to vůbec dokázali? Za sedm let, od chvíle, co jsem nastoupil jako ministr financí, do konce tohoto roku se nám podaří vybrat už o 466 miliard na daních a sociálním pojištění víc než mým předchůdcům. Kdyby se to nepovedlo, tak na rekordní důchody, vyšší rodičák ani platy nemůžeme pomýšlet. Ani náhodou. Teda pokud bychom nechtěli zajet do dluhové spirály, jako to dělaly vlády před námi. A ještě z toho zadlužování obyčejní lidi nic neměli. Myslím, že doteď důchodci s úžasem vzpomínají na to slavné zvýšení od opozice, těch tzv. „tradičních demokratických stran“ o 40 korun. My vybrané peníze rveme zpátky do ekonomiky, do důchodů, platů, investic.

A k tomu SNIŽUJEME ZADLUŽENÍ.

Pokud rozpočet projde sněmovnou, tak náš dluh vůči HDP znova klesne ze 41,1 procenta, jaký byl v roce 2013, na 29,3 procenta v roce 2020. Takže za období, co jsem ve vládě, zhruba o 12 procent. To jsou obrovské ušetřené sumy a znova opakuju, že bez lepšího výběru daní a bez manažerského řízení by to nebylo možné. Máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. Klobouk dolů před Alenou Schillerovou. Ona a její kolegové dřeli jako koně, aby našli úspory a mohli jsme přidat lidem.

Jo a když jsem už té Aleny Schillerové, rodičovský příspěvek byl schválený podle jejího návrhu z 23. října 2018. Schválně jsem ukázal novinářům na tiskovce stanovisko ministerstva financí, které to dokazuje. Plus jsme to měli od začátku v programovém prohlášení vlády.

V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že důkladně vyhodnotíme systém dávek. Abychom zajistili, že je budou dostávat jen ti, kteří je skutečně potřebují. Od začátku to má za úkol ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Návrh reformy sociálních dávek ale pořád nikde. Paní ministryně nedodala ani požadovaný přehled o využívání prostředků na sociální služby. Provozovatelům sociálních služeb chybí peníze a úhradová vyhláška je neaktuální. Jsou to peníze, které musí ve svém resortu najít ministryně Jana Maláčová. Alena Schillerová se postarala o zajištění 8,6 miliard na rodičovský příspěvek. Takže by bylo fajn, kdyby se snažila i paní ministryně Maláčová a udělala si u sebe pořádek. Loni nebylo její ministerstvo schopné vyčerpat neuvěřitelných 6 miliard.

Taky zvyšujeme investice do vědy a výzkumu. O miliardu víc než letos. Ve srovnání s rokem 2014 to bude už o 10 miliard víc!

A samozřejmě zvyšujeme investice, které jsem ukazoval i našemu panu prezidentovi v Lánech. Ve srovnání s letoškem stoupnou o 13 miliard a dosáhnou rekordních 135 miliard. K tomu doděláváme náš Národní investiční plán, podle kterého se naše země bude rozvíjet další desítky let.

Na základě jednání s bankami vznikl nápad založit Národní investiční fond, z kterého bychom financovali stavby nových školek, škol, nemocnic, silnic, obchvatů, prostě všeho, co naše země potřebuje. Takový fond založil už Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1928, tyto fondy existují i v Norsku, v Singapuru i v jiných státech. Chceme, aby do fondu dobrovolně přispívaly velké korporace a hlavně banky. Aby část z dividend určených pro jejich hlavní zahraniční akcionáře reinvestovaly do rozvoje naší země.

Jasně, člověka, který se nevyzná v ekonomice, napadne OKAMŽITĚ ZDANIT! Ale zkušenosti z Polska, Maďarska i Slovenska ukázaly, že to, čemu se říká “sektorová daň”, v tomhle případě speciální daň pro banky, prostě nefunguje. Lidem se akorát zdraží hypotéky a je pro ně těžší dosáhnout na úvěry. Dopadlo by to na celé rodiny, živnostníky i podnikatele. Proto jsem slíbil, že nehodláme zvyšovat daně. Stojím si za tím. Zavedení sektorové daně pro banky nám nedoporučuje Mezinárodní měnový fond ani všichni ekonomové, kteří téhle problematice rozumí. Bohužel na rozdíl od našeho koaličního partnera, který tlačí na pilu a chce nekompromisně banky zdanit. Tím by ale udělali naší zemi pro investory nedůvěryhodnou, a ohrozili investiční prostředí a tím pádem i zaměstnanost.

Já mám jiný přístup a hlavně, mám výsledky. Začali jsme s vicepremiérem Karlem Havlíčkem jednat s bankéři a zatím to vypadá, že v prvním kroku poskytnou našemu Národnímu rozvojovému fondu 6 miliard. Nevratně. Musíme ale všechno dobře připravit, bude to náš dlouhodobý zdroj a investice do budoucnosti. Fond by na sebe mohl nabalovat další investory. Založíme proto pracovní skupinu, která by vycházela z nejlepší zahraniční praxe a měla by nezávislé orgány. Celý projekt se musí velice pečlivě prověřit z hlediska legislativy a možností, jak vložené peníze investovat.

Teď startupy! Na vládě jsme schválili rekordní podporu pro začínající firmy. Ale nebudou to typické dotace pro pár firem. Chceme naopak podpořit plošně velké množství začínajících podnikatelů, a to tím, že jim vytvoříme zázemí v podobě inkubátorů, kde budou sdílet společné kancelářské, laboratorní nebo skladové prostory, mentory, kde jim budeme poskytovat vzdělání v oblasti základů investování a podnikání a tak dál.

Zúročujeme zkušenosti, které jsme s ministrem Havlíčkem nabrali během jednání hlavně v Singapuru, Izraeli nebo Spojených státech, kde podobná centra skvěle fungují. Chceme ale slyšet i názory samotných podnikatelů, tak jsme pozvali do Kramářovy vily na pracovní snídani pár úspěšných českých startupů jako je miliardový eshop s letenkami Kiwi, skvělé Liftago, aplikace pro taxislužbu, kterou chválíme i v naší knížce, InsightArt, úžasná designová jízdní kola Festka, co mají i hollywoodské hvězdy, nebo Neuron Soundware, Miomove a mluvili s nimi, jak nastavit další podporu. Mluvili jsme o financování přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku nebo o pobídkách pro investory do začínajících firem. Jsem na naše startupy hrdý.

Náš nový ministr dopravy pan Vladimír Kremlík taky jede naplno. Včera jsem po delším čase řídil auto z Průhonic do Valtic, kde měl kamarád narozeniny. Ten povrch je na některých úsecích fakt katastrofální a je dobře, že to konečně opravujeme, bude to 160 km de facto nové dálnice D1! Celá rekonstrukce bude hotová v roce 2021.

Na Slovensku se potkal se svým protějškem, aby od něj nabral zkušenosti ohledně elektronické dálniční známky, kterou chceme zavést do dvou let. Mluvili i o tom, že je potřeba vychytat vymáhání pokut od zahraničních řidičů. A co je fakt podstatné, podepsali česko-slovenské memorandum o stavbě VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE mezi Varšavou, Katowicemi, Ostravou, Brnem, Bratislavou a Budapeští. Nejdřív je potřeba ověřit náklady a návratnost.

O fakt nádherné výstavě Voda a Civilizace na pražské Kampě jsem vám už psal. Bude tu do 26. června a pak se objeví třeba v Brně, Mladé Boleslavi a v dalších městech. Určitě se zajděte podívat. S paní Olgou Menzelovou, která výstavu vymyslela, jednáme o tom, že bychom mohli získat kopii a umístili ji prozatím do Lichtenštejnského paláce a následně do Strakovky po rekonstrukci zahrady jako trvalou expozici. Chci to ukazovat všem oficiálním návštěvám. Voda je život a pro nás je to nejdůležitější.

Minulý týden brutálně pršelo, ale to jen potvrzuje slova odborníků, že v důsledku klimatické změny budou i u nás extrémy počasí čím dál častější. Včetně veder a sucha. Každou kapku vody proto musíme co nejlíp využít a udržet vodu v krajině. Píšu vám průběžně, jak na tom naše Ministerstvo životního prostředí v čele s Richardem Brabcem maká. Kromě boje se suchem je ale jeho resort úspěšný i v dalších oblastech. Víte, za jak dlouho vyčerpali lidi v Moravskoslezském kraji nejnovější vlnu kotlíkových dotací? Za jedinou minutu! Za jednu minutu vyhověl Moravskoslezský kraj prvním 5000 žadatelům, kterým rozdal 500 milionů korun, a pro další zájemce udělal zásobník, kam se přidalo ještě dalších 10000 lidí, pro které ministr Brabec shání miliardu, aby se dostalo na všechny. Z ní už 500 milionů sehnal. Je to doslova kotlíková revoluce.

Je to už třetí vlna. Dali jsme do ní 3,3 miliardy korun. Celkem už to dělá 10 miliard, co rozdáme lidem, aby si za ně mohli vyměnit staré smradlavé kotle za ekologičtější a úspornější. Sedmdesát tisíc domácností už to využilo a čekáme, že dalších 30 tisíc kotlů ještě vyměníme.

Životní prostředí jsme řešili i v Lysé nad Labem. Na skvělém veletrhu Natura Viva se sešli myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři a prostě všichni, kteří milují přírodu. Mám to tam moc rád. Kdysi jsme všichni měli zahrádku a všechno jsme si sami pěstovali, to už dnešní generace nezná.

Právě myslivci, rybáři a včelaři musí každý den sledovat, jak se všechno kolem nich v důsledku klimatické změny mění. Měl jsem projev a řekl jsem, že naše Národní koalice pro boj se suchem dělá razantní opatření, ale bojujeme i s kůrovcem, jak jste mohli nedávno vidět i tady na mém Facebooku.

Na zajištění pitné vody pro lidi třeba díky propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů a na obnovu vodovodů jsme vyčlenili v příštích 10 letech 30 miliard korun. Současně ale investujeme desítky miliard korun do zadržení vody v krajině i v lesích pro zajištění dlouhodobých zásob podzemní vody a vláhu v půdě. Ministr Brabec dělá maximum pro posílení zdrojů pitné vody v obcích. Za poslední rok jsme tím pomohli víc než 160 tisícům lidí a dalším 200 tisícům pomůžeme letos. Mluvil jsem i o projektu Dešťovka, která nabízí stovky milionů korun pro domácnosti a miliardu pro obce, ale i třeba pro školy a nemocnice na hospodaření s dešťovou vodou. Nastavujeme taky legislativu, aby líp odpovídala potřebám myslivců, lesníků, rybářů i včelařů.

Jsme včelařská velmoc a my našim producentům pomáháme dotacemi i v tom, aby měli lepší přístup na trh. Ptal jsem se včelařů na to, jak je to s tím zemědělským postřikem a speciálně s řepkou. Řekli mi, že máme u nás dobrou legislativu a díky ní se přihodí do deseti prokázaných otrav včel za rok. Mimochodem v Česku je kolem 650 tisíc zazimovaných včelstev. Čeští zemědělci jsou už po desítky let zvyklí na to, že musí brát ohled na včely. Takže hromadných úhynů následkem chemických postřiků je minimum. Sama předsedkyně Českého svazu včelařů paní Jarmila Machová mi říkala, že má svoje včely na Berounsku v blízkosti řepky. Dostává oznámení zemědělců o plánovaných postřicích přes SMSky a žádný problém u včel prý nikdy nezaznamenala. A prý má ten řepkový med nejradši

Taky připravujeme usnadnění rybníkářství tak, aby na výstavbu malých rybníků stačila ohláška. Český rybářský svaz má kolem 250 tisíc členů, z toho je 30 tisíc dětí a mládeže. Jen v posledních třech letech přibylo přes 10 tisíc členů, z toho polovina byly děti do 15 let. Je to jeden z vůbec největších spolků u nás. A nezabývají se jen lovem a chovem ryb, ale taky péčí o rybářskou mládež a ochranou životního prostředí. Moc si jich vážím.

A speciálně jsem poděkoval všem myslivcům, kteří se podíleli na zastavení šíření afrického moru prasat v Česku.

Mrzí mě, že jsem nestihl 17. Sněm svazu měst a obcí, který se konal v Ostravě, protože jinak na tuhle akci chodím hrozně rád. Spolupráce s regiony je pro nás hrozně důležitá a financování jejich projektů patří mezi naše priority. Třeba z Integrovaného regionálního operačního programu dáváme peníze na 4200 projektů měst a obcí za 34 miliard. Největší část z nich jde do dopravy v městech, to dělá 8,7 miliardy, do mateřských školek jde 6,3 miliardy, do základek 5,5 miliardy, do sociálního bydlení 2,5 miliardy.

Dáváme ale i peníze do rozvoje elektronické státní správy neboli eGovernmentu v městech a obcích za 1 miliardu. Zároveň jsme z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přesunuli 6,2 miliard na nízkoemisní auta, základní školy, zdravotnictví a na ovzduší. A další zdroje stále hledáme. S ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou chceme dofinancovat všechny školky.

Každým rokem vyhlašujeme taky národní dotace, které přímo cílí na to, po čem starostky a starostové nejvíc volají. V letošním roce rozdělíme 3,2 miliardy korun a taky dáme peníze speciálně obcím do 10 tisíc obyvatel a v některých případech i těm větším. A tenhle týden v pondělí jsme spustili dotačně úvěrový program VÝSTAVBA, o kterém jsem vám už tolik psal. Takže starostové můžou konečně stavět sociální a dostupné byty!

Teď rychlé zprávy. Pogratuloval jsem k volebnímu vítězství indickému premiérovi panu Naréndrovi Módímu. Na Twitteru mi pak velice mile odpověděl, že naše schůzka na summitu VGS 2019 v Gándhínagaru byla vysoce produktivní, těší se, že spolu budeme v kontaktu pravidelně a objevíme nové možnosti spolupráce.

Přijal jsem mongolského ministra zahraničí pana Tsogtbaatara Damdina. Mongolsko má velký zájem o naše investice. A je na co navazovat, Jawa a Škoda jsou u nich legendární. Škoda by měla mít v Mongolsku do konce roku svého dealera.

Měl jsem pracovní snídani se zástupci amerických nadnárodních firem z asociace American-Central European Business Association. Jednali jsme o hospodářské spolupráci s USA a o příležitostech pro americké investory v České republice. Moc mě potěšilo, že oceňují naše podnikatelské prostředí a mají zájem o hlubší vztahy. Byly přítomní i zástupci zbrojařských firem, tak jsem jim připomněl mou žádost, kterou jsem formuloval už při návštěvě amerického generála NATO, že by bylo skvělé, kdyby nám poslali na zářiové Dny NATO v Ostravě stíhačku F-35. Tenhle technologický klenot by určitě přitáhl plno dalších návštěvníků.

Nevím, kolik z vás koukalo na velkou předvolební debatu ve čtvrtek, když ve stejný čas běžel hokej. Mluvili jsme samozřejmě o migraci, brexitu, dvojí kvalitě potravin, naší suverenitě a vztazích k ostatním zemím EU až po cenu volání a dat. Mezi tím naši převálcovali Němce 5:1.

Ve všem tom předvolebním šílenství jsem si dovolil i trochu relax a zajel večer na koncert do Brna. Pavol Habera a Team zase váleli. Šli jsme do kotle, hráli písničky mého mládí a fakt jsem si to užil. Až tak, že jsem druhý den ztratil hlas a holky ze sekretariátu mi šly koupit Vincentku v pastilkách. Palo je pořád ve skvělé formě.

V pátek jsme s Monikou odvolili v Průhonicích a včera jsem jel na Den otevřených dveří letiště Čáslav 2019. Přišlo 50 tisíc lidí. Máme skvělou armádu, naši vojáci dělají na misích výbornou pověst naší zemi. Musíme udělat všechno pro to, abychom jim pořídili moderní vrtulníky, které jsme měli už dávno nakoupit, konečně se zbavili té kritizované ruské techniky a naše letecké síly byly kompatibilní s pozemními silami. V neposlední řadě musíme plnit závazky vůči NATO.

A večer jedu na Chodov, podívat se v naší malé zasedačce spolu s novináři, jak jsme dopadli ve volbách do Evropského parlamentu. Snad nám bude přát štěstí. Díky moc za to, že jste to dočetli až sem, vážím si toho.

