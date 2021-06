Premiér Babiš: Zajděte na pivo, podpořte hospody

reklama

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi, netradičně. Budu mluvit o českém pivu, české hospodě, české gastronomii. Chtěl bych všechny, kteří podnikají v tomto oboru podpořit. Protože gastronomie a naše hospody byly nejvíc postižené v rámci pandemie.

Spolupracovali jsme se zástupci oborových organizací, a hlavně s Lubošem Kastnerem, který přišel s projektem Bezpečná restaurace. A já bych skutečně chtěl ocenit bojovnost a kreativitu hospodských a restauratérů, jak se s tím poprali. Teď už skončili kompenzace. Já jim samozřejmě velice fandím, a musíme jim fandit všichni.

Otevřeli jsme minulý týden restaurace, hospody. Zajděte na pivo, podpořte je všechny. Já jsem v minulosti jako ministr financí podpořil, snížili jsme DPH u všeho z 21 % na 10 %. Tak doufejme, že jim to taky pomůže. A musíme zachovat to, co je pro naši kulturu tak důležité, a to je tradiční česká hospoda. A proto bych chtěl říct: ať žije české pivo, ať žije česká hospoda, ať se vám daří. Hodně zdraví.

Takže očkování. Zrychlujeme, rekord minulý týden 113 542 za den. Celkově podáno 5 825 007 dávek. Média mluví o mladých, že není zájem, no uvidíme, já nejsem úplně o tom přesvědčený. Registrace – věková kategorie 16-29 let 253 629. Já si myslím, že máme jiný problém, a tady to pan prof. Prymula říká: největší problémy je neproočkovanost seniorů, ať kampaň míří na ně, a já s ním souhlasím. Protože když se dívám na lidi, kteří jsou přihlášeni u praktiků, tak je to stále v kategoriích 60 plus celkem 106 000. Praktici dostávají teďka podstatně víc vakcín než předtím, ale celá Astra je na druhou dávku. Mají celkem 208 000 vakcín, ale my se musíme podívat, proč se očkování u kategorie 80 plus zúčastňuje jenom 87,6 %, u kategorie 70-79 jenom 87,1 %, a kategorie 65-69 jenom 78,1 %. Takže my musíme hlavně u těch starších, kteří byli nejvíce ohrožení, a když nedej bože přijde druhá vlna na podzim, tak tady musíme cíleně ve spolupráci s praktiky přesvědčit všechny tyto starší lidi, aby se naočkovali. Mladí, to je super, mají zájem. Ale musíme skutečně velice detailně prověřit, proč někteří starší se nenaočkovali. Chápu, někteří mají protilátky, je to individuální, ale je to strašně důležité.

Co se týče trasování, tak samozřejmě máme podstatně nižší počet nakažených. Operátoři ale strašně moc práce. My teď trasujeme kolem 200 lidí denně. Důležitá jsou ta ohniska, která chceme mít co nejvíce pod kontrolou, abychom případný záchyt v clusterech zachytili co nejdříve, a rizikové kontakty poslali co nejdříve do karantény. Naopak, vytíženost linky 1221 roste. Denně je na call centru kolem 300 lidí, vybavují přes 20 000 hovorů denně. Od března máme přes 400 000 hovorů měsíčně. Jen pro ilustraci, volaný čas od ledna koresponduje s 12 lety nepřetržitého mluvení. Operátoři řeší primárně otázky týkající se očkování, covid pasů, a pořád pomáhají s registrací.

Covid pasy. Jsme jednou z 5 prvních zemí, která nabídla občanům digitální potvrzení o očkování, restování nebo prodělané nemoci, a hned v první den jsme jich vydali přes 400 tisíc. Dnes máme vydaných už 980 tisíc certifikátů. Mě to moc těší, že jsme byli jedni z prvních v Evropě. Všichni, kteří chtějí cestovat, jít do hospody nebo jinam, tak jim to pomůže. Velký zájem je, já se tomu nedivím. Certifikáty jsou dostupné v elektronické i papírové formě. Připravujeme i mobilní aplikací, která bude dostupná v druhé polovině června, a cestování po Evropě na těchto certifikátech ve všech zemích EU bude fungovat od 1. 7. Tak jsme celkem vpředu.

V minulém týdne jsme tedy pustili covid pasy, i poslední kategorii 16 až 29 let. Já bych chtěl znovu všem poděkovat. Lidem z ÚZIS, armády, NAKITu, praktikům, krajům. Všem, kteří se podílejí na tom projektu, co dokázali. Začínali na vyhodnocení dat ze světa a ČR, a pokračovali sjednocením systému a postupu hygienických stanic. Pak sledování a vyhodnocování kapacit odběrových míst a laboratoří. Testování a rezervace na testování. Registrace a rezervace na očkování. Teď pokračují v covid pasech. Takže to je skutečně obrovská práce, a je potřeba jim za to strašně moc poděkovat. Všechno, co se vyvinulo, se bude využívat dále. Očkovací portál nemusí sloužit jen k očkování na covid, ale i k dalším výsledkům o očkování. Aplikace bude základem pro eHealth mobilní aplikaci. Vybudované znalosti ohledně call center využijeme dále při výstavbě call centra pro celý eGoverment. Strašně moc děkujeme.

Co se týče toho uznávání testování, já jsem ráno psal slovenskému premiérovi, aby změnili stanovisko, kdy na Slovensku pro naše lidi neuznávají naše PCR testy, to je špatně. My to uznáváme pro návštěvu Slováků u nás. Doufejme, že Slovensko změní svoji pozici.

Zítra na vládě a na Radě pro zdravotní rizika, jak jsem o tom mluvil s ministrem zdravotnictví, sjednotíme podmínky pro prokazování testů. To znamená, že tam nebudou žádné rozdíly. Také by se měly navýšit počty na hromadné akce, z pohledu počtu lidí na 1 000 uvnitř a 2 000 venku, kulturní akce a další hromadné akce. A budeme hlavně řešit roušky ve školách, je to problém, všichni mi píšete. Já tomu rozumím, budeme to řešit. Doufejme, že to vyřešíme tak, aby nedošlo k nějakému ohrožení. Ale je teplo, a pro děti je to samozřejmě problém. Je to ale na epidemiolozích. Uvidíme, jak rozhodnou, ale mám signály, že by mělo dojít k nějakému pozitivnímu posunu.

Co se týče vakcín, tak tam naše letadlo v pondělí v Bělehradě vyzvedlo 100 620 dávek Pfizeru, co nám darovalo Srbsko. Jsem velice rád, že to klaplo. V pátek jsem byl v O2 Universum, kde přišel osobně ministr zahraničí Peter Szijjartó, a přivezl nám do O2 Universum 40 950 dávek vakcín Pfizer. Takže to je také důkaz obrovského přátelství.

Co se týče minulého týdne, tak zase se mi stalo, že jsem se přeřekl, a že jsem použil slovo, které asi není správné: cizáci. Je to pejorativní slovo, jak jsem se dozvěděl od mojí učitelky češtiny, je to archaismus. Vy ale dobře víte, co jsem tím myslel. Já jsem tím myslel to, co se u nás dělo v minulosti, a kde to byl velký problém pro nás. Myslel jsem tím například tohle: tady tento pán organizuje, píše Blesk, nechutné akce pro opilé turisty. Tady máme detail: šéf klubu pořádal dříve i nechutné akce pro opilé turisty. Toto je památník českých letců za 2. světové války. Takže to je jako bez komentáře. Dále nelegální párty v centru Prahy. Pamatujete? Tam bylo 119 mladých lidí, převážně cizinců. Takže takovéto cizince my asi úplně nechceme. My, a já jsem dělal videa, a jsou všichni turisté vítáni u nás, ale musel jsem to připomenout. Protože pokud se vrátíme do srpna 2020, tak tady je titulek: oranžová Praha, virus se šíří hlavně v klubech, čtvrtina nakažených jsou cizinci. Na toto jsem já mířil. My jsme přece minulý rok v létě, celá Evropa, pokud si dobře pamatuju, měla zavřené bary, a sem chodili k nám cizinci. A co z toho vypadlo? No tak tady říká paní hygienička Jágrová: asi 20 procent každodenního nárůstu nakažených tvoří cizinci. Potom tady máme případ Techtle Mechtle, a tak dále. Takže nebylo to špatně myšleno, myslel jsem to dobře, ale použil jsem blbě slovo. Pokud jsem někoho urazil, tak se omlouvám.

Ale nedá mi to neříct to, že ten nejprolhanější server Seznam Zprávy z toho zase udělal aféru, ti mravokárci. Mě strašně baví, a vy to musíte vnímat, ten dvojí metr. Protože když majitel toho serveru, pan Lukačovič, který údajně žije ve Švýcarsku a firmu má na Kypru. Nevím proč, jako vlastenci by měli mít firmy v Čechách. Tak tady říkal: „Obrovské množství nepochopitelných jevů v ekonomice, politice či ve společnosti má jednoduchá vysvětlení. Nikoliv bezvýznamná část populace je ukrutně hloupá. Říkal pan Lukačovič, majitel kyperské firmy Seznam Zprávy.“ Ale největší koncentrace Babišových hejtrů na tomhle médiu z toho samozřejmě udělal aféru. Že tohle jste neřešili, to je zajímavé. Dvojí metr. Klasika.

V pondělí na vládě řešíme rozpočet. A samozřejmě prioritou jsou naši důchodci. Příští rok průměrný důchod bude vyšší o 758, 300 korun nad rámec zákonné valorizace. My jsme náš slib splnili, už tento rok byl za první čtvrtletí 15 437, a příští rok dosáhne na 16 195 korun. Důležité jsou také investice. Investice budou 189 miliard. My děláme pravý opak toho, co uskupení Spolu. Když byli ve vládě, tak všechno zaškrtili. My všechno podporujeme. Protože my určitě jsme schopni, a víme jak na to, abychom stále byli jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropě. Ano, my jsme za minulý rok stále čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě.

Zaznamenal jsem debatu o rozpočtu na vědu a výzkum. Pan Havlíček a já jsme připravili ten projekt Česká republika: země pro budoucnost. Před 6 lety byl národní rozpočet na vědu 27 miliard, a minulý rok 38 miliard. My jsme v poměru na HDP v Evropě v TOP 11. A v tom trendu pokračujeme. Ministerstvo financí přidalo na vědu a výzkum 12,5 miliardy z národního plánu obnovy. V první fázi dalo do rozpočtu 36,2. My se ale určitě dostaneme na tu úroveň 39 miliard. Takže výzkum je základ naší budoucí prosperity, a pan ministr Havlíček se s paní ministryní Schillerovou domluvil, že tento požadavek vědců splníme. Vzpomeňte si na Topolánkovu vládu, chtěla zaříznout Akademii věd, a v tom důsledku jí připravili o 6 miliard, kdyby někdo zapomněl.

Paní Dostálová, 4,2 miliardy korun míří do našeho venkova. Jsou to peníze obcím na zlepšení kvality života jejich obyvatel a rozvoj regionů. 1,9 miliardy jde na obnovu místních komunikací, a téměř 1,5 miliardy na rekonstrukce veřejných budov jako jsou knihovny, kulturní domy nebo budovy se sídlem obecních a městských úřadů. Z těchto peněz budou také rekonstruovány školy a školky, učebny, společné prostory. Celkem tak MMR podpoří 1 400 projektů. Takže je to skvělá zpráva, že to jde na náš venkov. Byla tam obrovská poptávka, převis. My se budeme samozřejmě snažit v rámci českého rozpočtu najít ty peníze. Takže to jsou ty ekonomické záležitosti.

Já myslím, že je skvělé, že se vracíme do normálu, že připravujeme ten rozpočet. Ten bude samozřejmě připravovat až příští Sněmovna. Je to první výkop, a určitě ho ještě budeme vylepšovat. Ale znovu nás čeká strašně moc práce, musíme se připravit na návrat našich dětí do škol 1. 9., musíme se připravit na léto, abychom to znovu společně všichni zvládli.

Já vám za to moc děkuji.

