Premiér Babiš osobně poblahopřál generálu Bočkovi k 95. narozeninám

„Jsem velmi rád, že se dnes mohu připojit k řadě gratulantů a také Vám popřát k Vašemu obdivuhodnému výročí – Vašim 95. narozeninám. Vy, jako morální autorita a válečný veterán, patříte k těm, kteří se rozhodli riskovat svůj život pro tuto republiku. Vážím si Vás, Vašich činů a Vaší odvahy. Chci Vám za to poděkovat, neboť jste vzorem vlastenectví. Vážený pane generále, přeji Vám pevné zdraví a osobní spokojenost,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

Generálmajor Emil Boček poděkoval všem přítomným hostům včetně hostů ze Slovenské republiky. „Děkuji mému kamarádovi Andreji Dankovi, předsedovi národní rady, který nás chová v úctě a také nás podporuje. Vážím si také pana Andreje Babiše, že přijal mé pozvání a je tu s námi a má nás válečné veterány rád,“ zmínil Emil Boček.

Společného setkání v Národním technickém muzeu, které uspořádal spolek JARY ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a muzeem, se zúčastnila také ministryně obrany Karla Šlechtová, náčelník Generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský či předseda Slovenské národní rady Andrej Danko a další významní hosté.

Generálmajor Emil Boček

Generálmajor Emil Boček je válečný veterán druhé světové války. V roce 1940 se zúčastnil bojů ve Francii a následně absolvoval ve Velké Británii pilotní výcvik a byl přijat do britského Královského letectva (Royal Air Force). Od roku 1944 sloužil jako pilot u československé 310. stíhací perutě. Emil Boček je držitelem mnoha vyznamenání a poct, jako je např. válečný kříž, medaile za chrabrost před nepřítelem, medaile za zásluhy II. stupně, Řádu Bílého lva za obranu státu a výbornou bojovou činnost. Ze zahraničních například Air Crew Europe Star, The France and Germany Star či Defence Medal.

