Premiér Fiala: Logistické centrum v Mošnově nebude základnou zahraničních jednotek

reklama

Vážený pane poslanče, dámy a pánové,

děkuji za tu otázku, protože skutečně ve středu 25. května informovala ministryně obrany vládu o záměru uzavřít s Moravskoslezským krajem memorandum o spolupráci při přípravě území pro výstavbu logistického centra Armády České republiky u letiště v Ostravě Mošnově. Ale chci říct, že logistické centrum v Mošnově nebude základnou zahraničních jednotek, bude se jednat o nebojovou základnu Armády České armády, a není tu ani žádný úmysl, nikdy nebyl nikým deklarován ani potvrzen, že by z toho měla být nějaká základna, na které by působily zahraniční jednotky. Jak je to ošetřeno.

Je to ošetřeno úplně jednoduše, protože na to máme legislativu a velmi silnou legislativní ochranu, kdy jakýkoliv pohyb a pobyt příslušníků cizích vojenských jednotek na území České republiky prochází složitým schvalovacím procesem, ve kterém hraje klíčovou roli i parlament, tedy i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Takže nemůže se stát, že by někdo z vlády říkal: Tady bude české logistické centrum a stala se z toho nečekaně nějaká základna někoho jiného. Na to naše legislativa pamatuje a nic takového není možné.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak jsem říkal, tak je zde záměr uzavřít memorandum s Moravskoslezským krajem. Moravskoslezský kraj má velký zájem o vytvoření tohoto logistického centra. Tím prvním krokem musí být podepsání toho memoranda, zatím jsme jenom ve stavu toho záměru. To memorandum zajistí bezúplatný převod pozemků, které jsou v těsné blízkosti ostravského letiště, a uskutečnit by se tento podpis měl v průběhu června, až poté, co memorandum odsouhlasí výkonné orgány Moravskoslezského kraje. Pak teprve mohou začít přípravné a projektové práce. A předpoklad je, že za výstavba by mohla začít nejdříve v roce 2024.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8746 lidí

Já věřím, že se vše podaří dovést do úspěšného konce, protože jsem slyšel spoustu vystoupení a názorů reprezentantů Moravskoslezského kraje, kteří si něco takového rozhodně přejí. Přejí si, aby byla posílena přítomnost příslušníků Armády České republiky v jejich regionu, logistické centrum hodnotí jako velký přínos pro kraj. Je to samozřejmě i přínos pro Armádu České republiky, která nemá v tak strategickém místě dostatečné zastoupení. A tento projekt samozřejmě posílí obranyschopnost České republiky a nabídne armádě výborné zázemí v regionu, ve kterém dlouhodobě armáda byla silně zastoupena.

Z těch hodnocení, která k tomu zaznívají a která slyšíme od lidí, kteří se v tom vyznají a jsou na to experti, tak říkají, že to je zároveň dobrá zpráva pro budoucnost letiště v Mošnově. A pro Moravskoslezský kraj i z toho důvodu, že tu vzniknou stovky nových kvalifikovaných pracovních míst. Proto třeba ten projekt od začátku podporuje i můj kolega z vlády i z ODS pan ministr financí Zbyněk Stanjura, který je, jak je známo, z Moravskoslezského kraje.

Já myslím, že i záměr vystavět toto logistické centrum Armády České republiky v Ostravě v Mošnově je důležitý signál českým občanům, je to také důležitý signál spojencům, že to myslíme se zvyšováním výdajů na obranu vážně, že pro to máme i konkrétní projekty a že se tady vlastně vytváří nějaké centrum, armádní projekt, který bude unikátní svým napojením na leteckou, železniční, silniční dopravní infrastrukturu na jednom místě, a ostravské letiště je pro tento účel ideální z toho důvodu, že je schopno přijímat i velké dopravní letouny.

Psali jsme: Premiér Fiala: Abychom byli schopni zajistit dostatek pohonných hmot, budeme mít výjimku Premiér Fiala: Obchodníci s plynem budou mít povinnost naplnit zásobníky Premiér Fiala: Dlouhodobě odmítáme kvóty a přerozdělování uprchlíků Premiér Fiala: Nouzový stav pomohl zvládnout obrovskou uprchlickou vlnu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama