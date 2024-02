Premiér Fiala: Nikdo v Evropě se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu

reklama

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že se tady opět setkáváme u pravidelných interpelací.

Dotkl jste se .... (Smích z levé strany sálu.) To je disciplína, kterou mám rád, která mě baví a kterou považuji za důležitou a nejsem rád, když místo toho máme neustále mimořádné schůze ze strany opozice, které brání tomu, abychom se věnovali těm standardním bodům programu. A standardním bodem programu jsou nepochybně interpelace. Můžeme se tu dostat k důležitým tématům a můžeme také vysvětlit některé věci, které třeba opozičním poslancům nebo i veřejnosti nejsou jasné.

Ten pařížský summit byl důležitý. Byla to diskuse nad tím, jak více, účinněji, efektivněji pomáhat Ukrajině a z tohoto hlediska bych řekl, že byl i velmi úspěšný. Ta témata, která se tam řešila, souvisela právě s tímto hlavním cílem, tedy jak pomáhat Ukrajině. A já mám velkou radost z toho, že se velké pozornosti dostalo právě tomu, co se nazývá česká iniciativa, a to je, jakým způsobem zajistit v krátkém čase dostatek munice pro Ukrajinu, která ji nutně potřebuje, a jak překonáme to období do doby, než se navýší výroba obranného průmyslu na území Evropské unie, což je jeden z těch cílů, který jsme tam také všichni celkem jasně formulovali, ke kterému se všichni přihlásili.

Jsem rád, že k té české iniciativě se přihlásilo postupně asi patnáct zemí. Všichni jste mohli zaznamenat prohlášení belgického premiéra Alexandera De Croo, že Belgie uvolní na českou iniciativu 200 milionů eur, tedy asi 5 miliard korun. To jsou konkrétní kroky a to jsou konkrétní výsledky toho summitu a já to pokládám za velký úspěch.

Kromě těch věcí, jako že chceme navýšit do budoucna kapacity a produkci evropského zbrojního obranného průmyslu, munice a dalších věcí, kromě podpory české iniciativy, jsme mluvili i o nutnosti některých dalších kroků, a na těch jsme se shodli, jako je podpora zemí, které jsou zranitelné a které jsou ohrožovány agresivní politikou Ruské federace, jako je Moldavsko, a tak dále. Těch témat tam byla celá řada.

Ano, na okraj toho summitu a řekl bych, že to z hlediska času bylo opravdu minimální téma, byl zmíněn i ten nápad pana prezidenta Macrona na to, zda by bylo třeba užitečné, aby někteří vojáci třeba Francie byli na území Ukrajiny, ne aby tam bojovali, ale aby třeba pomáhali s výcvikem nebo něco podobného. Naprostá shoda zemí byla ta, že o tom dál nebudeme mluvit ani uvažovat, že to není téma, protože prostě pro naprostou většinu zemí je tato myšlenka nepřijatelná. Naopak jsme se shodli na tom, že není potřeba přemýšlet nad novými cestami, ale že je potřeba rozvíjet ty kroky a ty aktivity, které už děláme a že nestačí dělat to dosavadním tempem, ale je potřeba v tom přidat a být efektivnější a intenzívnější. Právě proto měla takový úspěch česká iniciativa, protože jsme přinesli konkrétní návrh a konkrétní řešení pro nejbližší měsíce.

Takže mohu všechny uklidnit, nikdo v Evropě se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu. Myslíme si, že mnohem účinnější a efektivnější jak bránit ruské agresi a neeskalovat tu situaci je podporovat Ukrajinu v jejím boji. Ta shoda je velmi silná, Ukrajina bojuje nejenom za svoji nezávislost a svobodu, za svoje území, za svoje právo se rozhodovat o svém osudu, což jsou všechno hodnoty správné, důležité, a samy o sobě by si zasloužily podporu, ale Ukrajina tím, že brání ruské agresi, bojuje také za bezpečnost celé Evropy, a proto je potřeba hledat všechny cesty, jak ji ještě intenzivněji podpořit než dosud.

