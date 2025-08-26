Premiér Fiala Rozpočet na sport bude minimálně stejně vysoký jako letos

26.08.2025

Předseda vlády Petr Fiala navštívil Národní sportovní centrum v Nymburce, které čeká rozsáhlá modernizace.

Areál slouží českým reprezentantům už více než 70 let a nyní se má proměnit v moderní sportovní zázemí srovnatelné se světovou špičkou. První etapa rekonstrukce za 800 milionů korun zahrne novou multifunkční halu, kryté odhodiště pro oštěpaře i modernizaci ubytovacích kapacit.

„Sport je strategickou prioritou vlády, protože přináší výsledky nejen při reprezentaci České republiky, ale hlavně v oblasti zdraví a životního stylu celé společnosti a zejména u dětí na něj musíme klást velký důraz. Letos má sport k dispozici rekordních téměř 8 miliard korun a budu prosazovat, aby tato částka v příštím roce zůstala minimálně zachována. Revitalizace Národního sportovního centra v Nymburce je jasným důkazem toho, že vláda přechází od slov k činům a investuje do moderní infrastruktury. Jen tak mohou naši reprezentanti i mladí talenti trénovat v podmínkách srovnatelných se světovou špičkou,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Revitalizace nymburského centra je součástí dlouhodobého plánu modernizace sportovní infrastruktury v České republice. Obnova areálu, která má být dokončena do roku 2029, navazuje na rekonstrukci Vysočina Arény a pokračuje v modernizaci dalších národních sportovních center, například v Račicích, Troji, Harrachově, Vítkovicích, Prostějově či Podolí. Cílem projektu je zajistit českým sportovcům i talentované mládeži podmínky odpovídající mezinárodním standardům.

