Prezident Pavel: Pro vlastní svobodu musíme občas něco obětovat

mám opravdu velkou radost, že tady dnes mohu přivítat tak pestrou skupinu lidí zastupujících buď sami sebe nebo menší či větší organizace, které ale všechny z Vás spojuje to, že chcete jakýmkoliv způsobem pomáhat napadané Ukrajině. Dnes dopoledne jsem se online zúčastnil jednání několika desítek evropských lídrů, ale i dalších lídrů ze světa, kteří se sešli, aby diskutovali, jak v nadcházejícím, co nejkratším období ještě zintenzivnit pomoc Ukrajině, tak aby do jednání, která doufejme v tomto roce začnou, vstoupila s co nejsilnější pozicí, která jí umožní, aby mír, který, jak všichni pevně věříme, bude dojednán, aby byl pro Ukrajinu důstojný a spravedlivý a ne něco, co ji bude ponižovat a co nás všechny uvede do stavu, kdy budeme méně bezpeční, než jsme teď.

Jak řekl prezident Zelenskyj, dnes si připomínáme již třetí výročí ruské třídění speciální operace, která neskončila tak, jak si Vladimir Putin zřejmě představoval, skončila přesně naopak. A to nejenom díky hrdinství ukrajinských vojáků, ale kvůli odolnosti celé společnosti i kvůli tomu, že prezident Zelenskyj a celé ukrajinské vedení nevyužili možnosti, která se jim tehdy nabízela, aby emigrovali, aby Ukrajinu opustili, ale zůstali a postavili se na odpor.

Já si myslím, že to je něco, co nejenom inspiruje všechny Ukrajince, ať už jsou na Ukrajině nebo kdekoliv ve světě, ale inspiruje i nás všechny, kteří jsme už za dlouhá desetiletí míru tak trochu zapomněli, že pro vlastní svobodu, vlastní nezávislost a územní celistvost musíme občas něco obětovat. A že to není jenom o slovní oběti, ale že to je mnohdy o té oběti největší.

A já bych Vám chtěl moc poděkovat za to, že každý ze své pozice se snažíte o takovou pomoc, aby Ukrajina zůstala suverénní zemí, aby zůstala zemí důstojnou, aby taky byla zemí, která bude v co nejkratší době plně integrovaná do Evropy, a to jak do Evropské unie, tak do NATO, protože jsem přesvědčen o tom, že si to zaslouží a že rozhodně pro Evropu bude přínosem.

A zároveň bych také chtěl říct, že si vážím toho, že jste se mnozí za tu dlouhou dobu, po kterou Ukrajinu podporujete, nenechali odradit. Nenechali odradit různými poraženeckými názory, případně nepochopením, někdy dokonce útoky. Já si velice vážím toho, co děláte, a chtěl bych Vás podpořit v tom, abyste viděli, že v tom nejste sami, že těch hlasů negativních je výrazně méně než těch pozitivních, jenom jsou bohužel občas více slyšet.

Takže vězte, že máte zastání, a vydržme a ještě jednou Vám za to, co děláte, velice děkuju.

