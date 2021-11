Prezident Zeman: I lidské hyeny se při mé hospitalizaci objevily, a já jim odpouštím

reklama

Dobrý večer, vážení diváci. Česká republika dnes slaví svátek 17. listopadu a já jsem velice rád, že při této příležitosti vám můžeme nabídnout rozhovor s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Dobrý večer, pane prezidente. Pěkný dobrý večer.

Pane prezidente, nemůžu začít jinak než u Vašeho zdraví. Jak se teď momentálně cítíte a jaká je predikce od Vašich lékařů, kdy byste se mohl vrátit plně k práci?

Já pracuji už teď, ale v každém případě předpokládám, že během několika dnů budu propuštěn z nemocnice, odjedu do Lán, a tam se intenzita mé práce ještě zvýší, protože tam zejména budu přijímat kandidáty na jednotlivé ministry.

Předpokládáte tedy, že zhruba během měsíce už byste se mohl věnovat naplno práci?

To v každém případě, možná i o něco dřív, právě díky pracovníkům Ústřední vojenské nemocnice, kteří se o mě opravdu skvěle starali.

Pojďme k Vašim dalším spolupracovníkům, a těmi jsou lidé z Kanceláře prezidenta republiky. To vzbudilo velké emoce především v té úvodní fázi Vaší hospitalizace, kdy oni v podstatě neinformovali veřejnost a my jsme se dozvídali jako daňoví poplatníci, že jste si k večeři objednal klobásu a buchtu, přičemž pak vyšlo najevo, že jste v té době byl plně závislý na výživě. Má takto fungovat úředník placený daňovými poplatníky blízký prezidentovi?

Kancléř Mynář je skvělý úředník, a kromě toho můj dobrý přítel. A nebyl by dobrým přítelem, kdyby nebyl skvělý úředník. Vy taky nesmíte, Rayi, věřit všemu, co novináři napíší, vždyť většinou píší o věcech, kterým vůbec nerozumí.

Dobře, pane prezidente, ale toto jsou fakta. My jsme se několikrát dotazovali, jak se Vám daří, v jakém jste stavu, jak vážná je ta situace, a v podstatě nedozvídali jsme se vůbec nic, kromě občasných tweetů Vašeho tiskového mluvčího, a vlastně ta komunikace začala až v době, kdy už běželo kolem Vašeho zdraví tolik spekulací, že to už i Vaši příznivci považovali za poměrně nešťastné, když to řeknu hodně diplomaticky. Vy jste byl vždycky zastáncem otevřeného informování o zdraví prezidentů.

Rayi, já sice chápu, že Vás toto téma, poněkud bulvární, zajímá, ale dali jste mi 15 minut na celou řadu důležitých věcí. Považujete, když jsem Vám na Vaši otázku ohledně kancléře odpověděl, za opravdu tak důležité ztrácet čas tímto tématem?

Není důležité, co považuji za důležité já, ale co považují za důležité naši diváci, potažmo voliči. Pojďme k aktuální covidové situaci. Dnes premiér Babiš oznámil, že od nedělního večera, respektive z neděle na pondělí, zavede stát vůči neočkovaným lidem určitý lockdown, omezení. Je kolem toho zase hodně emocí, samozřejmě lidé si to spojují se svobodou, dnes slavíme svátek svobody, 17. listopadu. Je to podle Vás odpovídající řešení, adekvátní té situaci?

Je a toto srovnání je naprosto nesmyslné, protože tady jde o lidi, kteří mohou, když jsou neočkovaní, ohrozit nejenom sebe, ale i svoje okolí, takže já ten postup považuji, je to rakouský model, jak dobře víte…

On se tedy přímo odvolává na bavorský, který je v lehkých detailech trochu odlišný od toho, ale není to důležité.

To není podstatné. Je to v každém případě užitečné.

Měla by nastupující vláda, která už se chystá převzít zodpovědnost, měla by u tohoto setrvat?

Já se na to chystám zeptat profesora Fialy, se kterým budu mluvit asi hodinu po Vás, ani ne. Ale já mu doporučím, aby u toho setrval.

Minulý týden, jestli se nepletu, jste přijal demisi Andreje Babiše. Jak hodnotíte ty čtyři roky, kdy on byl českým premiérem, a v jakém stavu podle Vás předává tuto zemi svému nástupci?

Abyste mohl hodnotit bez zaujatosti na tu či onu stranu, tak musíte mít k dispozici sadu objektivních kritérií, podle kterých teprve hodnotíte. Takže když si vezmeme, že v Česku je nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii, že je tady nejnižší procento chudoby, tak tyto dva základní ukazatele plus celkem uspokojivý vývoj ekonomiky v předchozím období svědčí o tom, že tato vláda si vedla v zásadě dobře. Pak přišel covid, první vlna se zvládla dokonale, mimo jiné díky profesoru Prymulovi, a my jsme všichni očekávali, že je to za námi. A přijalo se jedno velmi nesprávné rozhodnutí, to znamená takzvané rozvolnění, nebo uvolnění těch restriktivních opatření. To byla velká chyba, protože covid se vrátil. Ale v podstatě stejné chyby dělaly i vlády jiných zemí, takže celkové hodnocení Babišovy vlády je pozitivní.

Ono se teď mluví o třech krizích, zdravotní krize, tedy spojená s covidem, krize státních financí a potom energetická krize. Přes tyto aspekty Vy hodnotíte to období těch čtyř let jako…

V každém případě energetická krize není způsobena domácí politikou, to jistě víte, ale je způsobena souběhem několika vnějších faktorů, a já bych chtěl upozornit na ten, který se hodně opomíjí, a to je tak zvaný zelený plán pro Evropu, který považuji za nebezpečný a škodlivý, mimo jiné právě proto, že spoluvyvolává energetickou krizi. Mimochodem až si, Rayi, jednou budete třikrát dráž než dnes kupovat elektromobil, tak si na mě vzpomeňte.

Dobře. Velice nás tlačí čas, ještě bych u toho rád zůstal, ale posuneme se dál. Čeká nás období nové vlády. Už tušíte, kdy jmenujete Petra Fialu premiérem?

Samozřejmě, že to nejenom tuším, ale dokonce to vím. A za chvíli to Petrovi Fialovi řeknu. Jak už jsem předeslal, měl bych během několika dnů být propuštěn do Lán. První, co v těch Lánech udělám, bude, že jmenuji Petra Fialu premiérem. Nezapomeňte, Rayi, že Lány jsou stejně tak oficiální sídlo prezidenta jako Pražský hrad.

To vůbec nikdo nezpochybňuje. Tady spíš jde o to, že někteří lidé se pozastavovali nad tím, že když už je pan Fiala připraven, Piráti už také odsouhlasili na svém fóru vstup do vlády, tak kdy bude jmenován? Vy jste pověstný tím, že jste poměrně intenzivně zasahoval předešlým premiérům do složení vlády, například v případě pana Pocheho anebo Šmardy a jiných. Jsou někteří lidé nebo případně strany, se kterými Vy máte v této rodící se vládě problém?

Včera u mě byla paní prezidentka Čaputová a říkala, že také vetovala několik ministrů na Slovensku. Já se budu snažit Petrovi Fialovi vyjít vstříc. Koneckonců známe se dlouhá léta, tykáme si a měli bychom spolupracovat, takže i když u několika ministrů mám podezření, že rezortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, protože se jím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě. Mimochodem nebude to žádná personální averze, protože já jsem toho člověka v životě neviděl, ale budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak. Ale abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, protože když vetujete byť jediného ministra, vetujete tím celou vládu, poradím Petrovi, aby tento rezort buď obsadil sám, anebo to pověřil některému z členů vlády, koneckonců Karel Havlíček byl také dvojministr, že?

Pane prezidente, teď chápete, že se nemůžu nezeptat, o který rezort se jedná?

To víte, že Vám to neřeknu, protože tohle by měl nejdříve vědět předseda, designovaný předseda vlády a nikoliv, byť sympatický, Rey Koranteng.

Tak náš rozhovor je předtáčený, diváci to možná nevědí, ale po mé návštěvě, po našem rozhovoru, sem přijde právě Petr Fiala, kde mu to, předpokládám, řeknete, takže když to řeknete teď našim divákům, tak oni se to nedozvědí rozhodně dříve než Petr Fiala.

To je sice pravda, ale záleží na tom, zda si Petr Fiala bude přát, aby ta informace byla předčasně veřejná. A já budu jeho přání respektovat.

Ani nenaznačíte, o kterou…

Já nesmím ani naznačovat.

Ono se skloňuje třeba Ministerstvo zahraničních věcí, které by snad mělo být obsazeno pirátským kandidátem. Je to někde blízko tady?

Je to osmnáct, pokud se nemýlím, osmnáct kandidátů na ministry a může to být kterýkoliv z nich.

Dobře, já Vás tedy nebudu trápit, protože čas nás tlačí.

Mě netrápíte. Já trápím Vás.

Ne, netrápíte. Tak já, samozřejmě jako moderátor, bych se rád dozvěděl alespoň, jestli se to týká třeba Pirátské strany nebo jestli se to týká...

Myslím si, že se to poměrně brzy dozvíte.

Dobře. Dnes, pane prezidente, slavíme svátek 17. listopadu, ať už v tom kontextu z roku 1939, nebo to, co se odehrálo v roce 1989. Teď se objevují informace o tom, a zprávy o tom a teorie, že mladá generace už necítí ten svátek jako nějak významný. Jak z Vašeho pohledu lidé si ho měli připomínat právě v době, kdy slovo svoboda je skloňováno zase víc než kdy dříve.

Víte, slovo svoboda je jedno z nejzneužívanějších slov v politickém diskurzu a já nemám rád patetické fráze, a proto, jestli dovolíte, budu slavit spolu s mnoha jinými a tady, jak vidíte, mám vzpomínku.

Mám ji taky.

Tak to vidíte, a to jsme se nedomlouvali předem. Budu ji slavit spíše s takovou kritickou vzpomínkou. Víte Reyi, to byl úspěch té revoluce dán souběhem několika pozitivních okolností. Tak byla tady skupina statečných lidí, která se jmenovala Charta 77, to byl domácí faktor, ale pak tady byly dva vnější faktory, na které často zapomínáme. Jednak na Gorbačova, protože ten právě zakázal vojenskou intervenci, takže svým způsobem přispěl k úspěchu listopadové revoluce, a pak také zapomínáme na to, že v Polsku a v Maďarsku už v té době byly demokratické vlády, které dokonce vydaly prohlášení, kde se omlouvaly za svoji účast na invazi. A mimochodem, český komunistický režim na to reagoval tím, že to označil za vměšování do vnitřních věcí. A konečně byl tady pád berlínské zdi, a to byl takový spouštěč, který to všechno dal dohromady.

Dobře. Pane prezidente, my jsme dostali od lékařského personálu povoleno patnáct minut na to, abychom si s Vámi povídali, a těch patnáct minut vypršelo právě teď, takže Vám děkuji za rozhovor a samozřejmě přeji Vám brzké uzdravení.

Já se těším, že až přijde čas, tak spolu uděláme ještě jeden rozhovor a já na Vás mrknu jiným okem, než jsem mrkal při tom předprezidentském rozhovoru. Myslím si, že už nikdo nebude tvrdit, že trpím nějakou záhadnou nemocí. Vám, divákům televize Nova, přeji štěstí a přeji vám, abyste dokázali, když je člověk nemocný, jistou míru shovívavosti a nikoliv míru hyenismu. I lidské hyeny se při mé hospitalizaci objevily, a já jim odpouštím.

Miloš Zeman

prezident republiky

TV Nova, 17. listopadu 2021

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hrad: Prezident republiky přijal Zuzanu Čaputovou Hrad: Prezident republiky podepsal sedm zákonů Hrad: Prezident republiky bude přijímat návštěvy Prezident Zeman: Očekávám informace o výsledcích vyjednávání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.