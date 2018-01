Prezident Zeman: Pražský hrad je komplex, který se budoval zhruba tisíc let

Vážený pane kardinále, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že mohu být přítomen při prohlídce ukázek krásných archiválií spojených s Pražským hradem, a jak je mým zvykem, odchýlím se od tématu a budu mluvit o něčem trochu jiném.

Když jsem procházel Pražským hradem, našel jsem tam zídku a ptal jsem se, jak je ta zídka stará. Řekli mi, že je z devátého století. A udělám skok. Píše se 15. březen 1939 a Emil Hácha sedí s Hitlerem a s Göringem a Göring říká, já bych byl velmi nerad, kdybych zničil vaše krásné město a váš krásný Hrad, ale musím ukázat sílu Luftwaffe. Všimněte si tohoto oblouku, zídka z devátého století a úvaha o zničení tohoto Pražského hradu, který se v podstatě budoval tisíc let. Mimochodem Hácha, jak říkají pamětníci, prohlásil, v Göringových očích jsem tehdy viděl ďábla. Možná, že měl pravdu. Takže vzhledem k tomu, že by bylo velmi snadné ocenit tuto výstavu, a já ji tímto oceňuji a přeji všem návštěvníkům hluboké zážitky, přesto mi dovolte, abych v největším komplexu chrámových a zámeckých paláců, který je nejméně v Evropě a možná i na světě, vzpomněl, že se tento komplex budoval zhruba tisíc let, že byl vlastně dokončen Plečnikem v roce 1929, ale to vědí všichni, a dovolte mi, abych vzpomněl na onu zídku z devátého století.

Děkuji vám za vaši pozornost a myslím, že předáme slovo panu kardinálovi.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

