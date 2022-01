Primátor Hrabálek: Zjednodušené PCR testování podpořili ředitelé škol i rodiče

reklama

Výsledek by měli rodiče i škola obdržet ještě ten den, nejpozději však do druhého dne. Povinné testování antigenními testy platí zatím pro žáky škol do poloviny ledna dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Poté by měly testy probíhat jednou za týden. Rozhodnutí o testování žáků antigenními testy ve školách vychází z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Službu okamžitého testování PCR testy ve školách sjednalo město Hradec Králové ve spolupráci s řediteli škol a společností Test do kapsy.

„Poprvé jsme tuto službu vyzkoušeli zhruba v polovině prosince a byla velmi pozitivně přijata. Zjednodušené PCR testování podpořili ředitelé škol i rodiče, kterým tímto odpadá nutnost kontaktovat dětského lékaře ohledně vypsání žádanky na PCR test nebo rezervace termínu přes online formuláře v testovacích centrech a jejich následná návštěva. Vše tak bude vyřízeno ve škole a ušetří se tak spousta času i práce,“ uvádí primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek. K využití této služby musí mít škola písemný souhlas rodičů.

Testování žáků ve školách by na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vydaného před Vánoci mělo probíhat od 3. do 16. ledna 2022 dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. V dalších týdnech se pak frekvence testování sníží na jednou za týden.

