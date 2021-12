Primátor Paparega: Most na konci žebříčku kvality života? Velmi se sekli

reklama

Pane primátore, odpovídá umístění v žebříčku realitě?

Se závěry hodnocení zásadně nesouhlasíme. My jsme se společností Obce v datech komunikovali pár let zpátky. Vím, že v rámci té ankety vybírali finanční prostředky. Odmítli jsme se finančně jakkoliv podílet na podobné anketě, a když jsme pak viděli základní pilíře, které obsahují podpilíře, na základě kterých se hodnotí, tak neodpovídají naprosto tomu, co v Mostě máme.

Kam směřuje vaše největší výtka? Je to podle ankety nedobře hodnocená oblast školství?

Když se podíváme například na mateřské školky, tak u nich svítí nula. Já se domnívám, že město Most má jeden z nejkvalitnějších a nejpropracovanějších systémů, co se týče předškolního vzdělávání. Máme tady i jesličky, které fungují a skutečně máme kapacitu, která je absorpčně obrovská a dokážeme uspokojit valnou většinu v Mostě. Nechápu, kdo si tohle nedokáže zjistit a vychází pouze z údajů, kdy vidí, že tady máme celkem čtyři mateřské školy, což je samozřejmě hloupost. Kdyby se podíval hlouběji, tak by zjistil, že MŠ Lidická sdružuje několik odloučených pracovišť a že ta kapacita je tady obrovská. A jestliže máte, byť jen v jednom z těch hledisek nula bodů, tak se to promítne velmi negativně do celkového žebříčku. A to skutečně je jenom jeden ze střípků toho hodnocení.

A co říkáte na hodnocení oblasti zdravotnictví v Mostě?

V rámci ankety se všechno počítá na dojezdové minuty od radnice. Což mi přijde taky trochu nesmyslné. U nás v Mostě byla dojezdová vzdálenost do nemocnice hodnocena pozitivně, tam jsme získali hodně bodů. Na druhou stranu u lékařů a dětských lékařů už to tak slavné nebylo, což mě velmi zarazilo. Protože když se na to podíváme, tak já nevím, jak postupoval ten zpracovatel, ale Most má velmi úzký perimetr. Když teď odhadnu od radnice, tak pokud udělám poloměr 2,5 km, tak si myslím že pokryju celé město. A 2,5 km průměrnou chůzí dojdu do 30 minut. Autem jsem tam během 5 až 10 minut. To znamená, že i tady se velmi sekli.

Mrzí vás tedy takové nespravedlivé hodnocení?

Mě to velmi mrzí, protože si myslím, že máme kvalitní pokrytí, co se týče lékařů, jak dětských, tak praktických. A samozřejmě dojezdová vzdálenost do nemocnice - no tak já na ni koukám tady z okna, tak to je do minuty do minuty a půl.

Myslíte si, že je u nás stále špatné životní prostředí? Můžete k tomu něco říct jako aktivní sportovec?

Jsme historicky zatížení tím, že tady máme těžební průmysl a chemický průmysl. Jsem přesvědčen, že i tohle se negativně promítá do těchto anket, nebo anket podobného typu. Vezmou se jen informace, které jsou v médiích a do hloubky se nejde. Když se podíváme na Unipetrol, na těžebních průmysl - já neříkám, že jsou úplně dokonalé - ale legislativa je tak přísná, vyvíjí se, že životní prostředí se tady dramaticky zlepšilo. Objektivně to můžu říct, protože venku jsem skutečně každý den a nejenom že se procházím, ale sportuju. A kdybych měl nějaké respirační problémy, taky je asi velmi snadno detekuji. A to se nedá na tento markant vůbec navázat.

Co je podle Vás naopak na Mostu výjimečné, je to oblast kultury, společenského a sportovního vyžití?

Tyhle markanty tam jsou. Je tam nějaké kulturní a společenské vyžití, které za mě také úplně neodpovídá tomu, co v Mostě máme. Za mě je velkým minusem, že tady nemáme kvalitní kino a multikino, to přiznávám a trápí to mě a trápí nás to všechny, nicméně v rámci plánované rekonstrukce Repre počítáme s tím, že tady multikino uděláme. Na druhou stranu: máme tady stálou divadelní scénu, velmi kvalitní. Máme dvě budovy městského divadla, jedno zaměřeno přímo na děti a jednu velkou scénu. Máme tady spoustu rekreačních areálů, máme tady možnost jízdy na koních na hipodromu, máme tady aquadrom, máme tady autodrom. Ten samozřejmě není náš, ale je tady. Škála je tedy velmi široká a málokteré z měst v Ústeckém kraji, troufnu si říct, že žádné, nemá takové možnosti. A to je třeba věc, která by se měla pozitivně promítnout do toho hodnocení a já ji tam postrádám.

Jak se Vám v Mostě žije?

Mně se v Mostě žije dobře, já jsem patriot. Máme tady problémy, nebudeme si říkat že ne, já tady nebudu zmiňovat jaké, na druhou stranu nemyslím si, že je to město, které by si zasloužilo hodnocení na nějakém 200. a horším místě v rámci anket podobného typu a zásadně s tímhle nesouhlasíme.

