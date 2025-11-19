Primátor Svoboda: Kongresové centrum zvyšuje konkurenceschopnost Prahy

Dokončení této významné transakce, jejímž cílem je stabilizace vlastnických vztahů a efektivnější rozvoj jednoho z nejvýznamnějších kongresových areálů v České republice, s sebou nese také nezbytné změny v orgánech společnosti.
„Znovunabytí stoprocentního podílu ve společnosti provozující Kongresové centrum Praha je významným krokem pro další rozvoj této strategické městské instituce. Umožní nám uskutečňovat investice, posílit řízení a zajistit, aby Kongresové centrum Praha i nadále patřilo mezi přední kongresová centra ve střední Evropě,“ uvedl radní pro finance, rozpočet a fondy hl. m. Prahy Zdeněk Kovářík.
V souvislosti s ukončením účasti státu ve struktuře akcionářů oznámili členové dozorčí rady nominovaní Ministerstvem financí ČR, Luboš Dubovský a Michaela Vychodilová, svou rezignaci k 14. listopadu 2025. Dozorčí rada společnosti jejich rezignace na svém jednání projednala a schválila.
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady dnes zvolila nové členy dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha ve složení: Jaroslav Míth, Jakub Wolf, Jan Smetana, Radek Lacko a Martin Sedeke. Tato volba zajistí plynulou kontinuitu vedení a stabilní dohled nad dalším rozvojem společnosti.
„Získáním stoprocentního podílu můžeme Kongresové centrum rozvíjet s dlouhodobou jistotou a jasnou vizí. Je to jeden z klíčových areálů, který dělá Prahu mezinárodně konkurenceschopnou a jsem rád, že se podařilo vytvořit podmínky, díky nimž může fungovat ještě lépe. Oceňuji i to, že všechny strany dokázaly spolupracovat a směna proběhla hladce. Je to krok, který hlavnímu městu jednoznačně pomůže,“ dodal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
