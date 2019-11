Profant (Piráti): Na Moje daně nebudeme mít majetková práva až do roku 2023

Dobré odpoledne, vážení občané, vážení poslanci a poslankyně.

Já bych předně poprosil paní ministryni, jestli by nám nemohla odpovědět ještě v rámci rozpravy, abychom na to mohli reagovat, protože mě její odpovědi určitě zajímají a byl bych nerad, aby se to protahovalo do dalších čtení.

Já jsem si přečetl dvě tiskové zprávy Ministerstva financí. Jedna je z 21. 6. a hovoří právě o projektu Moje daně. Mimo jiné je tam uvedena prezentace, kde je harmonogram, ve kterém se dočtu, že se to bude spouštět v prosinci 2020 a že v roce 2021 dostaneme další funkcionality. Bohužel se nikde již nedočtu jaké, když jsme se to snažili zjistit na podvýboru pro e-Government, tak nám to také ještě úředníci nebyli schopni říct. Je pravda, že už je to nějaký čas zpátky, ale celkově si nepřipadám informovaný o tom, co tam opravdu bude a co tam opravdu nebude. Ale věc, která mě nejvíce trápí, je, že pochopitelně logicky takovýto portál musí pracovat s databází daní, poplatků a všeho tohoto, která je vedena v systému ADIS. Ministerstvo 12. 8. vydalo tiskovou zprávu, že vítězoslavně zvítězilo nad Vendor lock-inem v podobě firmy IBM, která systém ADIS dodává na základě smlouvy z roku 1992, z minulého tisíciletí.

Bohužel se tam dále dočtu, že předání plných majetkových práv je v roce 2023, nikoliv teď, a musím říct, že to předání plných majetkových práv je teprve začátek odbourávání Vendor lock-inu, pokud máte nežádoucí vazbu na jednoho dodavatele, tak až příprava nového systému, který už je napsán podle současných standardů, není to pouze databáze velmi stará, ve které jsou různé databázové pohledy, tak až ten nový systém je opravdové odstranění Vendor lock-inu. A mně z toho tedy vychází, že celé Moje daně budeme dělat dále pod tím Vendor lock-inem IBM-ky, nebudeme mít majetková práva, IBM-ka si bude za jakoukoliv operaci účtovat, cokoliv bude chtít, protože v momentě, kdy je jediný dodavatel schopný pracovat s tímto systémem, tak samozřejmě tam není žádný tržní tlak na to, aby se snižovala cena. Protože snižování ceny vzniká v důsledku konkurence. Takže to by mě zajímalo, paní ministryně, jak se s tímto vypořádáte.

Ondřej Profant Piráti



