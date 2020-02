Profant (Piráti): V kategorii start podnikání jsme za státy, jako je Burundi, Faso nebo Rwanda

reklama

Vážená Poslanecká sněmovno, vážená veřejnosti.

Já bych vám chtěl představit návrh, pod kterým je podepsáno 80 poslanců z devíti sněmovních stran, jehož název je Firma za jeden den. Tato novela má za cíl umožnit občanům stát se živnostníkem nebo založit společnost s ručením omezeným za 24 hodin, jednoduše, z pohodlí domova, přes internet. Tím podpoříme hned dvě oblasti klíčové pro rozvoj České republiky - podnikání a digitalizaci. V současné době stojí založení firmy s ručením omezeným na různých poplatcích minimálně pět tisíc korun. Co je ale možná ještě horší, podnikatele to stojí nervy a jeho drahocenný čas, který by jinak mohl vynaložit právě rozvoji svého podnikání.

Zároveň je důležité zmínit hned ze začátku, že my nechceme rušit jakýkoliv současný proces. My chceme vedle současného procesu právě zavést zjednodušený proces, který využijí jen ti, kteří chtějí zvolit jednodušší cestu, rychlejší, s méně byrokracií, ale poskytující méně možností, avšak ty možnosti, které jsou nejčastější. Proto navrhujeme celý proces výrazně zjednodušit. Já vám to ukážu na jednoduchém grafu. (Ukazuje graf.) Současný proces má přibližně šest kroků, a podle Světové banky trvá průměrně 21,5 dne. Náš proces má kroky dva, a zvládnete ho za jeden den. Také chceme, aby klesly náklady na založení jednoduché společnosti s ručením omezeným z dnešních 5 až 10 tisíc korun na pouhých 500 korun. Světová banka každoročně vydává žebříček s názvem Doing Business. Takže jak se dělá, jak se podniká v kterém státě.

Když jsme tento návrh zákona připravovali, tak v kategorii start podnikání jsme byli na 81. místě. To znamená v roce 2018. Dnes jsme na místě 134. Takže jsme se propadli o více jak padesát příček. Jsme za státy jako je Burundi, Faso nebo Rwanda, Palau, Peru. To jsou všechno státy, které nás předběhly v tom, jak jednoduché je podnikat. Já chápu, že někomu to připadá vtipné, ale vtipné to není, že tady nemáme kvalitní podnikatelské prostředí.

Tak. Pan premiér například velmi rád jmenuje Estonsko. Relativně malou evropskou zemi, která si jako svůj cíl vytyčila být moderní digitalizovanou zemí. No, tak ve stejném žebříčku, kde my jsme pro tento rok na 134. místě, oni jsou čtrnáctí. To znamená 120 míst před námi. Je to země, asi s ještě složitější minulostí, než máme my. A opravdu když to zvládnou oni, proč to nemůžeme zvládnout my. Myslím si, že není nic jednoduššího, než se vydat na stejnou cestu a být stejně přívětiví ke svým občanům a začínajícím podnikatelům jako jsou Estonci.

Věřím, že přijetí tohoto zákona bude pozitivně motivovat lidi, aby zkusili rozjet vlastní podnikání a zakládali nové firmy. Rozvoj malých a středních podniků je jednou z cest, jak podpořit inovace a bojovat s nelichotivou pověstí České republiky jako montovny západu. Já opravdu doufám, že nikdo z nás nechce být montovnou západu, že chceme být progresivním státem, který se popere v konkurenci zbylých států o tu pozici toho přívětivého státu, kam lidé rádi chodí podnikat, zakládají firmy, vydělávají peníze.

Další část toho návrhu je založení společnosti... Tedy kromě založení společnosti s ručením omezeným upravuje zákon také zřízení živnosti volné. Tu bude nově také možné zřídit on-line. Navíc se sníží správní poplatek z tisíce korun na pět set korun. Jelikož díky zvýšení efektivity procesu, náklady státu klesnou. Také navrhujeme zrušit povinnost volit si obory živnosti u živnosti volné, což dnes nemá žádnou právní relevanci. Vláda tomuto návrhu poskytla neutrální stanovisko. Věřím, že jí přesvědčíme, že se jedná o dobrý a potřebný návrh. A zde se dočkáme pozitivního stanoviska.

My si samozřejmě za našim návrhem stojíme. Nicméně jde nám o meritum věci. Jde nám o to, abychom ulehčili podnikatelům, abychom ukázali, že digitalizace znamená i pozitivní věci, takové věci, o kterých podnikatelé uslyší rádi. Takové věci, které opravdu poskytnou hladší průběh podnikání. A rozhodně se nebráníme diskuzi o třeba komplexním pozměňovacím návrhu, stejně jako tomu bylo u tří digitalizačních zákonů, které tu v nedávné době prošly, protože v digitalizaci jsme pozadu. A bez toho, abychom uvolňovali tu byrokracii v oblasti legislativy, se nepohneme vpřed. Takže to je mé stručné představení návrhu. Já doufám, že návrh podpoříte. Samozřejmě jsem vám připraven vysvětlit každý detail našeho návrhu. Já vám to ukážu. (Ukazuje návrh.)

Náš návrh je opravdu podrobný. Není to tak, že by byla ta legislativa tak dlouhá - to je asi pět stránek, ale zbytek je důvodová zpráva, která se opravdu často odkazuje na data Světové banky, která se odkazuje na data, které nám poskytlo Ministerstvo spravedlnosti ohledně zakládání firem. Ještě stručně jednou to meritum věci, je, že ty nejjednodušší způsoby, to znamená, chci zřídit s.r.o., mám dva, tři společníky, chceme zjednodušit a poskytnout on-line. Tam, kde je prostě standardní smlouva. Tam, kde nejsou žádné další překážky. Samozřejmě nikomu nebráníme, zvolit si cestu složitější, pokud má náročnější požadavky.

Děkuji.

Ondřej Profant Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Profant (Piráti): Ministr Havlíček přislíbil, že plošné šmírování kvůli dálničním známkám nebude Profant (Piráti): Dozorčí rada SFDI by měla být odvolána Profant (Piráti): Program Digitální Česko? Plány nechybí, výsledky ano Profant (Piráti): Ministerstvo kultury řeší jen to, jak se zalíbit kolektivním správcům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.