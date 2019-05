Profant (Piráti): Velký systém budujete na špatných základech

Dobré dopoledne, vážení kolegové.

Já jsem procházel stenozáznam minulých rozprav a domnívám se, že mi paní ministryně neodpověděla na mou otázku. Nechci se tady teď pozastavovat nad těmi politickými věcmi, nad tím záměrem, to tu již rozebrali mnozí předchozí předřečníci, nicméně co mě dále trápí, je vlastně ten samotný provoz EET, protože EET je budováno na jednom z našich největších vendor lock-inů - vazbě k jednomu dodavateli informačního systému - na systému ADIS, který je z 90. let. Nejen, že tak vypadá pro uživatele, ale hlavně kvalitou se opravdu nezměnil, neprošel žádnou refaktorizací, je to furt ten samý kód z 90. let. A mě by velmi zajímalo, co s tím ministerstvo dělá. Vy na tom budujete docela velký systém, který sbírá docela velká data a budujete to prostě na takto špatných základech. Je to, jako kdybyste stavěli dálnici v bažině bez podloží, nebo něco podobného. To zase budou problémy, které budeme řešit jindy? Zase nám budete říkat, že pak s tím nejde dělat, pak to nic neumožňuje? Pak z toho neumíme vytáhnout jiná data? Paní ministryně, děláte v tomto nějaké kroky? Odstraňujete tento veliký problém, který tu je, nebo do toho jenom lijete peníze prostřednictvím EET a dále se díváte na stále stejně špatný systém?

