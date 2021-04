Prokop (ANO): Bezpečnost osob musí mít přednost

reklama

Milí sousedé, přestože to tak při sněhových přeháňkách posledního týdne úplně nevypadalo, jaro nezadržitelně začíná! Byl jsem se teď projít po Jižnáku a místy už zase rozkvétá zelená oáza.

Nádherné jsou květinové záhony, které v tomto volebním období začal nově tvořit místostarosta Jakub Lepš s naší Jihoměstskou majetkovou. Tenhle obrovský na dnešní fotce je mezi knihovnou (OC Opatovská) a Penny na Opatovské ulici. Jestli jste ho ještě neviděli, běžte se na něj mrknout. Za pozornost taky stojí nový pumptrack u Modré školy, který je od otevření permanentně plný dětí. Když se projdu po Jižním Městě a vzpomenu si na to, jak vypadalo ještě před pár lety, mám radost a cítím zadostiučinění. Je vidět, že se naše městská část krok po kroku mění k lepšímu. A to samozřejmě i díky vám, kteří mi neustále posíláte hromady dobrých nápadů a podnětů, co kde zlepšit nebo změnit. Díky za to! A teď už pojďme na události posledních dní z naší čtvrti.

Úterý

Tento týden byl kvůli svátku kratší a “pondělí” jsme tak měli v úterý, což obnášelo, že se do jednoho dne musela vejít Porada vedení, Rada i ad hoc schůzky, které neměly odkladu.Na Poradu se nám přišel představit nový ředitel Jihoměstské sociální, a.s., Jan Schneider. Ve společnosti působí od března po tom, co vyhrál otevřené výběrové řízení s více než 30 účastníky, a zatím si vede velmi dobře. Já s ním řeším především agendu správy majetku budov a investic do těch, kde Jihoměstská sociální funguje. Společně se třeba snažíme hledat vhodné dotační tituly na rozvoj, abychom nebyli odkázáni jen na náš skromný rozpočet městské části. Pak jsem na poradu pozval odborníky na záložní zdroje a elektrotechniku, kteří měli za úkol důkladně prověřit aktuální systém diesel agregátorů a záložních zdrojů na Sandře. Jak asi víte, jde o výškovou budovu s mnoha výtahy a třeba z požárního hlediska ale i jiných bezpečnostních důvodů je nezbytně nutné, aby budova byla funkční i v případě výpadku elektrické energie z běžné sítě. Jednoznačně jsme se rozhodli, že je nutné opravu a výměnu těchto prvků také zahrnout do modernizace budovy a nespoléhat na 40 let staré zařízení. Bohužel půjde o další náklady v již tak nákladné rekonstrukci, ale bezpečnost osob musí mít přednost.Taky jsme diskutovali výměníkovou stanici pro topení v Sandře. Zde se snažím domluvit s Pražskou teplárenskou, že by nám její rekonstrukci a modernizaci zrealizovali oni, abychom ji nemuseli platit. Budu o tom jednat s generálním ředitelem panem Moravcem. Taky jsem na poradu dal ucelený materiál o naší aplikaci pro občany Vyfoťte to, kterou intenzivně poslední čtvrt rok používám. Z vlastní zkušenosti musím říct, že nefunguje ideálně, a proto jsem dal za úkol kolegovi Martinu Duškovi, radnímu, pod kterého informatika a komunikace s občany spadá, aby se vylepšením této funkcionality zabýval.Na závěr jsme znovu projednali umisťování dětí do našich škol ze Šeberova a Nupak. Tamní starostové nás požádali o pomoc, protože nemají kapacity, kam by chodily jejich děti. Jednoznačně jsme řekli, že to necháme v kompetenci daných ředitelů škol. Ať si oni zváží dle konkrétních kapacit, zda děti přijmou či ne. U Nupak jsme se shodli na tom, že pokud by děti ze středních Čech měly chodit do našich škol, tak je nutné uzavřít obdobnou smlouvu, kterou jsem před časem domluvil třeba s Vestcem, aby nám Nupaky platily za docházku jejich dětí a kompenzovaly tak náklady, které s tím máme spojené. Někteří kolegové z rady navrhovali to samé i u Šeberova, ale tam jsem byl důrazně proti. Jde o naši malou městskou část a té bychom měli solidárně pomoct, ne po ní chtít ještě finance. Navíc Šeberov bude brzy stavět vlastní školu a pak nám naopak zase uleví.Odpoledne na Radě jsme schválili obnovení smlouvy na vitríny v metru. Hodně jste mi o tom psali poslední rok, že vám chybí v metru informace o kulturním programu a o tom, co se na Praze 11 děje. My jsme smlouvu na tyto vitríny vypověděli po tom, co nám nová společnost provozující tyto reklamní nosiče zdražila pronájem skokově na asi pětinásobek původní ceny. Mně se povedlo po dlouhém a složitém jednání domluvit se společností Bigboard, která vlastní přes svou dceřinou společnost práva na tyto nosiče, vyjednat slevu skoro 80 % z původní ceny, kterou nám navrhovali. Díky tomu jsem přesvědčil i kolegy v Radě, abychom znovu tyto vitríny objednali. Již brzy se tak budete moci seznámit s aktuálním děním na Jižním Městě při čekání na metro ve všech našich stanicích Roztyly, Chodov, Opatov, Háje.Na Radě byl pak tisk na změnu stanov společnosti AR Delta. Ta by měla stavět ledovou arénu u ZŠ Ke Kateřinkám. Já jsem pro to nehlasoval, protože mě pořád nikdo nepřesvědčil, že projekt za současného nastavení má ještě šanci na úspěch. Tyto změny musí schválit ještě Zastupitelstvo, které bude teď ve čtvrtek 15.4. Naši podporu to však v tuto chvíli nemá. Osobně už se mi nechce hlasovat o žádných dalších krocích v této věci dokud neuvidím minimálně to, že zástupci společnosti vyjednali úvěr na stavbu, který slibují víc než rok a zatím stále “skutek utek”. Pak jsme konečně projednali odměny ředitelů ZŠ a MŠ. Vzhledem k tomu hroznému roku covidu, zmatků, karantén a všeho, jsme s kolegy z ANO navrhli, aby se většině ředitelů nekrátily odměny za dílčí drobná administrativní pochybení. Ekonomický a školský odbor některým z nich navrhl nižší odměny z důvodu, že pozdě (třeba o pár dnů) poslali nějaké výkazy. Podle mě je to v této mimořádně době zcela omluvitelné a proto jsem trval na tom, aby se našim ředitelům odměny nekrátily. Což nakonec uznali i kolegové a shodli jsme se na tom. Na konec byla velká diskuse nad programem Zastupitelstva. My z hnutí ANO jsme chtěli mít na programu bod “Situace ve školství na Praze 11”, ve kterém bych mohl já a radní pro školství Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Prahy 11 informovat zastupitele o tom jak jsme vypořádali otevřený dopis ředitelů ZŠ z února a jak se nám daří vyhrocenou situaci ve školství stabilizovat. K mému překvapení toto zablokovali kolegové z Pirátské strany a klubu TOPSTAN. Tedy tento bod se i přes náš důrazný nesouhlas na programu jednání Zastupitelstva neobjevil.V pondělí večer jsem ještě svolal video setkání oblastní organizace hnutí ANO na Praze 11. Dřív jsme se setkávali zhruba jednou za 2 měsíce v hospodě u piva a dlouze diskutovali témata, která hýbou Jižním Městem. Teď už to mnoho měsíců nejde, tak jsme se potkali aspoň virtuálně. Snad už se brzy se všemi kolegy budu moct vidět i osobně!

Středa

Ve středu ráno jsem vám jako vždy napsal komentář k bytové politice. Také tentokrát kopíruji níže. V novém rozhovoru pro seznamzpravy.cz volá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová po co nejrychlejší výstavbě sociálních bytů. V rozhovoru se téma výstavby bytů řeší v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhu zákona o dostupném bydlení, od kterého si mnozí slibují vyřešení bytové krize. Jako jeden z konzultantů upraveného návrhu zákona jsem pochopitelně rád , že se problematika nedostatku bytů blíží k funkčnímu řešení. Je ale stále důležité mít na srdci několik velmi podstatných bodů, bez kterých se šuplík „sociální bydlení“, který je jen částí celé sekce bytové krize, stane velmi nepříjemným problémem nás všech.První z bodů vyvstává už při realizaci výstavby a pronajímání nových bytů, kde je zapotřebí dohlédnout na sociální složení budoucích nájemníků. Čím bohatší bude takové spektrum, tím větší je šance na bezproblémové soužití. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že stejné sociální zázemí pomůže k většímu poutu mezi sousedy, jde o nebezpečné podhoubí pro vznik ghetto čtvrtí. Na Praze 11 takovou nepříjemnou zkušenost totiž máme s ubytovnou Sandra a z událostí jsme se tak měli možnost poučit. A i proto si myslím, že by podoba budoucích bytů měla být variabilní a barvitá – od atraktivních pro realitní trh, po vhodné bydlení pro seniory, nebo mladé rodiny s dětmi. Vznikne tím živoucí městská část, která nesklouzne k závažným sociálním a patologickým jevům ve společnosti. Ruku v ruce s výstavbou takových bytů by měl jít i druhý bod, kterým jsou podpůrné sociální programy. Nastěhováním se do bytu totiž celý příběh bytové krize nekončí. Je zapotřebí vytvořit takové programy, které budou pozitivně motivovat sociálně slabší rodiny a jedince, aby se o sebe postupně ekonomicky postarali a časem si mohli dovolit tržní nájem.Jsem rád, že se v novém návrhu zákona otiskla i má zkušenost s bytovou politikou z Prahy 11. Hledáním konkrétních příběhů a využití praxe z terénu lze předejít sterilním schématům, které v reálném životě nefungují. A v zájmu nás všech je, aby dostupné bydlení fungovalo.Co si o celé záležitosti myslíte vy? Napište mi svůj názor semdolů do komentářů pod tento příspěvek.Pak jsem měl dopoledne poradu s mými odbory a vedoucími a zbytek dne jsem dělal nudnou kancelářskou práci a plnil úkoly z rad a porad.Večer jsem pak byl přizván na finanční výbor kvůli ekonomické situaci v Jihoměstské majetkové a Zahradách Opatov. Zastupitelům jsme to s panem ředitelem Radkem Adamcem vysvětlili a kdo chtěl, ten to pochopil, kdo nechtěl, ten si samozřejmě dál říká nesmysly.

Čtvrtek

Ve čtvrtek ráno jsem začal poradou na Jihoměstské majetkové, řešili jsme třeba i úkoly, které jsme si ve středu odnesli z finančního výboru. Pak nám architekti na radnici představili několik variant studie parkovacího domu v ulici Gregorova na Jižním Městě II. Jde o moji srdcovou záležitost, vždyť tento parkovací dům byl jedním z témat v naší volební kampani a programu. Jsem rád, že se nám s kolegy v radě daří posouvat tento tolik potřebný parkovací dům blíž a blíž k realizaci. Hned v roce 2019 jsme podali žádost o změnu územního plánu, aby šel na stávajícím parkovišti vůbec postavit. A hned, jak nám změnu magistrát zaregistroval, tak jsme objednali tvorbu prověřovací studie. Jsme zhruba v polovině příprav. Osobně bych to rád do voleb dotáhl do projektové dokumentace, abychom v dalším volebním období minimálně tento parkovací dům mohli začít stavět! Napište mi, kde vám nejvíce chybí parkovací kapacity a kde byste navrhovali stavbu parkovacího domu. Budu rád za vaše podněty! Pak jsem měl krátkou koordinační schůzku nad metodikou pro obsazování školských budov. Moji předchůdci na radnici, kteří měli v gesci majetek, pronajali školské objekty městské části mnoha soukromým školkám a školám. Na tom by nebylo nic tak špatného, kdyby každá smlouva nebyla úplně jiná a za jiných podmínek. Mojí ambicí je nastavit rovné podmínky i v tomto prostředí, aby všechna školská zařízení na Praze 11 měla srovnatelné a hlavně porovnatelné podmínky a mohli jsme ke všem přistupovat tzv. s jedním metrem.Odpoledne jsem pak strávil na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsem byl pozván do diskusního setkání na téma Budoucnost developmentu a výstavby v Praze. Kromě mě v panelové diskusi vystoupila paní ministryně Klára Dostálová a několik jejích kolegů z ministerstva, šéf Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondrej Bohac a několik zástupců z řad developerů a oborových asociací. Diskutovali jsme hodně dostupné bydlení, novelu stavebního zákona, přípravu družstevního bydlení i Metropolitní plán. Záznam diskuse můžete shlédnout pod odkazem v komentářích.

Pátek

V pátek ráno jsem měl neformální schůzku s opozičními zastupiteli, abych si poslechl názor na dění na Praze 11 před zastupitelstvem příští týden a jejich návrhy do programu.Taky jsme provedli s kolegy zdravotní řezy topolů u MŠ Hrudičkova. Tímto jsme dokončili etapu kácení nebezpečných kusů a prořez nebezpečných větví a už nás čeká jen náhradní výsadba, ta začne v listopadu 2021. Jsem rád, že jsme vše stihli před nástupem dětí do školky.Dopoledne jsme měli mimořádnou radu na grantové programy v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví nebo třeba protidrogové politiky. Taky jsme na této miniradě schválili stavební úpravy v poliklinice Opatovská. Zbytek dne jsem pak strávil schůzkami na magistrátu a vyřizováním korespondence od vás mých sousedů. A tím jsme se opět dostali na závěr… Děkuji za přečtení a přeji vám hezký zbytek víkendu a začátek týdne!

