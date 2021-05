Prokop (ANO): Nad výnosem z reklam převýšil estetický dojem

reklama

Milí sousedé, taky jste políbili na prvního máje svou lásku pod rozkvetlým stromem? Tenhle zvyk je možná pro někoho přežitek, podle mě je ale důležité využít každou příležitost, kdy můžete tomu druhému ukázat, že ho máte rádi.

Anketa Považujete činnost konspiratori.sk, nebo spolku NELEŽ za korektní? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 211 lidí

Tím spíš v dnešní době, která je pořád tak nejistá. Takže pokud třeba nemáte svou milou nebo milého, obejměte někoho jiného, kupříkladu své rodiče nebo prarodiče. Láska nám pomáhá překonat všechny těžkosti, které tato nejistá doba přináší.

Pondělí

Pracovní týden jsme odstartovali zase klasicky ráno testováním, hned potom byla porada vedení. Tam jsme projednali třeba přípravy na spuštění Mobilního rozhlasu. Brzy tato služba bude i na Praze 11 a budeme vás občany moct jednoduše informovat o aktuálních informacích nebo nebezpečí.

Taky jsme projednali smlouvy na dodávku tepla pro novou Sandru. V rámci zateplení je třeba rekonstruovat i výměníkovou stanici a celý topný systém a s tím souvisí i změny (výrazné úspory) v dodávkách tepla.

Taky jsem kolegům předložil další balíček slev pro naše podnikatele, ve kterém jim odpouštíme 30 % z nájeného z doby, kdy měly nařízením vlády omezen provoz. Dalších 50% by ji měl odpustit stát a podnikatel by tak měl platit jen 20% nákladů. Ještě jsme to definitivně neschválili, protože kolegové k tisku měli určité výhrady, a o týden jsme rozhodnutí tedy odložili.

V pondělí byl vypsán konkurz na ředitele ZŠ Donovalská. Termín pro přihlášení je 26. 05. 2021 do 12:00 hodin. Úplné znění podmínek a požadavků konkurzního řízení naleznete na webu městské části. Do komentářů vám dávám odkaz.

Odpoledne jsme měli poradu na obnovení programu Domovník / Preventista, ve kterém bych rád našel aktivní občany, kteří by nám hlásili z Jižního Města nedostatky a nepořádek. Dohodli jsme se, že tak, jak program fungoval kdysi, to není úplně ono a že je třeba to přepracovat. Vzal jsem si to částečně na sebe a budu o tom chtít s kolegy brzy mluvit znovu.

K večeru jsme měli ještě poradu s náměstkem Petr Hlaváček nad metropolitním plánem a rekodifikací stavebního práva.

Úterý

Celé dopoledne jsem měl porady s mými odbory a Jihoměstskou majetkovou. Intenzivně teď řešíme třeba plánované rekonstrukce a investice ve školách a školkách plánované na tento rok. Vše se musí stihnout přes prázdniny, takže příprava nyní vrcholí.

Odpoledne jsem se pak věnoval plnění starších úkolů z Rad a porad.

Středa

Hned ráno jsem vám zas napsal aktuální komentář k bytové politice. Jako každou středu. Kopíruji níže.

Věděli jste, že do roku 2030 chce Praha omezit počet bytů pronajímaných prostřednictvím Airbnb a podobných služeb na 5 tisíc. Pražský radní pro bydlení Adam Zábranský - pražský radní upřesnil, že nemusí jít výhradně o byty, které jsou v tuto chvíli k dispozici na ubytovacích platformách typu Airbnb. Praha míří obecně na soukromé vlastníky. Město by rádo poskytlo bydlení lidem s nízkými příjmy, kteří si nemohou dovolit platit tržní nájemné. Obojí je chvályhodné, ale spojit oba cíle do jednoho projektu je podle mého předurčeno k neúspěchu.

Právě o to se chce pokusit nová Městská nájemní agentura (MNA), která by si od vlastníků pronajímala prázdné byty, především ty určené ke krátkodobým pobytům, a následně je obsazovala nájemníky, kteří nedosáhnou na bydlení v komerčním nájmu. Nápad má, jak už asi sami tušíte, spoustu háčků.

- Byty nabízené přes Airbnb se většinou nachází v historickém centru Prahy. Pokud by se jejich majitelé rozhodli změnit způsob podnikání, mohli by je tedy snadno pronajmout za ceny, kterým MNA se svými plánovanými 200 korunami na metr čtvereční nemůže konkurovat. Nemovitosti uzpůsobené turistům navíc nemusí mít vhodné zařízení a dispozice pro dlouhodobé bydlení. Jestliže by vlastník investoval do rekonstrukce a nového vybavení, bude jeho motivace pro návrat investicí ještě větší.

- Majitele bytů pravděpodobně také odradí ztráta kontroly nad tím, kdo jeho nemovitost bude užívat. MNA sice bude garantovat stabilní příjem a řešit jakékoli případné potíže, vlastníkovi nemovitosti však nikdo nezaručí, že se nabízená řešení budou zamlouvat i jemu.

- Tím se dostáváme k dalšímu problematickému bodu. Agentura se chystá byty pojišťovat, například pro případ jejich poškození, což znamená výdaje na straně města.

- Není také jasné, jak chce MNA oslovovat majitele bytů. Případná kampaň, na jejíž úspěch bych z výše uvedených důvodů nespoléhal, představuje opět vynaložení peněžních prostředků. A výsledek? Pokud by všechno šlo podle plánu, zprostředkovalo by město pronájem několika desítek bytů.

Pokud se Praha chystá omezovat Airbnb, je třeba nastavit pravidla tak, aby se zabránilo šedému podnikání a aby majitelé byli motivováni byty pronajímat dlouhodobě. K dostupnějším cenám nájmů pro co nejširší vrstvy se dopracujeme výstavbou městského bydlení, opravou stávajících bytů nebo odkupem vhodných budov.

Záměr MNA by možná mohl fungovat v případě již existujícího zájmu pronajímajících, kdy by nájemníky byli například učitelé nebo policisté pracující v daných čtvrtích. Reálná nabídka tu však, obávám se, není, a úsilí vložené do projektu bude s největší pravděpodobností mrháním času, energie i finančních prostředků.

Dopoledne jsme měli pravidelné koaliční jednání. Kolegům jsem oznámil, že chci v blízké době opustit funkci předsedy představenstva Jihoměstské majetkové, a.s. Tam jsem se nechal nominovat na začátku volebního období z důvodu, abych z pozice místostarosty pro majetek mohl jednodušeji provést strukturální změny této naší firmy. Nebyla tehdy vůbec v dobré kondici. Bylo nutné najít nového ředitele, znovu vybudovat účetní oddělení, změnit mnoho smluv a procesů. Nutno dodat, že většina z toho je dnes už hotová nebo se právě finalizuje. Proto mám pocit, že moje úloha v Jihoměstské pomalu končí. V souvislosti s mým odchodem z představenstva bych rád přesvědčil i ostatní kolegy z Rady, aby umožnili převolení ostatních členů představenstva, aby z něj zmizeli politici. Rád bych firmu odpolitizoval, když je nyní stabilizovaná, a předal ji do standardního profesionálního řízení. Zástupci radnice by ji jen kontrolovali skrze dozorčí radu. Tak, jak to je běžné třeba u magistrátních firem. O tom bude probíhat ještě širší debata, já bych ale během léta tuto pozici už opustil.

Pak jsme řešili billboardy. Letos končí smlouvy pro celou řadu reklamních zařízení na JM. Protože přinášejí mnoho set tisíc korun do obecního rozpočtu, řešili jsme, zda je zachovat nebo ukončit a nechat zbourat. Nakonec nad výnosem převýšil estetický dojem z našich ulic a silnic a rozhodli jsme o tom, že je prodlužovat nadále nebudeme. Doufám, že to oceníte

Taky jsem kolegy informoval o tom, jak postupuje příprava jmenovitých oprav v našich školách na toto léto. Máme zas kvůli covidu mírný skluz v přípravě, ale věřím, že to doženeme a o prázdninách vše, na co máme finance, proběhne.

Odpoledne jsem pak měl schůzky s některými našimi občany a podnikateli. Řešili jsme třeba problémy s výší nájmu pro jedno dlouholeté kadeřnictví, které je díky epidemii už řadu měsíců zavřené.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem se ráno stavil u kolegů na radnici na Praze 15, kde jsme řešili hlavně majetkové problémy týkající se našich hranic. Trojmezí, Hostivařskou přehradu atd.

Odpoledne jsem se byl podívat ještě za kolegy na Praze 5, tam mě zajímalo třeba to, jak řeší problémy s realizací projektů v participativním rozpočtu, které nám tak strašně trvají! Na pětce s tím mají delší zkušenost, nicméně zjistil jsem, že se potýkající víceméně se stejnými obtížemi.

Večer pak proběhl výbor pro územní rozvoj na Praze 11, kde hnutí ANO striktně odmítlo podpořit přestavbu budovy bývalého multikina Galaxie na projekt s asi 500 byty. Taky se tam poměrně podrobně diskutovala studie pro venkovní koupaliště, kde bude nutné odpracovat ještě hodně práce.

Pátek

V pátek byl poslední den hlasování pro návrhy podané do 3. ročníku participativního rozpočtu. Já měl dopoledne schůzky s občany. Řešili jsme hlavně nepořádek v ulicích, bezpodmínečně bude nutné posílit úklid ulic, zastávek, kolem košů. Pak jsem odpovídal na vaše dotazy a podněty, zas jste mi toho poslali požehnaně.

Tím bychom byli zase na konci! Děkuji za přečtení a mějte se pěkně. Nezapomeňte, že mi kdykoliv můžete napsat ohledně čehokoliv, co vás na Jižňáku trápí. Snažím se odpovídat rychle a všem! Mějte hezký zbytek víkendu.

Převzato z Profilu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Městská nájemní agentura - další zbytečná agenda města a vyhozené peníze? Prokop (ANO): Jaké jsou skutečné priority pražské koalice? Prokop (ANO): Zasedání zastupitelstva Prahy 11 zablokovala ztráta dalšího pirátského zastupitele Prokop (ANO): Bezpečnost osob musí mít přednost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.